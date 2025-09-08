'F1 더 무비' 브래드 피트 얼굴보다 여기에 더 눈길이 간다

F1 더 무비

큰사진보기 ▲스틸컷 F1 더 무비

155분에 달하는 < F1 더 무비 >의 상영시간 전체가 매끈하게 포장된 것만은 아니다. 관객의 코스 이탈을 우려하게 만드는 장애물도 곳곳에 숨어있다. F1 최대의 흑역사가 주요 소재로 사용된 것이 하나의 사례다. 고의로 사고를 내서 팀 동료의 우승을 도운 '크래시 게이트'를 마치 선수와 팀이 활용할 수 있는 묘책으로 표현한 것은 영화를 보고 F1에 입문하려는 관객들에게도 잘못된 인식을 심어줄 수 있다. 이미 살아있는 전설로 불리는 루이스 해밀턴이 감수를 했음에도 반세기가 넘는 역사에서 가져올 극적인 소재가 채택되지 않은 부분은 두고두고 아쉽다.



다만 영화적 허용이라는 필터와 함께 < F1 더 무비 >가 영화와 레이싱이 공유하는 '열정'이라는 엔진까지 꺼지지 않기에 완주까지는 무리가 없다. F1 팀을 운영하는 데 있어 가장 어려운 점은 약 9개월간 이어지는 24번의 레이스를 준비하는 과정이라고 한다. 1~2주에 한 번꼴로 세계 각지의 도시를 이동해 서킷마다 차고를 꾸려야 한다. 24시간 대기해야 하는 끔찍한 일과 삶의 균형에서 가족을 꾸리기도 포기하는 레이서와 크루들의 미친 열정이 세계 3대 스포츠를 이끄는 엔진이다.



영화제작 현장도 크게 다르지 않아 보인다. 이제는 이름 자체가 할리우드인 대스타 브래드 피트가 지구에서 하나뿐인 운전석에 앉아 있지만, 아무리 잘난 배우도 혼자서는 영화를 만들 수 없다. <탑건 매버릭>보다도 1억 달러가 더 들었다는 3억 달러에 달하는 대작을 위해 세트를 만들고, 부수고, 짓고 부셨을 영화 스태프들의 보이지 않는 열정이 영화라는 매체를 지탱한다. 브래드 피트의 잘생긴 얼굴보다 스태프들의 손길에 더 많은 시선을 둔다. 어쩌면 극장으로 영화를 보러 간다는 의미는 방해받지 않고 그들의 열정에 온전히 즐기려는 일인지도.