영화제의 달이 왔다! 딱 세 개만 뽑는다면

영화가 맞고 있는 산업적 위기, OTT 서비스가 극장가에 가하는 실체적 위협에도 영화제가 그 어느 때보다 각광받는 오늘이다. 책을 읽는 이도, 사는 이도 줄어만 가는 상황에서 북페어 만큼은 호황을 맞는 기현상이 영화계에서도 일고 있는 게 아니냔 반응과 수시로 맞닥뜨린다. 극장은 사라지고 손익분기점을 넘는 일조차 버거워진 한국영화의 현실 가운데서 영화제의 인기는 도대체 무엇 때문일까.혹자는 인스타 등 SNS 문화가 축제와 밀접하게 결합한 때문이라 분석하기도 한다. 영화제에 참여하는 것이 남에게 내보일 수 있는 세련된 경험이란 주장이다. 영화제는 그 자체로 컬트문화적 특성을 지역성과 함께 드러내는 축제로, 세련된 문화적 취향을 향유하는 계기이자 즐겁고 특별한 경험을 선사하는 장이 된다는 입장이다. 과연 그러해서, 이 시대 성공한 영화제는 영화 그 자체만큼이나 특별한 경험을 제공하기 위한 고민을 경주하고 있는 것이다.난립하는 영화제에 대하여 우려를 표하는 시각도 없지 않다. 영화 그 자체가 서기 위한 장은, 그러니까 투자와 제작, 배급의 영역이 갈수록 빈약해지는 현실은 내버려두고서 그저 일회적 축제로서의 영화제만 주목받는 일이 긍정적일 수 없다는 반응이다. 영화제에 걸리는 영화도 그해 제작된 작품 가운데 돌고 도는 것이 대부분이라, 이 영화제에서 본 작품을 다른 영화제에서 쉽게 찾아볼 수 있단 것도 문제로 지적된다. 영화제의 수가 볼 만한 작품 수보다 적은 게 아니냐는 이야기까지 나돌 정도다. 수많은 영화제를 찾다보면 그와 같은 반응에도 일리가 있다는 생각을 지울 수가 없다.그럼에도 불구하고 영화제는 의미 있는 행사다. 중앙으로의 쏠림이 가속화되는 2025년 한국에서 지역성을 기반으로 한 대표적 행사인 때문이고, 위기에 처한 영화란 매체의 가능성을 다각도에서 실험하는 시도이기 때문이다. 무엇보다 영화에 우호적인 이들이 서로의 배경과 직역을 넘어 영화제란 현장에서 어우러질 수 있는 드문 기회란 점에서 그 자체로 소통의 장이 되어준다. 그렇다면 영화제를 반기지 않을 이유가 어디에 있는가.9월은 한국 영화제가 가장 뜨거운 계절이라 해도 좋다. 자타공인 아시아 최고이자 한국 제일의 영화제로 자리매김한 부산국제영화제가 열리는 달이며, 동시에 무더운 여름이 끝나고 전국 각지 수많은 영화제로 관객들이 걸음하는 계절인 덕분이다. 한 풀 꺾인 더위를 뒤로 하고 매력적인 영화제를 찾아 이 시대 영화의 최신 경향을 체감하는 건 멋진 경험이 되어줄 테다.