비밀 많은 엄마, 어떻게 표현했냐고요? 장영남이 찾은 답

▲장영남 배우 잼엔터테인먼트

-최근 드라마 <미지의 서울>에서 보여준 엄마도 정하처럼 자연스러운 여기로 호평받았다. 장르물과 다르게 생활연기 톤을 잡아가는 방법은 무엇인가.

"정하를 연기하면서는 극적인 톤이라고 생각했는데 자연스러웠다고 하니 의외다. (웃음) 현실적인 연기도 스스로 개척하는 저만의 성장 과정 중 하나다. 연기도 트렌드가 있는데 배우도 자기계발을 계속해야만 한다. 경력이 오래되면 몸에 밴 관성이 나온다. 슬픈 감정을 표현해야 하면 자기도 모르게 (예전 것을) 끌어와서 쓰게 된다. 재미있게 작업한 캐릭터가 있다면 그때 생각을 못 버리는 것도 있다. 몇십 년을 똑같은 거 해 봐라. 보는 사람도 하는 사람도 지겹다. 그래서 배우들이 전혀 다른 캐릭터를 갈망하는 거 같다."



-오랜 경력이 연기로 채워진 만큼 슬럼프도 여러 번 오갔을 것 같다. 극복 방안이 궁금하다.

"10년 동안 슬럼프와 함께 걸어가고 있다. 이제는 당연하게 받아들이고 버티려고 노력한다. 선택받지 못할까 봐 오는 불안감도 맞다. 여전히 성장통을 겪고 있다고 말할 수 있겠다. 그래서 저는 채우는 작업이 아니라 비워내는 작업을 반복한다. 비워 두어야 새로운 걸 채워 갈 수 있다."



- 연극 무대에 오르다 장진 감독의 눈에 띄어 매체 연기를 시작했다. <아는 여자>로 알려졌고, <박수칠때 떠나라>를 지나 드라마로 얼굴을 비추게 되었다. 주인공으로 극을 이끌어가는 책임감도 커질 것 같은데..

"장진 감독님에게 감사드린다. 이번에 감독님의 25주년 공연을 함께할 수 있어 영광이었다. 공연의 묘미는 관객의 즐거움을 실시간으로 피드백 받는 거다. 관객분들에게 보답 드리는 것 같아 신나서 연기하게 된다. 음... 주인공이면 좋기도 하지만 여전히 어렵다. 조연을 맡으면 짧고 굵게 하고 싶은 걸 표현하게 되는데 주연은 그러지 못해 답답할 때가 있다. <비밀일 수밖에>도 엄마를 주인공으로 시작해 다양한 캐릭터를 아울러야 했는데 이 정도로 하면 되나 의구심이 들었다. 주연의 자리에서 다른 캐릭터와 조율하고 관장하는 역할이 부담은 이었지만 공부가 됐다."



-30년 동안 수많은 캐릭터를 만났다. 작품 선택 기준과 앞으로 맡고 싶은 배역이 있을까.

"읽어보면 글이 좋은 게 티가 난다. 내 이야기 같고, 등장인물이 더 궁금해진다. 분명히 좋은 작품이 되겠다는 느낌이 오고 캐릭터도 흥미롭다. 하지만 흥행은 아무도 알 수 없으니 배우로서는 열심히 할 뿐이다. 요즘 세상이 흉흉하고 사건·사고도 많잖나. 가슴 쓸어내리는 일이 잦은데 나쁜 사람같이 보여도 결국 따뜻한 사람들이 모인 따뜻한 이야기를 하고 싶다. 그리고 전문직은 몇 번 해봤는데 의사 역할을 안 해 봤다. 메디컬 드라마를 접해 보고 싶고, 요즘 유행이 지냈다고 하지만 < 28 주 후 > 같은 좀비물도 꼭 한번 해보고 싶다."



-장영남 같은 배우를 꿈꾸는 수많은 후배에게 해주고 싶은 말이 있다면.

"연기는 누가 가르쳐 주는 것도, 공부해서도 되는 게 아니다. 본인이 좋아하는 만큼 해 나가는 거다. 의도하지 않았고, 생각지도 못했는데 연기가 나올 때가 있다. 정답도 없다. 어느 순간 깨우치게 되는 게 연기다. 제가 할 수 있는 말은 '좋아하는 만큼 표현해라'다. (웃음)"



-한국 영화와 극장의 위기론이 대두되는데 극장 개봉을 앞둔 영화 <비밀일 수밖에>의 관전 포인트를 소개한다면.

"우리 영화는 편안해 보이나 편안하지 않은, 불편한 동거가 어떻게 펼쳐질지 지켜보는 영화다. 유쾌한 소동극과 따뜻한 가족 영화를 동시에 느껴볼 수 있다. 사실 작은 영화라 멀티플렉스에 얼마나 배정될지 잘 모르겠다. 예술의 다양성을 즐길 기회가 많아졌으면 좋겠다.

예전에는 시간 맞춰 극장에서 견디는 시간도 공부였다. 하기 싫은 것도 경험해 봐야 진짜 나에게 맞는 걸 선택할 수 있는 거다. 그 과정도 중요한데 편리해지니까 귀함을 잊어버리는 것 같다. 어렵고 소중한 시간을 가지려고 하지 않는 것 같다. 가족도 항상 곁에 있어서 소중하다는 생각을 못 하는 것처럼 OTT만 틀면 영화가 나오니까 그 기억을 잊고 지내는 것 같다. 결국 편리한 세상에서 귀한 존재를 제대로 알리려면 영화를 만드는 모든 사람이 사명감을 가져야겠다. 배우라면 캐릭터를 멋지고 흥미롭게 만들어가고, 영화 제작자도 애써서 만들어야 좋은 영화가 나온다. 그 진심을 관객은 분명히 알게 될 테고 극장이 다시 활기 찾게 될 것 같다."





