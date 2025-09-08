이진욱 "이병헌은 내게 신과 같은 존재, 친해지고 싶지 않아"

법조계를 다룬 드라마가 연이어 시청자의 호평을 받았다. ENA <이상한 변호사 우영우>는 변호사의 특별함이 해결의 실마리를 제공했고, MBC <노무사 노무진>은 노동자의 편에 선 노무사를 판타지 장르 안에서 다뤘다. tvN <서초동>은 어쏘 변호사라는 직장인 변호사의 성장과 동네 맛집 탐방을 담아 호평받았다. 이렇듯 법조인을 소재로 다양한 드라마가 꾸려진 만큼, 재미와 취향의 폭이 넓어졌다는 긍정적 징조로 볼 수 있지 않을까.
JTBC 드라마 <에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들>(이하 에스콰이어)는 신입 변호사의 고군분투와 멘토 변호사의 지도가 시너지를 이루며 함께 성장하는 드라마다. 이런 까닭에 앞선 드라마와 어떤 차별점을 줄 수 있을지 첫방부터 기대가 됐다. 총 12회차가 방영되는 동안 꾸준히 시청률이 상승세를 이루며 매주 화제성의 중심에 섰다.
극 중 사건을 해결하는 변호사에서 법정과 조직 내의 판도까지 읽어내는 설계자 겸 전략가 윤석훈을 맡은 배우 이진욱과 9월 1일 BH엔터테인먼트 사옥에서 만났다. 작품에 관한 전반적인 이야기를 나누며 배우 이진욱을 깊게 알아갈 수 있었다.
다음은 일문일답.
"변호사 역할 즐기며 성장"