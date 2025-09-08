데이식스 4집 'The DECADE', 데뷔 10주년 관록이란 이런 것

▲
데이식스(DAY6)JYP엔터테인먼트
최근 국내 음악계에서 가장 사랑 받는 밴드 한 팀을 손꼽자면 누구나 데이식스(DAY6, 성진-영케이-원필-도운)의 이름을 제일 먼저 언급할 것이다. 이른바 '역주행' 인기몰이를 거쳐 지난해 발표했던 'Welcome To The Show', 'Happy', '녹아내려요' 등은 각종 음원 순위를 석권하면서 남녀 노소 누구나 사랑하는 팀으로 자리 잡게 만들었다.
국내외를 오가며 치른 쉼없는 투어는 지난 8월 30~31일 고양종합운동장 콘서트로 화려한 볼꽃을 하늘 높이 쏘아 올렸다. 몇백명 규모의 소규모 공연장부터 이젠 수만명이 운집하는 초대형 행사의 주인공이 되는 드라마틱한 주인공이 된 데이식스는 이제 데뷔 10주년을 맞아 밴드의 새로운 챕터를 장식하는 < The DECADE >를 내놓고 다시 한번 음악팬들의 귀를 즐겁게 만들어준다.
어느덧 정규 4집까지 완성할 만큼 연륜이 쌓인 4인조 록그룹은 총 10곡이 담긴 신보를 통해 늘 그래왔듯이 음악에 대한 한결 같은 진심을 우리들에게 전달해준다. 2019년 발표했던 < Book of Us : Entropy > 이후 6년 만의 정규 음반이면서 지난 5일 발매된 < The DECADE >는 제목에서도 짐작할 수 있듯이 지난 10년의 성장사를 멤버들의 구슬땀으로 녹여낸 작품이다.
'꿈의 버스' 가장 데이식스다운 음악