'F1 더 무비' 브래드 피트 얼굴보다 여기에 더 눈길이 간다

영화F1 더 무비
< F1 더 무비 >가 소니의 성장극이라고 보기도 어렵다. 과거의 트라우마를 극복한다기보다 그는 애초에 방랑하는 사람인 탓이다. 촉망받는 유망주였지만 끔찍한 사고를 겪고 F1 레이싱에서 튕겨 나왔으나 트라우마가 그의 삶을 잡아먹지는 않았다. 운전석에 앉지 못하는 게 아니라 누구보다 대담하게 차를 몰고 과감한 주행으로 집요하게 승리를 쟁취한다. 자꾸 무엇인가 깨닫고 성장하는 영화들(예를 들어 슈퍼히어로 장르)에 질려버린 관객들에게 <F1 더 무비>는 '생긴 대로 살아도 좋다', '하고 싶은 일은 해야 한다'는 또 하나의 삶의 선택지를 제시한다.
관객이 달릴 < F1 더 무비 >라는 코스는 소니의 욕망에 따라 설계되어 있다. 운행이라는 경험이 생소한 비행기와 달리 자동차는 누구에게나 라이센스가 열려있다. 비록 F1은 전 세계에서 20명에게만 허락된 운전석이지만 아이맥스 카메라를 차체에 16대나 설치하고, 실제 경기가 펼쳐지는 예선 사이에 촬영하며 현장감 넘치는 관객의 반응까지 담아냈다. 스마트폰 보급의 1등 공신인 애플의 주도로 만들어진 영화라는 게 아이러니하지만 6인치 스마트폰으로 보는 1분짜리 쇼츠로는 절대 즐길 수 없는 스펙터클을 연료로 삼아 달린다.
3억 달러라는 어마어마한 자본이 투입된 스펙터클이 전부가 아니다. 반짝 뜨고 지는 인플루언서가 아니라 30년 넘게 슈퍼스타로 각인된 브래드 피트가 조종석에 앉았다. 존재감 자체가 영화가 된 배우가 직접 핸들을 잡고 코너 가속에 따라 표정을 찡그리는 장면은 그 자체로 시네마다. 칼같이 교통법규를 지키고 경제운전을 신조로 하는 삼는 드라이버라도 뻥 뚫린 고속도로를 마주하고 BPM 높은 음악이 함께 한다면 엑셀을 끝까지 밟아보고 싶은 질주 본능이 < F1 더 무비 >가 도착하려는 결승선이다.
극장으로 영화를 보러 간다는 의미