이마보프, 10년 무패 보할류까지 꺾고 차기 대권 도전 자격 입증

UFC 제공

나수르딘 이마보프(사진 왼쪽)의 상승세는 10년 무패의 카이우 보할류조차 감당하지 못했다.'스나이퍼' 나수르딘 이마보프(30, 프랑스/러시아)가 UFC 5연승을 기록하며 타이틀 도전권을 요구했다.UFC 미들급(83.9kg) 랭킹 2위 이마보프(17승 4패 1무효)는 지난 7일(한국시간) 프랑스 파리 아코르 아레나에서 있었던 UFC 파이트 나이트 '이마보프 vs 보할류' 메인이벤트에서 7위 '더 내추럴' 카이우 보할류(32, 브라질)에게 만장일치 판정승(50-45, 49-46, 49-46)을 거뒀다.이젠 UFC 미들급 챔피언 함자트 치마예프가 보인다. 이마보프는 전 챔피언 이스라엘 아데산야에게 펀치 TKO승을 거둔 데 이어 10년간 무패 행진(16승 1무효)을 달리던 보할류까지 잡아냈다.그는 타이틀 도전에 대한 질문에 "더이상 뭐가 필요하겠는가. 이제는 확실해졌다. 망설임 없이 내가 다음이라고 자신있게 말하겠다. 난 무려 10년간 무패를 달리던 보할류에게 멋지게 승리했다"고 목소리를 높였다.거의 모든 라운드에서 우세를 보인 안정적인 승리였다. 이마보프는 중근거리 복싱에서 보할류를 압도하며 경기를 지배했다. 잽과 스트레이트를 맞히고, 근거리에서는 강력한 보디숏으로 보할류에게 충격을 입혔다. 보할류가 테이크다운과 클린치로 새로운 활로를 찾아보려 했지만 전부 차단당했다.경기 중 다리에 부상을 입었음에도 일궈낸 완벽한 승리였다. 이마보프는 "정확한 부위는 모르겠지만 오른발이 다쳐서 굉장히 고통스러웠다. 상황을 고려하면 오늘 승리에 만족한다"고 설명했다.이어 그는 보할류에게 야유를 보내는 관중들에게 "너무 가혹하게 굴지 않아줬으면 한다. 그가 경기 전에 한 독설 등 모든 행동은 경기를 홍보하기 위함이었다. 프로간의 비즈니스였단 말이다"고 말하며 진정시켰다.보할류 또한 "나수르딘이 오늘 나보다 더 나았다. 그는 내가 예상했던 것만큼 빨랐고, 굉장히 잘했다. 나는 거기에 잘 대응하지 못했다"고 솔직히 패배를 인정하며 프랑스 관중들의 박수를 받았다. 이어 "아드레날린을 되찾아야 한다. 파이팅 너드는 돌아올 것이다"고 다짐했다.아직 이마보프의 타이틀 도전권은 확정되지 않았다. 다른 강력한 경쟁자들도 있다. UFC 4연승의 전 ONE 챔피언십 미들급-라이트헤비급 챔피언 레이니어 더 리더와 8연승의 앤서니 에르난데스가 다음 달 맞붙는다. 이마보프는 "난 다른 선수들과 다르다. 난 모두보다 위에 있다"고 타이틀샷을 확신했다.