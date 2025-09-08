탈북민이자 동성애자인 남성, 3670 문자의 의미는?

(주)엣나인필름

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

"종로 3가, 6번 출구, 7시. 뒤에 몇 명. 너도 가 볼래?"

영화 <3670> 스틸컷01.한 사람의 삶은 한 줄의 문장처럼 간결하게 읽히지 않는다. 누군가의 삶을 담고 있는 서사도 마찬가지다. 우리는 흔히 서사에 명확한 출발점과 도착점이 존재한다고 믿지만, 그것은 창작자의 의도적인 편집에 따른 결과물이다. 이야기는 필름 이전과 이후에도 분명히 존재한다. 어떤 이야기들이 결말보다 과정에, 과정만큼이나 대과거의 콘텍스트에 관객의 마음을 붙들어 놓을 수 있는 이유다. 박준호 감독의 영화 < 3670 >이 그렇다. 영화는 탈북자, 성소수자와 같은 소재를 다루고 있으면서 이를 단번에 이용하거나 설명하고자 하지 않는다. 대신 영화의 정서와 파동을 길게 비추며 드러내고자 하는 것의 그림자 형태를 조각하기 시작한다.자유를 찾아 남한으로 건너 온 철준(조유현 분)에게는 누구에게도 말하지 못할 비밀이 하나 있다. 어느 쪽에도 속하지 못한 채 홀로 외로워하던 그는 어플을 통해 짧은 외로움을 달래던 중, 게이 커뮤니티에서 동갑내기 친구 영준(김현목 분)을 만난다. 같은 동네를 매개로 서서히 가까워지던 도중, 철준은 영준의 제안으로 동갑 모임에 함께하게 된다. '3670', '종로 3가 6번 출구에서 7시에 만나자'라는 은어를 통해 유지되는 모임이다. 하지만 두 사람의 관계는 현택(조대희 분)의 등장으로 묘한 파장을 일으키며 친구와 연인 사이의 모호한 영역에서 흔들리게 된다.02.이 영화가 탐색하고자 하는 것은 하나의 사건이나 주제가 아니다. 어떤 경계에 서 있는 존재가 가진 복잡한 심리다. 극 중 인물들은 하나의 정체성으로 설명되지 않으며, 그들이 서 있는 자리 역시 단순히 안과 밖으로 나누기 어렵다. 소속과 고립, 욕망과 현실, 관계와 단절과 같이 서로 다른 장력이 한 사람의 삶 속에서 동시에 작용될 때, 그 삶을 하나의 서사로 읽을 수 없다는 뜻이다. 영화는 바로 그 모순적인 자리의 시간을 따르고자 한다. 한 번에 조명하지 않고, 내면에 쌓인 감정의 결에 조심스럽게 다가서는 방법을 통해서다. 이 작품의 서사가 오프닝으로부터 시작되고 있는 것이 아니라는 느낌은 그래서 발생하게 된다.중심인물인 철준은 탈북자이자 게이라는 두 정체성의 교차로 위에 서 있다. 두 정체성 모두 사회로부터 외면받고 있다는 점을 고려하면, 이중의 소외 속에 놓인 인물이 처음부터 형성되어 있는 셈이다. 영화는 그런 그가 하나의 사회와 공동체 안에서 어떻게 자리 잡아가는지를 천천히 기록해 간다. 전형적인 퀴어 영화의 비극적 서사나 드라마틱한 폭로와 같은 소비적 형식을 벗어난 방식이다. 그보다는 종로3가를 배경으로 한 철준의 현재가 차례대로 쌓여나간다.이는 영화의 초점과도 연관된다. 정체성을 둘러싼 사회적 시선이나 반응이 아니라 인물이 경험하는 감정에 중심이 놓여 있다는 점이다. 남한에 온 지 7년이나 지났지만 여전히 탈북민 무리와 어울리며 남한 사회에 소속되지 못했던, 퀴어 커뮤니티 안에서도 완전히 소속되지 못한 채 영준의 표현에 따르면 '아기 오리'처럼 떠돌던 인물이 철준이다. 그는 언제나 이방인처럼 머문다. 하지만 이 고립을 소란스럽게 다루는 대신 영준을 만나고, 현택이 등장하며 경험하게 되는 관계적 갈등의 과정을 이 영화는 담아내고자 한다. 그 진폭을 과장하지 않으면서 시간의 리듬대로 인물의 내면을 드러내는 방식이다. 그 속도 속에서 철준의 고독과 기대, 그리고 연대의 가능성을 동시에 발견하고자 한다.