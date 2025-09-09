미 육사, 톰 행크스 '공로상' 돌연 취소... 트럼프 눈치 봤나

▲2024년 11월 17일 로스앤젤레스 레이 돌비 볼룸에서 열린 제15회 거버너스 어워즈에 참석한 톰 행크스. AP/연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 할리우드 스타 톰 행크스에 대한 웨스트포인트(미국 육군사관학교) 동문회의 공로상 수여 취소를 환영했다.



트럼프 대통령은 8일(현지시각) 자신의 소셜미디어에 "우리의 위대한 웨스트포인트가 행크스에 대한 시상식을 취소했다"라며 "중대한 결정"이라고 썼다.



또한 행크스를 "파괴적인, 정치적으로 각성된(WOKE) 수상자"라며 "우리는 그들이 미국의 소중한 상들을 받는 것을 필요로 하지 않는다"라고 주장했다.



그러면서 "아카데미 시상식과 다른 가짜 시상식들도 공정과 정의의 이름으로 그 기준과 절차를 재검토하길 바란다"라고 경고했다.



공로상 준다더니... 시상식 3주 앞두고 '취소'



앞서 웨스트포인트 동문회는 행크스에게 공로상 격인 '세이어 상'을 수여하겠다고 발표했다가 돌연 취소했다.



이 상은 '웨스트포인트의 아버지'로 불리는 실베이너스 세이어(1785∼1872) 대령을 기리는 의미를 담아 만들어진 것으로 웨스트포인트 교훈인 '의무·명예·국가'의 모범을 보여준 미국 시민에게 수여한다. 작년에는 버락 오바마 전 대통령이 수상했다.



행크스는 <라이언 일병 구하기> <포레스트 검프> <그레이하운드> 등 영화에서 미군 장병을 연기했고 제2차 세계대전을 배경으로 한 <밴드 오브 브라더스>와 <더 퍼시픽>에도 제작 총괄로 참여했다.



또한 워싱턴DC와 뉴올리언스의 제2차 세계대전 박물관 건립에 기여했고, 육군 장군이었던 드와이트 D. 아이젠하워 대통령을 위한 국립 기념관 건립에도 참여했다.



동문회는 "행크스는 누구보다도 미군 장병을 긍정적으로 묘사하고 참전 용사와 그 가족들을 돌보는 데 많은 노력을 기울였다"라고 강조했다.



그러나 시상식을 불과 3주 앞둔 전날 갑작스럽게 취소 결정을 내렸다. 동문회는 "생도 육성이라는 핵심 사명에 집중해야 한다"라는 이유를 들었으나, 행크스가 트럼프 대통령과 정치적 대척점에 섰기 때문이라는 추측이 제기된다.



'민주당 열성 지지' 행크스, 트럼프 조롱하기도



행크스는 오바마, 힐러리 클린턴, 조 바이든, 카멀라 해리스의 대선 출마를 도왔던 대표적인 민주당 지지자다. 2012년에는 오바마 재선 캠페인을 위한 다큐멘터리의 내레이션을 맡기도 했다.



지난 대선 국면에서는 공화당 후보였던 트럼프 대통령을 "자기중심적인 허풍쟁이"라고 비판했고, 최근에도 인기 TV 프로그램 <새터데이 나이트 라이브>에 출연해 트럼프 지지자들을 조롱하는 연기를 했다.



AP통신은 "트럼프 대통령은 대학을 비롯한 고등교육 기관과 군대 이념을 지휘하고, 행정명령이나 예산 삭감 등의 위협으로 통제력을 행사하려고 한다"라고 지적했다.



<워싱턴포스트>도 "행스크에 대한 시상 취소는 군대에는 도움을 줬으나, 현재 정권과의 우선순위와 완벽하게 일치하지 않는 사람을 대하는 완벽한 사례"라고 평가했다.



웨스트포인트는 최근 트럼프 행정부의 기조에 발맞춰 남북전쟁 당시 노예제를 옹호했던 남부연합군 사령관 로버트 리 장군의 초상화를 다시 내걸었고, 다양성·형평성·포용성(DEI) 프로그램을 폐지했다.

