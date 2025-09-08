'3연속 4강 도전' U20 대표팀, 월드컵 최종 명단 발표

대한축구협회

U20 월드컵을 앞둔 이창원호3연속 4강 진출에 도전하는 이창원호가 월드컵 최종명단을 확정했다.대한축구협회(KFA)는 8일 오전 공식 홈페이지를 통해 2025 국제축구연맹(FIFA) U-20 월드컵에 출전할 남자 20세 이하 청소년 대표팀 최종명단을 확정했다. 이창원 감독이 이끄는 남자 U-20 대표팀의 21명 최종명단에는 AFC U-20 아시안컵에 출전했던 주축 멤버 10명이 다시 이름을 올렸다.아시안컵 이후 진행된 소집 훈련과 해외 친선경기에서 두각을 보인 선수 11명도 합류했다. 오늘 결전지인 칠레로 향하게 된다. 출국 후 2주간 산티아고에서 현지 적응 훈련을 하며 칠레, 뉴질랜드 U-20 대표팀과 연습경기도 치를 예정이다. 이후 23일 조별리그 3경기가 모두 열리는 발파라이소로 이동, 대회 준비에 박차를 가하게 된다.이처럼 대회 명단을 확정한 대표팀이지만, 조금의 아쉬움이 남는다. 바로 유럽에서 활약하고 있는 자원들이 끝내 차출이 불발된 것. 현재 만 20세 이하로 대회에 나설 수 있는 자원들은 박승수(뉴캐슬), 윤도영(엑셀시오르), 양민혁(포츠머스)이 있었다. 동 나이대에서 수위급 실력을 갖추고 있는 이들은 이 감독이 소속팀에 차출 협조를 구했지만, 협상은 이뤄지지 않았다.아쉬움이 상당히 짙다. 당장 윤도영, 박승수는 지난 2월, 중국에서 열린 아시아축구연맹(AFC) U20 아시안컵에서 대표팀 일원으로 활약하며 월드컵 진출에 상당한 공을 세운 바가 있다. 특히 윤도영은 주전 공격수로 나서며, 공격 포인트까지 올리는 등 이 감독에 상당한 힘이 되었다. 박승수 역시 교체로 간간이 출전하며 조커 역할을 훌륭하게 해낸 바가 있다.위와 같이 유럽에서 뛰는 자원들이 차례로 합류가 불발됐지만, 대표팀에는 K리그에서 번뜩이는 모습을 보여주고 있는 이들이 대거 승선했다. 골문에는 공시현(전북), 박상영(대구), 홍성민(포항)이 이름을 올렸다. 공시현은 전북 N팀에서 출전하며 경험을 쌓고 있고, 직전 아시안컵에서 미친 선방을 보여준 홍성민은 지난 7월, 전북을 상대로 프로 데뷔에 성공했다.수비 자원은 고종현, 이건희(수원 삼성), 김호진(용인대), 배현서(FC서울), 신민하(강원), 임준영(충북청주), 함선우(화성)이 승선했다. 유일한 대학생인 김호진의 이름이 눈에 띄는 가운데 이를 제외한 자원이 K리그 소속이라는 게 눈에 띈다. 풀백 자원인 배현서를 제외한 이들은 소속팀에서 꾸준하게 출전 기회를 받는 부분이 긍정적으로 평가된다.