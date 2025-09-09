틱톡 영상 때문에 해고당한 여성, 그 뒤에 찾아온 '인생역전'

▲
틱톡 'brittany_broski' 갈무리brittany_broski
바야흐로 대(大) 알고리즘 시대다. 평범한 사람도 알고리즘의 힘을 등에 업고 단번에 유명 인사로 발돋움할 수 있는 요즈음, 바이럴해진 사람의 수만큼이나 많은 개성적인 이야기가 확산하고 있다. 이들 대부분은 자신의 명성을 드높여 준 콘텐츠를 재생산하는 데 그치지만, 여기 그 알고리즘을 기회 삼아 자신의 재능을 발견한 여자가 있다. 바로 74만 구독자를 보유한 유튜브 채널 '로열 코트(Royal Court)'의 운영자 '브리타니 톰린슨(Tomlinson)' 이다.
'콤부차 밈'의 부상, 명성을 얻고 직장을 잃다
인터넷 여론이나 '밈(인터넷 커뮤니티에서 유행하는 약식 콘텐츠)'에 민감한 사람이라면, '콤부차 밈'을 한 번쯤 목격한 바 있을 것이다. 한 여성이 생전 처음으로 콤부차를 마셔 본다는 내용의 이 짧은 영상은 그 절묘한 표정과 넓은 범용도로 인해 순식간에 인터넷 세상을 장악했다. 아무런 기대 없이 새로운 것을 접했다가 약간의 경계심을 가진 후, '생각보다 괜찮네'라는 마음으로까지 이어지는 범세계적 경험이 고스란히 담겨 있기 때문이다.
해당 영상은 2019년 8월에 틱톡(TikTok)에서 유명세를 얻어, 동일 앱의 추산에 의하면 2019년의 '10대 바이럴 영상' 안에 들기도 했다. 하지만, 이러한 '반짝 성장'이 브리타니의 삶에 좋은 결과만을 가져온 것은 아니다. 텍사스의 한 은행에서 투자 서비스 담당자로 일하던 브리타니는 영상이 인터넷 세상에 퍼진 후, '본사가 지향하는 가치와 어울리지 않는다'라는 이유로 해고당한다. 의도치 않은 명성을 얻고 직장까지 잃는 위기에 놓인 것이다.
하지만 브리타니는 좌절하지 않고, 자신에게 주어진 위기를 기회로 탈바꿈한다. 직장에서 해고된 직후 브리타니는 자신의 영상을 통해 덩달아 유명해진 콤부차 브랜드 '리빙 푸드(Living Food)'와 제휴 관계를 맺고 광고 영상을 찍는 방식으로 수입을 마련하였으며, 이를 기반으로 로스앤젤레스에 소속된 연예 에이전시와 전속 계약을 맺기도 하는 등 온라인 바깥의 세상에서도 자신의 위치를 공고히 한다.