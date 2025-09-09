부모보다 AI와 상담하는 청춘들... 오은영이 건넨 현실적 조언

▲오은영리포트
"사람들이 부모보다 AI와 상담한다는 이야기를 들으면서 한편으로 '그대들이 너무 외롭구나'라는 생각이 들었다. 속마음을 터 놓을 사람이 없고 부모조차 신뢰할 만한 어른이 못 되는구나 싶어서 안쓰러웠다. 믿을 만한 사람과 의논하는 건 반드시 해결책을 원해서가 아니다. 믿고 신뢰하는 사람과 마음을 나누는 과정인 거다. 마음을 나누면 행복은 2배, 어려움은 절반이 된다. 내가 고민하는 영역을 부모님이 모른다고 해도, '내가 믿을 만한 어른'이라고 생각한다면 고민을 나누는 것만으로 큰 도움이 될 것이다."
9월 8일 방송된 MBC 여름특집 <오은영 리포트-청춘지옥>에서는 200명의 대학생들과 함께하는 오은영과 패널들의 청춘 고민 상담이 그려졌다.
첫 번째 주제는 '연애'였다. 최근에는 SNS와 데이팅앱 등이 유행하면서 점자 직접적인 만남보다는, 비대면으로 상대의 정보와 성향을 미리 파악한 뒤 만남을 선호하는 추세가 늘어났다.
이에 대하여 오은영은 "대면으로 사람은 만나는 데는 멘탈 에너지가 많이 필요하다. 또한 코로나 펜데믹 등을 겪으면서 대인관계 패턴의 변화가 굉장히 가속화되면서 비대면 소통이 더 활발해졌다"고 분석하면서 "앱이나 SNS를 통하면 차단도 쉽고 감정소모가 적은 방식으로 만남 형태가 바뀌고 있다. '좋다, 나쁘다'의 개념보다는 상대의 신원이 정확하지 않을 수 있으니 주의가 필요하다"고 당부했다.
최근에는 청춘들의 연애관이 한결 개방적이고 자유분방해졌다. 과거와 달리 연애 중에 자연스럽게 동거를 선택하는 커플들도 늘어나고 있다. 심지어 먼저 관계를 가진 후 교제를 시작한다는 '선섹후사'라는 신조어가 등장하기도 했다. 이에 오은영은 "인간의 자연스러운 성욕 자체를 인정해야한다"면서도 주의할 점을 당부했다.
"어떤 사람이 연애와 결혼 상대자로 좋은 사람일까? 첫째로 같이 있을 때 편안한 사람, 둘째로 이 사람과 섹스를 할 수 있어야 한다. 그것은 상대에게 이성적 매력을 느낀다는 것이다. 젊은 남녀가 아무하고나 관계를 하지는 않으니까, 그래서 신중해야 하고, 자신과 상대를 모두 보호하기 위하여 피임기구같은 보호장비를 잘 사용해야 한다."
요즘 청춘들의 결혼관도 과거의 세태와는 많이 달라졌다. 과거에는 일정한 나이가 되면 결혼을 필수적인 의무처럼 생각했다면, 요즘에는 여러 가지 이유로 인하여 비혼이나 비출산을 선택하는 사람들도 늘어나고 있다. 이를 두고 전통적인 가족의 가치가 해체되고 있다는 우려도 늘어나고 있다.
오은영은 사랑하는 부모님을 떠나보내야 했던 자신의 경험담을 공유하며 가족의 의미를 설명했다 오은영의 부친은 세상을 떠나기 전에 "너를 낳아서 행복하다. 사랑한다"는 말을 남겼고, 오은영은 아버지를 끌어안고 "사랑을 가르쳐주셔서 감사하다. 제가 길을 헤맬 때 길을 알려주셨다"며 진정한 사랑의 의미를 알려준 아버지께 진심어린 감사를 전했다고 한다.
"그때 '이게 인생이구나'라고 생각했다. 사랑을 담아서 자식을 키웠더니 이렇게 부모를 사랑하고 그리워하며 마음 깊이 새겨주는구나. 이게 인간이 사는 행복이라는걸 느꼈다. 물론 결혼을 안 할 수도 자식을 안 낳는 것도 다 개인의 소중한 결정이다. 하지만 기회가 된다면 부모가 되어보는 경험을 해보시라. 안 해보고 너무 두려워하지 않아도 된다."
