비밀 많은 엄마, 어떻게 표현했냐고요? 장영남이 찾은 답

영화 <비밀일 수밖에> 스틸컷(주)슈아픽처스, ㈜AD406
- 영화 <비밀일 수밖에>를 선택한 계기는 무엇인가.
"시나리오가 흥미로웠다. 큰 비밀을 다 큰 자식에게 털어놓으면 어떨지. 자꾸만 내 입장에 대입해서 떠올리게 만든 글이었다. 엄마의 특별한 동반자 사연이 놀랍고 새로웠다. 큰 숙제 같은 작품이었다. 이 때문에 '정하'라는 캐릭터가 어렵기도 했다. 엄마라는 이름 보다 독립적인 인격체인 정하가 궁금해졌다. 배우의 합도 좋았다. 연극 무대처럼 같은 공간(집)에서 불편한 집단이 우르르 몰려다니는 장면이 많아서 배우끼리 자연스러운 합이 만들어졌다."
- 정하는 충청도 출신이지만 강원도 춘천으로 거처를 옮겨 미술 교사로 오랜 경력을 쌓았다. 평온한 일상에 뜻밖에 손님이 찾아오며 일렁인다. 학생들에게 존경받고 평판도 좋은 '정하'는 요가강사 '지선(옥지영)'의 연인이다. 정하를 해석한 지점이 궁금하다.
"무언가를 특정하는 즉발적이고 극단적인 캐릭터가 표현할 법한 것들은 내려 두고, 은은하게 감정을 드러내야 해서 어려웠다. 정하는 여성에게 끌리는 마음을 품고 있음에도 잘 몰랐던 거 같다. 좀 늦게 눈이 떠진 게 아닐까 생각했다. 그래서 지영씨랑 서로의 전사를 상의하는 게 중요했다. 어떠한 일을 계기로 여성을 좋아하게 되었는지, 정하가 엄마나 선생님이 아닌 인간으로서 무장 해제된 모습을 보일 때를 함께 잡아갔다. 지선은 연인이지만 그저 가족을 바라만 보고, 걱정하는 모습만 보어 안타까웠다. 다행히 연인과 함께 알콩달콩한 모습이 한 시퀀스 있어서 공들였다. 둘의 관계를 집약적으로 보여주려고 애드리브와 시나리오를 섞어가며 연기했다. 촬영하다 보니 결국 정하가 선택한 사람은 성별을 떠나 친구, 애인 등 포괄적인 동반자, 삶을 소통할 수 있는 사람임을 깨닫게 되었다. 사랑이란 감정을 뛰어넘는 사이, 편안하고 애틋한 관계라고 생각했다."
-정하는 비밀이 많다. 암에 걸렸고 애인을 숨겨야 했다. 그 과정에서 아들 여자 친구 제니(스테파니 리)의 가족과 얽힌다. 초반은 정하의 1인칭 시점에서 시작하지만 제니 가족의 등장 후 3인칭 관찰자 시점을 옮겨간다.
"정하가 할 말은 하는 성격이지만 아들 진우(류경수) 때문에 참는 거다. 이미 호텔에서 첫인상부터 별로였다. 문철(박지일)의 무례함에 불편한 상황이지만 배려심 차원에서 꾹꾹 눌러 담는다. 사돈이 될 수도 있는 사람들이고 계속 얽힐 수 있잖나. 아이의 인생인데 자기 때문에 망치는 건 아닐지, 방해하고 싶지 않은 부모 마음이다. 자식 키우는 엄마 중에 쿨한 엄마는 없다."
-정하를 중심으로 개성 강한 캐릭터가 가지처럼 뻗어 나간다. 아들 진우(류경수), 제니 아빠 문철(박지일), 제니 엄마 하영(박지아)과 호흡은 어땠나.
"박지일 배우는 연극 무대의 레전드다. 선비 같고 유한 분이신데 이 캐릭터를 제안받고 무척 흥미로워하셨다. 현장에서 늘 재미있게 신나서 연기하셨던 게 기억난다. 정형화되지 않은 캐릭터를 궁금해하셨다. 안 해본 역할에서 오는 새로움을 배우는 찾아갔던 거 같고, 감독님은 의외성을 발견하고 싶었던 것 같다.
박지아 배우는 공연도 보지 못했고 만나본 적도 없었다. 드라마 <우리들의 블루스>에서 참 맛있게 연기한다고 생각했는데 드디어 현장에서 만나 기뻤다. 극 중 입었던 옷이 실제 어머니 옷이다. 그 의상을 입으니 더 편안하게 연기한 게 느껴졌다. 류경수 배우는 날카로워 보이는 눈매와 인상이 서늘하게 느껴지지만 여러 결을 품고 있다. 츤데레(무심한 듯 신경쓰고 챙겨주는 성격)처럼 보이지만 부끄러움도 많고 표현은 많이 안 하지만 애교나 위트가 넘친다. 진우를 자기 옷처럼 꼭 맞게 연기하지 않았나 싶다."
-앞서 '내가 정하라면'이란 생각이 떠나지 않았다고 말했다. 아들과 오래전부터 둘만 살며 쌓아온 이상적인 쿨한 모자 관계처럼 보였다. 학교에서는 선생님이라는 사회적 가면을 쓰고 학생들의 존경도 받는다.
"잔잔하게 잔소리할 뿐이지 부모로서 보수적이고 권위의식이 있는 이중적인 인물이다. 자기 자랑도 은근히 한다. 나는 이렇게 살았는데 너도 이렇게 살아야 한다며 잔소리다. 완전히 깨어 있는 엄마는 아닌데 그런 게 사람의 본성이다. 쿨하고 싶지만 꼰대 마인드가 보이는 인물이다."
-최근 여성 서사가 늘어나는 경향이다. 가족이란 큰 틀 안에 '엄마'의 역할과 '가족'이란 결국 어떤 존재인지 깨닫게 된다.
"가족이 서로 진심 어린 소통을 어떻게 할 수 있을지 고민했다. 영화 속의 두 가족이 새로운 형태 같아도 우리 모두의 이야기 같다. 가족은 가까워 보이지만 가장 먼 타인이다. 진지하고 중요한 이야기를 엄마에게 잘 못 털어놓듯이, 엄마도 아들의 속마음을 다 알지 못한다. 열 달 동안 엄마가 품어준 세상에서 눈을 뜨니 아빠보다 큰 존재인 건 당연하다. 그러나 하나부터 열까지 다 이야기할 수 없고, 가족이라도 모르는 이야기도 많은 게 아닐까 생각했다."
"똑같은 연기 나도 질려"