711일 만에 다시 뜬 '송골매' 구창모, NC 가을 불씨 살릴까?

NC다이노스

711일 만의 1군 복귀전에서 3이닝 무실점을 기록한 NC 구창모NC 다이노스의 좌완 에이스 구창모가 2023년 9월 27일(KIA 타이거즈 상대) 등판 이후 711일 만에 1군 마운드로 복귀했다. 지난 7일 창원 NC파크에서 열린 KIA와의 경기에 선발 등판한 구창모는 이날 3이닝 동안 4안타를 허용했지만 탈삼진 2개를 솎아내며 무사사구 무실점을 기록하며 NC의 1점차 승리(2-1)에 기여했다.상무 입대 전 부상과 군 복무, 전역 후에도 부상으로 긴 공백기를 가졌던 구창모는 이날 패스트볼 최고 구속 143km/h, 총 50개의 공을 던지며 깔끔한 복귀 신고를 했다. 과거에 비해 패스트볼 평균 구속이 3~4km/h 정도 떨어진 점이 우려되긴 했지만 안정된 투구 밸런스와 뛰어난 위기관리 능력은 여전했다는 평가다.2023시즌 종료 후 다시 수술대에 올랐던 구창모는 그해 12월 상무에 입대하고 올해 6월 전역했다. 전역을 앞둔 올해 초 경기 중 강습타구에 맞는 불운으로 한동안 투구를 못했던 구창모는 전역 후에도 팔꿈치 근육 뭉침 증상으로 인해 2개월 이상 신중하게 몸을 만들어왔다. 따라서 7일 복귀전에서 무실점 투구는 구창모와 NC 구단에게 단순한 1군 복귀전 이상의 각별한 의미였다.