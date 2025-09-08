"상상도 못했어요" 기자가 본 우크라이나 포로수용소의 현실

▲오정현 KBS 기자 이영광

- 포로수용소에 갔을 때 어땠나요?

"사실 전쟁 포로 수용소라는 걸 우리가 직접 눈으로 볼만한 공간이 아니죠. 흔히 볼 수 있는 공간이 아니고요. 옛날 영상 같은 것을 통해 전쟁포로가 어떻게 구금돼 있었는지 봤지만 잘 모르죠. 도착해서 철문을 통과해 들어갔는데 상상했던 모습 반, 상상하지 못한 모습 반이었어요."



- 상상하지 못한 모습은 무엇이었어요?

"물론 우크라이나 당국의 선전 의도가 당연히 있었겠죠. 더 좋게 대우하는 모습을 보여주고 싶었을 수 있겠죠. 놀랐던 건 다큐멘터리에도 소개가 되지만, 휴게실이 있다는 거였어요. 포로들이 자유롭게 앉아 TV도 보고 냉장고에 자기 간식도 보관해요. 저희가 원래 다큐멘터리에 들어갔다가 분량 때문에 편집했는데 날카로운 과도가 매어져 있어요. 되게 이색적이었어요. 제가 '칼이 놀라운데 위험하다고 생각하지 않느냐'라고 물어봤어요. 그랬더니 그 수용소 관계자가 전혀 그렇지 않다고 얘기하더라고요."



- 포로수용소 갔을 당시 북한군에 대해 물었는데.

"그랬어요. 사실 저희가 사전 정보를 갖고 들어갈 수가 없어요. 정말 아무것도 모르고 들어갔거든요. 그쪽에 구금돼 있는 포로 상당수가 북한군이 파병되기 전부터 잡혀 있었어요. 그래서 북한군을 실제로 보지 못한 포로들이 상당히 많았고 실제 그 수용소에 북한군이 이감되지 않은 것으로 확인이 됐어요. 다만 러시아군 포로들이 북한군 존재에 대해 모두 알고 있었어요. (북한군에 대해) 고맙다고 하더라고요. 본인의 나라 위해서 목숨 걸고 파병 온 동료인 거죠. 우리가 과거 한국 전쟁 치르면서 동맹국이 우리를 지원해 준 고마움이 아직 남아 있잖아요. 그런 것처럼 북한군에 대한 감사함을 갖고 있더라고요. 제가 이런 걸 취재하고 싶어서 이걸 기획한 거예요."



- 포로수용소에서 포로와 같이 식사도 하셨는데.

"우크라이나 수용소 음식에는 간이 안 돼 있었어요. 제가 다큐멘터리에 약간의 징벌적 성격이라고 에둘러서 설명했어요. 사실 구금된 상태로 지내기 때문에 과도한 소금 같은 건 건강상 좋지 않을 수 있다는 말이 설득력 있어요. 다만 그런 이야기를 했어요. '우리가 돈을 들여서 옷도 주고 밥도 주고 치료도 해주는데 맛깔난 식사까지는 못 주겠다'라고요. 포로 수용소 오기 직전까지 우크라이나 국민과, 병사들을 잔인하게 죽이던 사람들이잖아요. 내 가족 잔인하게 죽이던 사람들에게 맛있는 식사는 못 내어주겠다는 거죠."



- 영국인으로 러시아 포로였던 션 피너와 에이든 에슬린은 우연히 만난 건가요?

"완전한 우연이에요. 깜짝 놀랐어요. 저희뿐만 아니라 외신 몇 군데가 같이 허가를 받았어요. 그래서 유력 외신들하고 같이 수용소에 들어갔으니 당연히 그 외신의 기자일 거로 생각했어요. 밥 먹는데 갑자기 사진을 보여주겠다는 거예요. 그러면서 휴대전화를 열어서 보여주는데 제가 좀 당황해서 '이게 당신이냐'고 물어보잖아요. 또 다른 사진을 보여주겠다고 하면서 3명이 나온 사진을 보여줬는데 그걸 보고 너무 놀랐어요. 제가 아는 사진이었거든요. 제 옆에 밥을 먹고 있는 분은 제가 원래 우크라이나 취재 가기 전에 섭외 리스트에 올렸던 사람이에요. 정말 놀라운 경험이었어요. 이 두 분은 이번 전쟁에서 가장 유명한 포로였거든요. 영국까지 갈 동선이 되지 않는다는 판단 하에 포기했었는데 그 자리에서 밥을 먹으면서 만날 줄 누가 알았겠어요."



- 한국으로 돌아오기 직전에 우크라이나 정보 당국 요원을 만나셨잖아요. 만남까지 어려웠을 것 같은데.

"북한군 포로 관련해서 출국 전부터 계속 다양한 첩보 라인으로 구걸 비슷한 것도 해보고 반대로 강하게 취재 요청을 넣기도 했어요. 그런데 한 번도 우크라이나 당국에서 대응한 적은 없었어요. 다큐멘터리에 잠깐 나오지만, 우리 외교부가 우크라이나라는 분쟁 지역을 마음껏 가도록 허가하지 않아요. 왜냐하면 자국민의 안전을 고려해야 하기 때문이지요. 분쟁 지역에 갈 때 허가를 받아야 하고 외교부가 저에게 허가해 준 시간은 14일이었어요. 그리고 그 14일이란 기간이 끝나가는 거예요. 우크라이나 당국은 북한군 취재에 대해 계속 무대응 했었고요. 그러던 와중에 딱 하루 남기고 먼저 연락이 왔어요. 연락이 와서 만나자고 하더라고요. 촬영이나 녹음은 당연히 되지 않더라고요. 저에게 서면 자료를 주더라고요. 사실 다큐멘터리에서 빠진 내용들이 너무 많아요. 그걸 제한적으로 제가 다큐멘터리에 소개한 거죠."



- 취재하며 느낀 점이 있다면.

"굉장히 복잡한 감정들이 현지 취재하는 내내 교차했어요. 우리는 분단국가잖아요. 휴전 상태인 거고 우크라이나에서 치르는 이 전쟁에 북한이 적극적으로 또 가담하는 상황이잖아요. 많은 시사점이 있다고 생각했습니다. 그리고 많이 배웠습니다."





추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기