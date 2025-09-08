'카를로스 알카라스' 그랜드슬램 우승, 2년 만에 랭킹 1위 복귀

2025 US 오픈 테니스 남자단식 결승 결과

(9월 8일 오전 3시 45분, 빌리 진 킹 내셔널 테니스 센터 아서 애시 스타디움-뉴욕)

★ 카를로스 알카라스 3-1 (6-2, 3-6, 6-1, 6-4) 야닉 시너

◇ 주요 기록 비교

서브 에이스 : 알카라스 10개, 야닉 시너 2개

더블 폴트 : 알카라스 0, 야닉 시너 4개

첫 서브 성공률 : 알카라스 61%(54/69), 야닉 시너 48%(54/112)

첫 서브로 포인트 성공률 : 알카라스 83%(45/54), 야닉 시너 69%(37/54)

세컨드 서브로 포인트 성공률 : 알카라스 57%(20/35), 야닉 시너 48%(28/58)

네트 포인트 성공률 : 알카라스 74%(20/27), 야닉 시너 73%(19/26)

브레이크 포인트 성공률 : 알카라스 45%(5/11), 야닉 시너 100%(1/1)

리시빙 포인트 성공률 : 알카라스 42%(47/112), 야닉 시너 27%(24/89)

위너 포인트 : 알카라스 42개, 야닉 시너 21개

언포스드 에러 : 알카라스 24개, 야닉 시너 28개

전체 포인트 획득 : 알카라스 112개, 야닉 시너 89개

◇ US 오픈 최근 우승 선수 목록

2025 카를로스 알카라스 2024 야닉 시너 2023 노박 조코비치 2022 카를로스 알카라스

2021 다닐 메드베데프 2020 도미니크 팀 2019 라파엘 나달 2018 노박 조코비치

2017 라파엘 나달 2016 스탄 바브린카 2015 노박 조코비치 2014 마틴 칠리치

2013 라파엘 나달 2012 앤디 머레이 2011 노박 조코비치 2010 라파엘 나달

2009 후안 마틴 델 포트로 2004~08 로저 페더러(5년 연속 우승)

2003 앤디 로딕 2002 피트 샘프라스 2001 레이튼 휴이트 2000 마라트 사핀

7월 윔블던 챔피언십 결승(야닉 시너 3-1 카를로스 알카라스)이 떠오르는 라이벌 구도였지만 그 결과는 사뭇 달랐다. 카를로스 알카라스의 날카로운 위너 포인트가 결정적인 순간마다 빛났기에 야닉 시너는 공을 뿌릴 구석을 좀처럼 찾지 못했다. 윔블던 결승 스코어와 거의 정반대로 나온 이번 US 오픈 남자 단식 결승 기록 중 위너 포인트(알카라스 42개, 야닉 시너 21개) 차이만으로도 이 결과는 충분히 이해할 수 있는 것이었다.남자 테니스계 최고의 실력자로 떠오른 카를로스 알카라스(스페인, 2위)가 한국 시각으로 8일 오전 3시 45분 미국 뉴욕에 있는 빌리진킹 내셔널 테니스 센터 아서 애시 스타디움에서 벌어진 2025 US 오픈 테니스대회 남자단식 결승에서 디펜딩 챔피언 야닉 시너(이탈리아, 1위)를 2시간 42분만에 3-1(6-2, 3-6, 6-1, 6-4)로 물리치고 그랜드 슬램 여섯 번째 타이틀을 품었다.첫 세트 다섯 번째 게임, 카를로스 알카라스는 네트 앞으로 빠르게 달려가 백핸드 크로스 앵글 발리 포인트를 따냈다. 야닉 시너도 그 방향을 읽고 달려왔지만 미치지 못할 정도로 각도와 강약 조절이 일품이었다. 여기서부터 알카라스의 우승 자신감이 조금씩 보이기 시작했다.이번 대회 우승으로 라이벌 알카라스와 그랜드 슬램 타이틀을 똑같이 다섯 개로 만들고 싶은 야닉 시너가 두 번째 세트를 6-3으로 가져가면서 팽팽한 긴장감이 형성되기도 했지만 세 번째 세트부터 알카라스의 게임 운영 능력이 더 돋보이기 시작했다.세 번째 세트 초반 얼리 브레이크에 성공한 알카라스가 내친김에 3-0으로 달아나며 우승을 확신한 것이다. 야닉 시너의 리턴 방향을 예측하고 살짝 솟구치며 때린 점프 발리 위너 포인트가 압권이었다. 이어진 네 번째 세트 다섯 번째 게임에서도 놀라운 코트 커버 능력을 자랑하며 야닉 시너의 백핸드 발리 실수를 이끌어내고는 승리를 확신했다.결국 네 번째 세트 열 번째 게임에서 챔피언십 포인트 기회를 만든 알카라스는 세 번만에 날카로운 서브 포인트로 감격적인 순간을 만끽했다. 야닉 시너와의 최근 여덟 번 맞대결 중에서 무려 7승을 올렸으니 카를로스 알카라스의 탄탄한 실력을 또 한 번 확인할 수 있는 기회였다.카를로스 알카라스의 그랜드 슬램 6회 우승 기록이 묘하게도 세 가지 종류의 테니스 코트에서 골고루 이룬 것들(롤랑 가로스 클레이 코트 2024~25 연속 우승, 윔블던 잔디 코트 2023~24 연속 우승, US 오픈 하드 코트 2022년, 2025년 2회 우승)이어서 더 놀라웠다. 이번 우승 덕분에 지난 65주간 단식 세계랭킹 1위를 자랑하던 야닉 시너를 밀어내고 2023년 9월 이후 처음으로 카를로스 알카라스가 랭킹 1위 자리에 오르게 된 것이다.