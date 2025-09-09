중세 배경으로 여성 앞세운 이 드라마, 전 세계를 사로잡다

여성을 어떻게 활용하는가, 이는 그대로 현대 대중 콘텐츠의 성공방정식이다. 영화와 드라마, 소설 등의 문화예술 콘텐츠에서 가장 주요한 수요층이 젊은 여성이라는 건 공공연한 사실이다. 일선 영화 제작, 배급사만 하더라도 2030 젊은 여성들의 취향에 맞추어 기획하고 마케팅 전략을 수립하는 경우가 일반적이다. 미국에서 소위 PC주의(Political Correctness·정치적 올바름) 흐름이 선명하게 부각된 것도 이것이 젊은 여성의 취향에 부합한다는 분석에 따른 것이었다.
비단 미국만의 이야기가 아니다. 젊은 여성이 문화소비를 주도하는 건 전 세계적 경향이다. Worldmetrics의 지난해 조사에 따르면, 미주와 유럽을 포함한 서구 문화권에서 여성은 전체 소비의 70% 이상을 주도한다. 그중에서도 젊은 여성이 더욱 민감하며 활발하게 소비한다. 소비의 총량도 많지만 분야와 방식 또한 특징적이다. 브랜드 이미지와 이야기, 창립자, 마케팅 등에 여성은 매우 민감하게 영향을 받는다. 콘텐츠 소비에선 이 같은 경향이 더욱 강하게 드러난다. 기존 여성이 주도적이었던 콘텐츠뿐 아니라, 남성향이 명백했던 매체, 이를테면 애니메이션 등에서도 젊은 여성의 영향력이 증가하고 있다는 보도가 이어진다.
영화평론가로 일하며 알고 지내게 된 일선 영화 투자사, 수입배급사 관계자들도 하나같이 젊은 여성에게 다가서기 위한 고민을 드러낸다. 여성주의에 입각한 영화를 들여오거나, 여러 측면 중 여성들이 좋아할 만한 요소를 마케팅적으로 부각하는 건 흔한 일이다. "젊은 여자가 봐야 남자도 봐요" 같은 말을 숱하게 들었다.