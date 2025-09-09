21년 만에 드라마 복귀 강동원, '북극성' 전지현과 케미 보여줄까

1997년에 데뷔해 하이틴 스타로 활동하던 전지현은 1999년 프린트 광고와 2001년 영화 <엽기적인 그녀>를 통해 신드롬을 일으키며 '대세스타'로 떠올랐다. 하지만 전지현은 <엽기적인 그녀> 이후 < 4인용 식탁 >과 <데이지> <슈퍼맨이었던 사나이> <블러드>가 연속으로 흥행에 실패하며 슬럼프에 빠졌다. 그나마 흥행에 성공했던 <내 여자친구를 소개합니다>는 사실상 '108분짜리 광고 영상'에 가까웠다.
그렇게 침체가 장기화되는 듯했던 전지현은 2012년 최동훈 감독의 <도둑들>에서 예니콜을 연기하며 천만 관객을 동원했고 2013년 드라마 <별에서 온 그대>를 통해 SBS 연기대상과 백상예술대상에서 대상을 수상했다. 그리고 2015년 최동훈 감독의 차기작 <암살>에서 1인 2역을 소화해 두 번째 천만 관객과 함께 <엽기적인 그녀> 이후 13년 만에 대종상 여우주연상을 수상하며 두 번째 전성기를 열었다.
2021년 주지훈과 연기 호흡을 맞췄던 김은희 작가의 <지리산>이 기대에 미치지 못했던 전지현은 10일 공개되는 디즈니플러스 드라마 <북극성>을 통해 4년 만에 복귀한다. 하지만 <북극성>에는 전지현보다 훨씬 긴 공백을 깨고 드라마에 출연하는 배우도 있다. 데뷔 첫 OTT 드라마이자 2004년 SBS 드라마 <매직>에 출연한 이후 무려 21년 만에 드라마에 출연하게 되는 강동원이 그 주인공이다.
대한민국 영화 '3대 등장씬'의 주인공