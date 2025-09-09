21년 만에 드라마 복귀 강동원, '북극성' 전지현과 케미 보여줄까

(주)쇼박스

강동원은 <늑대의 유혹>에서 정태성 을 연기하며( 일약 최고의 신예스타로 등극했다.부산에서 태어나 경남 창원과 거창에서 학창 시절을 보낸 강동원은 1999년 모델로 데뷔해 3년 만에 패션계가 주목하는 젊은 모델로 떠올랐다. 하지만 모델보다 연기에 더 뜻이 있던 강동원은 2003년 드라마 <위풍당당 그녀>를 통해 배우로 데뷔했고 < 1%의 어떤 것 >으로 주목 받기 시작했다. 2004년에는 김하늘과 함께 출연한 영화 <그녀를 믿지 마세요>를 통해 무난하게 충무로에 입성했다.강동원은 2004년 7월에 개봉한 영화 <늑대의 유혹>에서 이복누나를 짝사랑하는 정태성 역을 맡으며 일약 스타 배우로 도약했다. 특히 우산 속에서 얼굴을 드러내는 강동원의 등장씬은 당시 극장을 콘서트장으로 만들 정도로 큰 화제가 됐다. 강동원은 <늑대의 유혹>의 열기가 채 가시지 않았던 2004년 8월 드라마 <매직>에 출연했는데 강동원은 <매직>을 끝으로 20년 넘게 드라마에 출연하지 않았다.<매직> 이후 영화 활동에만 전념한 강동원은 2005년 이명세 감독의 시극무협 < 형사 DUELIST >에서 하지원과 연기 호흡을 맞췄고 2006년엔 공지영 작가의 소설을 원작으로 한 <우리들의 행복한 시간>에서 사형수를 연기했다. <우리들의 행복한 시간>을 통해 뛰어난 몰입으로 높은 평가를 받은 강동원은 2007년 실화를 바탕으로 한 영화 <그 놈 목소리>에서 유괴범 역할을 맡으며 변신을 시도했다.2009년 최동훈 감독의 <전우치>에서 도사 전우치를 연기하며 613만 관객을 동원한 강동원은 2010년 영화 <의형제>에서 북한 간첩 송지원 역을 맡아 한국평론가협회상 남우주연상을 수상했다(영화관입장권 통합전산망 기준). 그해 11월 고수와 함께 영화 <초능력자>에 출연한 강동원은 사회복무요원으로 입대해 병역 의무를 마쳤고 소집해제 후에는 김지운 감독의 단편영화 <더 엑스>에 출연했다.강동원은 2014년 윤종빈 감독의 <군도:민란의 시대>에서 하정우와 대립하는 악역 조윤 역을 맡았고 <두근두근 내 인생>에서는 조로증을 앓는 아이의 철부지 아빠를 연기했다. 강동원은 2015년 <검은 사제들>에서 가톨릭대학교의 신학생 최준호 역을 맡았는데 <검은 사제들>은 새로운 소재의 오컬트 영화임에도 544만 관객을 모으며 흥행에 성공했고 장재현 감독은 훗날 <파묘>로 '천만 감독'이 됐다.