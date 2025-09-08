'WKBL 자존심' 지킨 KB, 박신자컵에서 얻은 3가지 수확

한국여자농구연맹

강이슬은 에이스 역할 뿐 아니라 젊은 선수들을 이끄는 맏언니 역할까지 톡톡히 해냈다.사실 올해 박신자컵은 2023-2024 시즌을 끝으로 튀르키예 리그로 진출했던 박지수가 1년 만에 KB에 복귀해 오랜만에 국내 농구팬들에게 선을 보이는 무대로 기대를 모았다. 하지만 박지수는 지난 7월 중국 선전에서 열렸던 여자농구 아시아컵에서 어깨를 다치면서 이번 박신자컵에 출전하지 못했다. 박지수의 불참 소식을 접한 농구팬들은 이번 박신자컵에서 KB의 고전을 예상할 수밖에 없었다.KB는 이미 박지수 없이 두 시즌을 치른 경험이 있다. KB는 박지수가 공황장애 후유증과 손가락 부상으로 9경기 출전에 그쳤던 2022-2023 시즌 30경기에서 10승 20패에 그치며 플레이오프에 진출하지 못했다. 하지만 박지수의 해외 진출로 또 다시 박지수 없이 치렀던 지난 시즌엔 4위로 봄 농구 막차 티켓을 따낸 후 플레이오프에서 정규리그 1위 우리은행 우리WON과 5차전까지 가는 접전을 벌였다.지난 시즌을 통해 박지수 없이 경기를 치르는 법을 배운 KB는 이번 박신자컵에서도 한국 구단 중 유일하게 4강에 진출했고 그 중심에는 '박없강왕(박지수 없으면 강이슬이 왕)' 강이슬이 있었다. 강이슬은 조별리그부터 3·4위전까지 박신자컵 6경기에 모두 선발 출전해 24.33득점 7.33리바운드 3.17어시스트를 기록하며 KB의 에이스로 맹활약했다. 특히 장기인 3점슛은 무려 경기당 4.33개를 성공시켰다.강이슬은 이번 대회 6경기에서 70번의 3점슛을 시도하며 경기당 평균 11.67개의 3점슛을 던졌다. 아무리 이번 대회 강이슬의 슛감이 좋았다고 해도 너무 많은 시도였던 것은 분명했다. 하지만 강이슬은 박지수가 뛰지 못하는 KB에서 고참 선수로서 팀을 이끌어야 한다는 책임감으로 코트 위에서 '에이스 본능'을 발휘했다. 박지수와 함께 뛰게 될 2025-2026 시즌 강이슬의 활약이 더욱 기대되는 이유다.