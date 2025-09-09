사이트 전체보기
21년 만에 드라마 복귀 강동원, '북극성' 전지현과 케미 보여줄까

[프리뷰] 10일 공개되는 디즈니플러스 드라마 <북극성>에 출연하는 강동원

양형석(utopia697)
25.09.09 09:38최종업데이트25.09.09 09:39
1997년에 데뷔해 하이틴 스타로 활동하던 전지현은 1999년 프린트 광고와 2001년 영화 <엽기적인 그녀>를 통해 신드롬을 일으키며 '대세스타'로 떠올랐다. 하지만 전지현은 <엽기적인 그녀> 이후 < 4인용 식탁 >과 <데이지> <슈퍼맨이었던 사나이> <블러드>가 연속으로 흥행에 실패하며 슬럼프에 빠졌다. 그나마 흥행에 성공했던 <내 여자친구를 소개합니다>는 사실상 '108분짜리 광고 영상'에 가까웠다.

그렇게 침체가 장기화되는 듯했던 전지현은 2012년 최동훈 감독의 <도둑들>에서 예니콜을 연기하며 천만 관객을 동원했고 2013년 드라마 <별에서 온 그대>를 통해 SBS 연기대상과 백상예술대상에서 대상을 수상했다. 그리고 2015년 최동훈 감독의 차기작 <암살>에서 1인 2역을 소화해 두 번째 천만 관객과 함께 <엽기적인 그녀> 이후 13년 만에 대종상 여우주연상을 수상하며 두 번째 전성기를 열었다.

2021년 주지훈과 연기 호흡을 맞췄던 김은희 작가의 <지리산>이 기대에 미치지 못했던 전지현은 10일 공개되는 디즈니플러스 드라마 <북극성>을 통해 4년 만에 복귀한다. 하지만 <북극성>에는 전지현보다 훨씬 긴 공백을 깨고 드라마에 출연하는 배우도 있다. 데뷔 첫 OTT 드라마이자 2004년 SBS 드라마 <매직>에 출연한 이후 무려 21년 만에 드라마에 출연하게 되는 강동원이 그 주인공이다.

대한민국 영화 '3대 등장씬'의 주인공

강동원은 <늑대의 유혹>에서 정태성 을 연기하며( 일약 최고의 신예스타로 등극했다.
부산에서 태어나 경남 창원과 거창에서 학창 시절을 보낸 강동원은 1999년 모델로 데뷔해 3년 만에 패션계가 주목하는 젊은 모델로 떠올랐다. 하지만 모델보다 연기에 더 뜻이 있던 강동원은 2003년 드라마 <위풍당당 그녀>를 통해 배우로 데뷔했고 < 1%의 어떤 것 >으로 주목 받기 시작했다. 2004년에는 김하늘과 함께 출연한 영화 <그녀를 믿지 마세요>를 통해 무난하게 충무로에 입성했다.

강동원은 2004년 7월에 개봉한 영화 <늑대의 유혹>에서 이복누나를 짝사랑하는 정태성 역을 맡으며 일약 스타 배우로 도약했다. 특히 우산 속에서 얼굴을 드러내는 강동원의 등장씬은 당시 극장을 콘서트장으로 만들 정도로 큰 화제가 됐다. 강동원은 <늑대의 유혹>의 열기가 채 가시지 않았던 2004년 8월 드라마 <매직>에 출연했는데 강동원은 <매직>을 끝으로 20년 넘게 드라마에 출연하지 않았다.

<매직> 이후 영화 활동에만 전념한 강동원은 2005년 이명세 감독의 시극무협 < 형사 DUELIST >에서 하지원과 연기 호흡을 맞췄고 2006년엔 공지영 작가의 소설을 원작으로 한 <우리들의 행복한 시간>에서 사형수를 연기했다. <우리들의 행복한 시간>을 통해 뛰어난 몰입으로 높은 평가를 받은 강동원은 2007년 실화를 바탕으로 한 영화 <그 놈 목소리>에서 유괴범 역할을 맡으며 변신을 시도했다.

2009년 최동훈 감독의 <전우치>에서 도사 전우치를 연기하며 613만 관객을 동원한 강동원은 2010년 영화 <의형제>에서 북한 간첩 송지원 역을 맡아 한국평론가협회상 남우주연상을 수상했다(영화관입장권 통합전산망 기준). 그해 11월 고수와 함께 영화 <초능력자>에 출연한 강동원은 사회복무요원으로 입대해 병역 의무를 마쳤고 소집해제 후에는 김지운 감독의 단편영화 <더 엑스>에 출연했다.

강동원은 2014년 윤종빈 감독의 <군도:민란의 시대>에서 하정우와 대립하는 악역 조윤 역을 맡았고 <두근두근 내 인생>에서는 조로증을 앓는 아이의 철부지 아빠를 연기했다. 강동원은 2015년 <검은 사제들>에서 가톨릭대학교의 신학생 최준호 역을 맡았는데 <검은 사제들>은 새로운 소재의 오컬트 영화임에도 544만 관객을 모으며 흥행에 성공했고 장재현 감독은 훗날 <파묘>로 '천만 감독'이 됐다.

<북극성>에서 전지현과 연기 호흡

강동원이 꽃미남 사기꾼을 연기한 <검사외전>은 970만 관객으로 강동원 커리어 최고 흥행작이 됐다.
2016년 황정민과 연기 호흡을 맞춘 <검사외전>에서 사기꾼 역할로 1000만 관객에 30만이 부족한 970만 관객을 동원한 강동원은 같은 해 연말 이병헌, 김우빈과 <마스터>에 출연해 715만 관객을 모으며 흥행파워를 자랑했다. 강동원은 2017년 장준환 감독의 < 1987 >에서 고 이한열 열사 역으로 특별 출연하면서 크지 않은 분량에도 관객들에게 깊은 울림을 주면서 한 단계 성장했다는 평가를 받았다.

하지만 승승장구하던 강동원은 2010년대 후반부터 슬럼프에 빠졌다. <골든슬럼버>가 137만 관객에 그친 강동원은 할리우드 진출작이었던 < 쓰나미LA >가 코로나19 대유행으로 인해 제작이 중단되는 불운을 겪었다. 2020년에 개봉한 <부산행>의 속편 <반도>는 기대 만큼 높은 흥행 성적을 올리진 못했고 2022년에 개봉한 <브로커>는 칸 영화제에서 남우주연상을 수상한 송강호가 모든 주목을 독차지했다.

2024년 <설계자>와 넷플릭스 영화 <전,란>에 출연한 강동원은 10일 공개되는 디즈니플러스의 <북극성>을 통해 21년 만에 드라마에 출연한다. <북극성>은 영화 <헤어질 결심>의 사니리오를 썼던 정서경 작가가 각본을 맡았고 <작은 아씨들>의 김희원 감독과 <범죄도시4>의 허명행 감독이 공동 연출하는 작품이다. 강동원은 <북극성>에서 국적과 과거가 베일에 싸인 국제 용병 에이스 백산호를 연기한다.

<북극성>에는 강동원 외에도 전지현이 통찰력 있는 판단과 행보로 국제사회에서 두터운 신뢰를 얻은 외교관이자 유엔대사 서문주 역을 맡았다. <스타트랙> 리부트 3부작에서 히카루 술루를 연기했던 한국계 배우 존 조는 미국 국무부 차관보 앤더슨 밀러를 연기한다. 이 밖에도 이미숙과 박해준, 김해숙, 유재명, 오정세, 이상희, 주종혁, 원지안 등 다양한 세대의 배우들이 <북극성>을 빛낼 예정이다.

강동원은 흥행작이 나오면 광고 위주로 활동하면서 본업인 배우 활동이 뜸해지는 일부 배우들과 달리 지난 20년 동안 무려 20개가 넘는 영화에서 주연을 맡았을 정도로 부지런하게 활동하는 대표적인 배우다. 게다가 많은 출연작들에서 캐릭터가 겹치는 작품이 거의 없을 정도로 다양한 캐릭터를 소화하는 배우이기도 하다. 첩보액션 드라마 <북극성>에서 보여줄 강동원의 연기가 더욱 기대되는 이유다.

강동원(상단)이 21년 만에 출연하는 드라마 <북극성>은 무려 700억 원의 제작비가 투입된 대작 드라마다.
