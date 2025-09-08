'WKBL 자존심' 지킨 KB, 박신자컵에서 얻은 3가지 수확

국내 구단 중 유일하게 박신자컵 4강에 진출했던 KB가 최종 순위 4위를 기록했다.
김완수 감독이 이끄는 KB스타즈는 7일 부산 사직실내체육관에서 열린 2025 BNK 금융 여자프로농구 박신자컵 3위 결정전에서 스페인의 카사데몬트 사라고사에게 78-83으로 패하며 4위로 대회를 마쳤다. 한편 일본팀끼리 맞붙은 결승전에서는 후지쯔 레드웨이브가 덴소 아이리스를 79-65로 꺾으며 지난해에 이어 박신자컵 2연패를 차지했다. 후지쯔의 센터 후지모토 아키는 대회 MVP에 선정됐다.
KB는 강이슬이 3점슛 7개를 포함해 26득점 8리바운드 5어시스트 2스틸로 맹활약했고 허예은도 16득점 5리바운드 10어시스트 2스틸로 분전 했지만 토너먼트 2경기에서 모두 패하며 입상권에 들지 못했다. 하지만 KB는 팀의 에이스 박지수 없이 대회를 치렀음에도 패한 3경기의 평균 점수 차이가 5점에 불과했을 정도로 선전했다. KB가 박지수 복귀로 완전체를 구축할 2025-2026 시즌 독주를 기대하는 이유다.
박지수 없는 곳에선 강이슬이 에이스