중세 배경으로 여성 앞세운 이 드라마, 전 세계를 사로잡다

▲왕좌의 게임포스터 HBO

PC주의 대신, 앞장서 나아간다



이에 더하여 드라마가 왜소증이 있는 피터 딘클리지가 맡은 티리온 라니스터 캐릭터도 인상적이다. 이 역은 처음엔 제 가문을 위해 봉사하고, 나중엔 대너리스 막하에서 그녀를 보좌하는 수관으로 활약한다. 통상 장애를 수단으로 쓰거나 도움을 받아야 하는 것으로 묘사하던 방식을 넘어, 이 작품은 티리온을 그 자체로 다른 인물과 마찬가지의 욕구며 결핍을 가진 입체적 인물로써 묘사한다.



<왕좌의 게임>의 선택이 당대 문화예술계를 주도하던 PC주의 자장 아래 놓여 있단 건 명백하다. <왕좌의 게임>과 방영시기가 대부분 겹치는 AMC 채널의 대표작 <워킹 데드> 시리즈만 보더라도 좀비물에선 조연이기 일쑤이던 여성을 주역으로, 나아가 지도자 중 과반 이상으로 설정하여 톡톡한 효과를 누렸다. 물론 그 탓으로 초반 장점이던 액션에서 힘을 잃었단 비판에 설득력이 있으나, 이 작품이 수많은 좀비물 가운데 갖는 특별함이 이로부터 나왔단 건 부정할 수 없다. <왕좌의 게임> 또한 마찬가지여서 PC주의 열풍 가운데서 여성과 장애를 집중적으로 부각해 기존의 편견과 고정관념에 대응하려는 의지가 전 시즌 가운데 선명하게 노출된다.



<왕좌의 게임>의 사례는 오늘날 비난의 중심에 서기도 하는 PC주의의 적절한 활용례로 이해할 수 있다. 인어공주를 흑인, 백설공주를 라틴계 배우로, 심지어는 로마 시대를 배경으로 한 <글래디에이터2> 주연으로 흑인인 덴젤 워싱턴을 캐스팅하거나, 넷플릭스 다큐멘터리 <퀸 클레오파트라>에서 클레오파트라 역을 흑인에게 맡기는 사례 등은 작품에 대한 평가를 갉아먹는단 비난과 흔히 마주한다. 흑인 여성 배우 신시아 에리보가 뮤지컬 <지저스 크라이스트 슈퍼스타>에서 예수로 등장한 건 PC주의 흐름의 정점으로, 이 같은 경향을 지지해 온 이들에게조차 비난을 받았을 정도다. 정치적 올바름에 민감한 관객과 시청자가 제 작품을 선택해 주길 바라는 마음이 완성도를 도외시하는 선택으로 이어져선 안 된단 걸 이를 통해 확인할 수 있다.



<왕좌의 게임>은 PC주의적 경향의 이점을 취하면서도 작품성을 유지하는 것이 얼마든지 가능하단 것을 내보인다. 여성과 장애인이 보조적인 캐릭터가 아닌 주역으로써 충분한 활용도를 가졌단 걸 입증했다. 심지어는 시청자가 그를 반기고 흥미를 느낀다는 사실까지도 확인했다. 적어도 이 드라마 이후 적잖은 제작자들은 여성과 장애인을 전면에 내세우는 것이 그 자체로 해가 되지 않는다는 사실을 깨달았다. 그렇다면 얼마나 선구적인가.



추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기