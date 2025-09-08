양궁 컴파운드 '맏형' 최용희 동메달... '홈' 자존심 홀로 지켰다

▲
8일 광주광역시 동구 5.18민주광장에서 열린 2025 현대양궁세계선수권대회 컴파운드 결선 라운드에서 최용희가 격발하고 있다.박장식
남자 컴파운드 양궁의 '맏형', 최용희(현대제철)가 홈에서 열린 세계선수권에서 동메달을 따냈다. 이번 대회 컴파운드 대표팀의 유일한 메달을 만든 최용희는 개인전 첫 세계선수권 메달을 광주에서 기록하는 기쁨을 누렸다.
최용희는 7일 광주광역시 남구 광주국제양궁장, 8일 동구 5.18민주광장 특설경기장에서 열린 2025 현대양궁세계선수권 남자 컴파운드 개인전에서 최용희가 동메달을 따냈다. 불혹의 나이로 '한국 컴파운드 양궁 1세대'로 꼽히는 최용희는 후배 선수들이 32강 문턱을 넘지 못한 사이 홀로 4강까지 오르는 '외로운 싸움'을 이어갔다.
엔드 중간마다 대기 불안정으로 인해 바람 방향이 바뀌고, 갑작스러운 소나기가 쏟아지는 등 변화무쌍한 날씨가 이어졌지만 최용희는 아랑곳하지 않았다. 그런 최용희의 분투는 20년 컴파운드 인생의 첫 세계선수권 개인전 메달로 보답받았다. (관련 기사 : 최용희 "값진 동메달 기뻐... 올림픽까지 최선 다하겠다"
모두 떨어졌지만... 홀로 분투한 '맏형'
컴파운드 양궁 대표팀은 홈에서 열린 이번 세계선수권에서 유독 힘을 쓰지 못했다. 단체전에서는 남자 대표팀이 16강에서 과테말라에 234대 231로 승리했지만, 8강에서 슬로베니아에 229대 230으로 패배하며 분루를 삼켜야 했다. 소채원과 김종호가 나선 혼성 대표팀도 8강에서 대만과 맞붙어 155대 155로 동점을 이뤘지만, 슛오프에서 한 점차 패배를 당하며 4강에 오르지 못했다.
여자 대표팀은 더 큰 아쉬움을 남겼다. 소채원과 심수인, 한승연으로 구성된 여자 대표팀은 단체전 16강에서 엘살바도르에 229대 231로 충격패를 겪었다. 여자 대표팀은 8일 치러진 개인전 토너먼트에서도 모두 32강을 넘지 못하며 탈락했다. 심수인은 48강에서, 한승연과 소채원은 32강에서 탈락하며 5.18민주광장 위에 올라설 수 없게 되었다.
'맏형' 최용희가 컴파운드 대표팀 선수들 가운데에서는 유일하게 분투했다. 최용희는 토너먼트 첫 경기부터 차근차근 올라섰다. 1차전에서 마카오의 쑤진을 150-141로 누른 최용희는 48강에서 멕시코의 곤잘레스 로드리고와 맞서 슛오프까지 가는 승부 끝에 극적으로 승리를 따내며 32강 진출에 성공했다.
최은규와 김종호 등 젊은 후배들이 32강에서 아쉽게 탈락한 사이, 최용희는 32강에서 샤마이 얌롬을 만나 144대 143, 한 점 차로 승리를 얻어 16강에 올랐다. 이렇게 최용희는 컴파운드 한국 대표팀 선수들 중 유일하게 5.18민주광장 위 결선 경기장을 밟는 선수가 되었다.