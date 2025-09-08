'창' 손흥민과 '방패' 스리백, 홍명보호 '비장의 무기' 될까

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 국가대표팀이 북중미의 강호 미국을 원정에서 격파하며 내년 월드컵을 대비한 청신호를 밝혔다.지난 9월 7일(한국시간) 뉴저지주 해리슨 스포츠 일러스트레이티드 스타디움에서 열린 미국과의 친선전은 홍명보호에게 있어서 여러 모로 중요한 의미가 있는 A매치였다. 2024년 출범한 홍명보호가 아시아 외의 대륙팀을 상대한 경기는 이번이 처음이었다. 미국은 피파랭킹 15위의 강호이자 멕시코와 함께 내년 북중미월드컵 공동 개최국이기도 하다. 아시아 예선 통과 이후, 처음으로 유럽파를 포함한 최정예 멤버가 다시 한자리에 모인 대표팀은, 이번 경기가 본격적인 북중미월드컵 본선 체제로의 출발점이기도 했다.경기 전까지 대표팀을 바라보는 분위기가 그리 긍정적이었던 것은 아니다. 중원의 핵심인 황인범이 부상으로 차출이 불발되는 악재가 발생했고, 황희찬도 명단에서 탈락됐다. 이강인과 김민재는 새 시즌 들어 소속팀에서 주전경쟁에서 다소 밀리는 모양새로 우려를 자아냈다. 또한 미국 출국 직전, 홍명보 감독이 갑작스럽게 손흥민의 '주장 교체' 가능성을 암시한 발언이 불필요한 논란을 자아내며 곱지않은 시선을 받기도 했다.하지만 홍명보호는 미국전에서 이러한 우려를 모두 불식시키듯 기대 이상의 경기력을 발휘하며 미국을 2-0으로 제압하고 여론을 반전시키는 데 성공했다. 여전히 주장 완장을 달고 출전한 손흥민은 미국전 선제 결승골을 포함해 1골 1도움을 기록하며 승리의 주역이 됐다. 또한 유럽파가 복귀한 수비진은 김민재를 중심으로 안정적인 조직력을 발휘하며 무실점 경기를 이끌어냈다. 중원에서 공수를 조율한 김진규와 백승호는 황인범의 공백을 잘 메웠고, 한국 남자 축구대표팀 역사상 첫 '국외 태생 혼혈 선수'로 태극마크를 단 옌스 카스트로프는 교체멤버로 태극마크를 데뷔전을 치르며 가능성을 증명했다.이번 미국전에서 얻은 가장 큰 성과는 내년 북중미월드컵에서 선보일 수 있는 새로운 '주무기'의 가능성을 발견했다는 점이다. 3-4-3 전술을 내세운 홍명보호에서 최전방의 원톱 공격수로 투입된 손흥민이 날카로운 '창'이라면, 스리백은 든든한 '방패'로서 그 위력을 확인했다.손흥민은 이날 미국전 득점을 비롯하여 A매치 통산 135경기 52골(역대 2위)를 기록한 한국축구 최고의 해결사다. 역대 1위 차범근(58골)의 기록에는 이제 불과 6골 차이로 근접했다. 그동안 손흥민은 소속팀과 대표팀에서 주포지션이 모두 왼쪽 윙포워드였음에도 특급 스트라이커들을 능가하는 득점력을 발휘했다.물론 손흥민은 종종 스트라이커로도 기용되기는 했지만, 어디까지나 플랜B에 가까웠다. 폭발적인 스피드와 라인브레이킹에 최적화된 손흥민은, 몸싸움이나 헤딩, 등지는 플레이에는 그리 능하지 못하여 '원톱'으로서는 장단점이 뚜렷하다는 한계 때문이었다.하지만 현재 대표팀에는 확실한 원톱 자원이 부족한 상황이 됐다. 황의조가 사생활 논란으로 대표팀에서 사실상 퇴출됐고, 조규성은 수술 부작용으로 1년 넘게 공백기를 가지며 월드컵 출전이 불투명해졌다. 오세훈은 최근 J리그에서도 주전경쟁에 밀리며 활약이 부진하다.그나마 벨기에 리그에서 뛰고 있는 오현규가 최근 좋은 활약을 보이고 있지만, 아직 주전급이라기보다는 조커 자원에 가깝다. 국내파 위주로 치러진 지난 동아시안컵(EAFF E-1 챔피언십)에서 새로운 공격수 발굴에 실패한 홍명보 감독은 미국전에서 다시 한번 '손흥민 원톱' 카드를 꺼냈다.손흥민을 최전방 공격수로 제대로 활용하기 위해서는 먼저 전술적인 뒷받침이 필요하다. 수비가담이나 플레이메이킹 같은 궃은 일에 대한 부담을 줄여주고 최대한 공격에만 집중할 수 있게 하는 것, 손흥민의 집중된 수비 견제를 분산시켜줄 수 있는 동료들과의 연계플레이였다.홍명보 감독은 미국전에서 이재성과 이동경을 좌우 측면에 배치하며 손흥민을 지원하게 했다. 두 선수 모두 축구지능이 뛰어나고 풍부한 활동량과 멀티 포지션 소화능력을 갖춰서 상대 수비를 교란하는 데 능한 선수들이다. 동료들의 지원속에 손흥민은 자유롭게 위치를 이동해가며 특유의 공간 침투와 연계 플레이로 미국 수비를 흔들 수 있었다.리그 이적과 포지션 변화 역시 손흥민에게 '신의 한 수'가 됐다. 손흥민은 최근 10년간 활약한 토트넘을 떠나 미국 LA FC로 이적했다. 이로 인하여 이번 미국 원정에서는 대표팀에 합류하느라 장거리 원정과 시차 적응에 대한 체력적 부담이 없는 상태였다.또한 손흥민은 LA FC에서는 사실상 윙어보다 스트라이커로 기용되고 있다. 손흥민의 최적 포지션을 두고 미국 현지에서는 엇갈린 평가가 나오고 있지만, 손흥민은 미국전을 통하여 자신이 스트라이커 역할을 충분히 소화해낼 수 있음을 결과로 증명해냈다. 크리스티아누 호날두(포르투갈)도 데뷔 초기 윙어로 뛰다가 나이를 먹으면서 스트라이커로 성공적인 변신을 이뤄냈듯이, 어느덧 33세가 된 손흥민도 이제는 중앙에 정착하며 불필요한 체력소모를 아끼고 골을 노리는 '포처' 스타일의 역할에 적응하는 것이 본인에게나 대표팀에게나 더 이득이 될 수 있다.스리백 전술은 홍명보 감독이 월드컵 본선용으로 이미 예고했던 카드다. 홍명보호는 월드컵 아시아 최종예선 10경기를 모두 익숙한 포백 수비 위주로 소화한 바 있다. 지난 7월 국내파 위주로 치른 동아시안컵에서 처음 스리백을 테스트했을 때는 다소 불완전한 모습을 보였지만, 김민재-이한범-김주성 등 노련한 해외파가 가세한 미국전에서는 한결 안정적이고 효율적인 스리백을 가동할 수 있었다.한국축구는 홍명보 감독의 현역 시절이던 2002년 한일월드컵에서 탄탄한 스리백을 기반으로 한 수비적인 3-4-3 전술로 4강 신화를 일궈낸바 있다. 절대적 강호로 분류된 아시아 예선과 달리 월드컵 본선에서의 한국은 어디까지나 상대적 약체에 가까운 만큼, 후방을 보다 안정적으로 구축하고 경기를 풀어나가야 했다. 2000년대 후반부터 한국 축구에서도 포백이 자리를 잡으면서 스리백은 많이 사용되지 않았다.2020년대 들어 현대축구의 전술 트렌드가 또다시 변화하면서 스리백도 새롭게 재해석되며 주목받고 있다. 과거에는 스리백이 그저 수비적인 전술로만 인식되었다면 오늘날에는 스리백의 전술적 활용도가 한층 다양해졌다. 미국전에서는 센터백이 3명이 되면서 공격적인 플레이를 펼치는 김민재가 빌드업을 하거나 공을 뺏기 위하여 모험적인 전진 플레이를 시도해도 후방을 안정적으로 커버해줄 수 있게 됐다. 또한 역습에 나설 때는 이태석-설영우 같은 측면수비수들이 '인버티드 윙백'처럼 중원싸움에 가담하거나, 혹은 김주성이 측면으로 이동하여 공격에 가담하는 비대칭 플레이로 상대에게 혼란을 줄 수 있었다.물론 최정예 멤버로 처음 가동한 경기인만큼 아직 조직력이 완벽할 수는 없었다. 황인범의 부재로 인하여 원할하지 못했던 중원의 볼배급, 스리백의 약점이라고 할 수 있는 라인 조정의 불안정함으로 공수전환시 미국의 순간적인 역습에 위험한 장면을 종종 노출하기도 했다. 하지만 앞으로 선수들이 스리백 전술에 좀더 익숙해진다면 강팀을 상대로도 충분히 통할 수 있다는 가능성을 확인했다는 게 의미가 크다.월드컵에서는 한두 가지 전략만으로는 살아남을 수 없고, 최대한 다양한 필승카드를 필요로 한다. 손흥민의 원톱 전술이나 스리백 수비가 앞으로 대표팀의 '플랜B'를 넘어 '비장의 무기'로까지 업그레이드시킬 수만 있다면, 북중미월드컵을 바라보는 홍명보호의 경쟁력에도 한층 청신호를 밝힐 수 있을 전망이다.