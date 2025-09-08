'탈꼴찌 성공' 천안시티, 승리의 간절함 속 빛난 이지훈의 활약

조성용 대행 체제에서 첫 승을 따낸 천안. 그 중심에는 이지훈의 활약이 있었다.
조성용 감독 대행이 이끄는 천안시티FC는 7일 오후 7시 김포솔터축구장에서 열린 '하나은행 K리그2 2025' 28라운드서 고정운 감독의 김포FC에 3-1 완승을 챙겼다. 이로써 김포는 10승 10무 8패 승점 40점 8위에, 천안은 6승 5무 17패 승점 23점 13위로 도약했다. 또 천안은 K리그 입성 후 김포에 첫 승점 3점을 따내며, 활짝 웃었다.
플레이오프 진출권을 노리는 김포와 탈꼴찌를 노렸던 천안과의 맞대결. 역대 전적에서 천안에 단 1패도 허용하지 않으며, 순위도 더욱이 높았던 김포의 승리가 점쳐졌던 경기였으나 이번에는 달랐다. 천안은 원정 경기장에서 투지 있는 모습으로 분위기를 주도했고, 전반 20분에는 툰가라가 환상적인 발리로 앞서갔다. 이어 후반 2분에도 이지훈이 추가 골을 만들었다.
김포는 급격하게 무너졌다. 후반 6분 문전 앞 혼전 상황에서 볼을 잡은 툰가라가 오른발 슈팅으로 팀의 세 번째 골을 기록했다. 급해진 고 감독은 후반 12분 만에 교체 5장을 모두 소진하며 승부수를 띄웠으나 후반 막판 터진 제갈재민의 골이 전부였다.
'김태완 감독 사퇴→3G 무승' 분위기를 뒤집은 이지훈의 투지