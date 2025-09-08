"상상도 못했어요" 기자가 본 우크라이나 포로수용소의 현실

▲
KBS 1TV <시사기획 창>의 한 장면KBS
다음은 오 기자와 나눈 일문일답을 정리한 것이다.
- 방송 끝난 소회가 어때요?
"기분이 묘한 것 같아요. 저희가 우크라이나 출장을 기획하고 6월 말에 가서 7월 초에 왔거든요. 근데 우크라이나 분쟁 지역에 다녀온 게 굉장히 아련한 예전의 일 같이 느껴져요. 그사이 제작 때문에 너무 바쁘게 일 해서 그럴 수도 있겠지만 막상 방송 나가니까 현지에서의 일들이 좀 많이 떠오르더라고요."
- 취재는 어떻게 하게 된 건가요?
"제 이전 작품이 무안공항 제주항공 참사를 다룬 다큐멘터리였어요. 이게 끝나면서 다음 제 차례 작품에 대한 고민을 안 할 수 없었는데 제주항공 다큐를 만들 당시 북한군이 우크라이나군에 생포 됐었고 그게 굉장히 제한적인 정보였으나 국내 언론과 외신에 알려지기 시작했어요. 저는 북한군 포로에 대한 관심이 있었어요. 그래서 제주항공 관련 다큐를 끝내자마자 북한군 포로를 한번 만나보겠다고 제안했어요."
- 북한군 포로에 관심을 갖게 된 계기가 있을까요?
"처음에는 너무 단순했죠. 저희가 북한과 대한민국과의 관계 속에서 한반도의 안보에 대한 기본적인 관심이 있잖아요. 북한이 해외에 군대를 파병했다는 의심 사례가 여러 번 있었으나 확인할 수 없었죠. 이번에는 북한과 러시아가 파병을 인정했잖아요. 북한군 청년에 대한 이야기를 들어보고 싶었어요."
- 아이템을 정하고 맨 처음에 어떤 일부터 시작하셨어요?
"제가 이 아이템 발제할 때 북한군 포로에 주목했다고 했잖아요. 당연히 북한군 포로를 어떻게 하면 만날 수 있을지 그 접근부터 했어요. 여러 루트로 북한군 포로를 만날 방법들을 찾으려고 노력했어요."
- 키이우 있는 동안 공습이 많이 있었나요?
"네. 공격과 피해에 대해 저도 사실 상상을 못 했어요. 지금 당연하게도 전쟁 중인 나라다 보니까 항공편이 없어요. 그래서 우크라이나에 입국하려면 보통 폴란드로 가서 육로로 이동해요. 저희도 마찬가지 방법을 택했어요. 항공기를 타고 폴란드 바르샤바에 도착해서 16시간 동안 국제 철도를 타고 키이우에 도착했었거든요. 도착하니 굉장히 피곤했겠죠. 그런데 바로 취재에 들어갔어요. 길거리 시위대도 취재하고 또 납치 구금된 언론인의 가족도 만났어요. 일과를 치르고 저녁에 숙소에 도착해서 정말 침대에 눕자마자 어마어마한 굉음이 울리더라고요. 처음 들어본 소리예요. 너무 깜짝 놀랐어요. 저희가 휴대폰에 앱을 깔거든요. 우크라이나 사람들 전부 그 앱을 깔아놓고 사용하고 있어요. 앱 종류도 여러 가지가 있는데 그게 공습경보를 바로 알려주는 앱이에요. 물론 길거리에서도 공습경보가 울리지만 아무래도 건물 깊숙이 들어가 있으면 그게 잘 안 들릴 수 있잖아요. 휴대전화로 곧바로 그 공습경보가 오는데 크게 울리는 거예요. 너무 놀랐어요. 취재진 전부 다 호출하고 대피했죠. 제작진이 가열하게 분쟁 지역을 취재해 보고자 왔는데 첫날 밤에 오자마자 야간 공습이 터진 거예요."
- 무서웠을 것 같아요.
"이게 전쟁터 현실이란 생각이 들었어요. 왜냐하면 키이우는 치열한 전쟁터는 아니에요. 다만 저희 다큐멘터리에도 조금 소개가 됩니다만 샤헤드, 자폭 드론과 미사일이 키이우를 향해서 계속 날아왔거든요. 특히 저희가 도착했던 첫날 밤 그 야간 공습은 그때 기준으로 전쟁 이후에 키이우에 쏟아졌던 공습 중에 가장 대규모였어요. 그래서 많이 놀라긴 했어요."
- 다음 날 아침 현장이 갔을 때 느낌이 어땠나요?
"되게 무서웠어요. 분쟁 지역에 와서 취재하는 보름의 기간 동안 나도 저런 일을 당할 수 있다는 두려움이 아니에요. 미사일 한 방에 아파트가 통째로 무너졌거든요. 그 눈앞의 광경을 보고 압도당했어요. 그 아파트가 피격 당했던 시간이 심야예요. 미사일 한 방으로 사람들이 잠자는 시간에 피격 당한 거예요. 그걸 현장에서 봤을 때 솔직히 압도됐어요. 별 말을 못 하고 그냥 찍었어요."
- 포로 수용소도 가셨잖아요. 들어가는 건 어렵지 않았어요?
"쉽지 않았고 굉장히 복잡했어요. 수용소 취재는 사실 북한군 포로 취재와 맞닿아 있어요. 기자님이 제일 먼저 무엇부터 준비했냐고 물어보셨을 때 우크라이나로 출국하기 전에 북한군 포로를 만나기 위해서 노력했다고 제가 대답했잖아요. 사실 그 연장선상이었어요. 왜냐하면 저희가 여러 첩보 라인을 통해서 취재했을 때 북한군 포로 2명 가운데 1명이 우크라이나 서부에 있는 포로수용소로 이감됐다는 첩보를 입수했거든요. 그래서 저희가 굉장히 적극적으로 그 수용소 취재 요청을 했었어요. 하지만 그 절차에 대한 방법을 제가 처음부터 알고 있는 것도 아니고 현지 라인을 통해서 요청했는데 우크라이나에 도착하기 하루 전까지만 해도 결정되지 않았었어요. 저는 굉장히 걱정했죠. 우크라이나 도착한 다음 날 가능하다고 답변이 오더라고요."