당신이 절대 '볼 수 없는' 영화, 다 OTT 때문입니다

OTT서비스를 비롯해 인터넷 환경에서 쉽게 찾아볼 수 있는 VOD서비스까지, 지나간 영화를 집 안에서 쉽게 찾아볼 수 있게 된 세상이다. 최신 극장 개봉작까지 약간의 시차를 두고 OTT서비스로 공개되는 상황은 세상 모든 영화를 내 집 안방에서 볼 수 있을 것만 같다는 착각까지 불러일으킨다.
OTT서비스는 그 구조부터가 사용자 주도적으로 설계되지 않았다. 사용자 화면(UI, User Interface)부터가 그렇다. 원하는 작품을 검색할 수 있다고는 하지만 어디까지나 기본사항이 아닌 선택지 중 하나일 뿐이다. 첫 화면부터 수많은 작품이 노출돼 사용자의 관심을 사로잡는데, 현재 OTT 내에서 인기 있는 작품은 물론이고, OTT서비스가 독자적으로 제작한 오리지널 콘텐츠, 또 영화사의 광고가 반영된 영상물까지 그 종류가 다양하다. 사용자는 저 스스로의 판단으로 제가 볼 작품을 고른다고 믿지만, 실제로는 OTT서비스 업체의 설계에 따라 콘텐츠를 고르고 있을 뿐이다.
이를 단적으로 보여주는 것이 극심한 쏠림현상이다. OTT서비스 내에서 화제가 되는 세계적 작품은 단 며칠 만에 해당 서비스 이용자라면 모를 수 없는 인기작으로 군림하는 게 보통이다. 반면 OTT서비스 내에 등록된 작품이라 해도 전혀 노출되지 않는 수많은 작품들은 온종일 전세계 클릭수가 아예 없을 만큼 소외되기도 한다. 인기 없는 작품이 단 한 명의 사용자도 사로잡을 수 없을 만큼 매력이 없는 때문일까. 물론 아니다. OTT서비스 안에서 소외된 영화 가운데도 이 시대 유효한 작품이 수두룩하고, 그 반대 또한 얼마든지 있는 것이다.