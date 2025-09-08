매일 4만톤 쓰레기 처리하는데... "3년마다 연차 리셋, 월급 깎이기도"

▲
MBC 의 한 장면MBC
하루 우리나라 가정에서 버린 생활 폐기물이 4만 5726톤이라고 한다. 엄청난 양이다. 여기엔 재활용품 포함이다. 그렇다면 누군가는 생활 폐기물 중에 재활용을 선별하는 작업할 텐데 그들의 노동환경은 어떨까??
지난 2일 방송된 MBC < PD수첩 >에서는 '도시막장-우리가 버린 것들' 편이 전파를 탔다. 2024년 5월 전주리싸이클링타운에서 발생한 화재 사건으로 시작한 이날 방송은 폐기물 시설에서 근무하는 노동자들의 근무 환경이 다뤄졌다. 취재 이야기가 궁금해 지난 3일 서울 상암 MBC 사옥에서 해당 회차를 연출한 박해인 PD를 만났다. 다음은 박 PD와 나눈 일문일답을 정리한 것이다.
"폐기물 처리장 위험한 업무인데... 지자체들, 운영사에 책임 전가"
- 방송 끝난 소회가 어때요?
"쓰레기 문제는 익숙하면서도 대부분 깊게 알고 싶지 않은 주제라고 생각했어요. 그런데 댓글이나 주변 반응을 보면 이 주제를 다뤄주어 고맙다는 이야기가 많더라고요. 어찌 보면 우리가 몰라서 문제제기하지 못하고 있는 사회의 단면들이 많다고 생각했습니다.
또 이번 여름이 유독 더웠잖아요. 취재 다니는 곳이 보통 열기와 습기, 악취가 심한 작업장이었거든요. 사실 저는 단 며칠 간 것인데도 체력적으로 힘들었어요. 그런데 그곳에서 여름 내내 일하셨을 것을 생각하면 정말 대단하다는 생각이 많이 들었죠."
- 폐기물 처리장에서 일하는 노동자 처우 문제에 대한 취재는 어떻게 하게 됐어요?
"제가 방송국 들어와서 제일 놀랐던 게 쓰레기가 정말 산처럼 쌓여요. 밤새 편집하고 시간이 늘 모자라다 보니까 맨날 배달 음식 시켜 먹고, 급하게 소품 같은 것 필요하면 인터넷에서 주문하고. 가끔 밤에 회사 내에 쓰레기통 보면 어지럽거든요. 그런데 다음 날 아침이 되면 깨끗해져 있잖아요. 늘 이 많은 쓰레기는 어디로 가서 어떻게 처리되나에 대한 궁금증이 있었어요. 게다가 이번 여름에 음식 쓰레기 처리하는데 냄새가 지독하더라고요. 저 혼자 먹고 남은 쓰레기 처리도 힘든데 이걸 처리하는 사람들은 어떻게 일하고 있는지도 궁금했고요."
- 그러면 이 아이템 결정하고 뭐부터 했나요?
"제작하는 내내 전국 환경노조에서 도움을 정말 많이 주셨어요. 신생 노조인데, 재활용 선별장, 음식물 처리장, 소각장 등 '환경기초시설'에서 일하는 노동자들이 결성한 노조예요. 실제로 노조가 생기고 월급 착복 문제 등이 개선되고 일하는 환경도 나아진 거였거든요. 그래서 노조 분들을 만나서 폐기물이 처리되는 과정부터, 폐기물 처리 노동자들의 노동 환경, 불합리한 정책 등 기초 강의를 들었죠."
- 거기는 공무원인가요?
"공무원 아니죠. 이분들은 거의 다 위탁업체 소속의 직원이었고요, 그 위탁업체는 지자체가 3년 단위로 계약 맺어서 스스로를 '3년 프로젝트 계약직'이라고 부르시더라고요."
- 그것도 문제이지 않을까요? 외주 주는 거잖아요.
"방송에서 다루지 못한 것 중 가장 아쉬웠던 게 바로 '3년 프로젝트 계약 형태'의 문제였어요. 저는 생활폐기물 처리는 위탁이 아닌 공공의 몫으로 가야 한다고 생각하는데요. 당장 공무원은 순환 보직이라 해당 업무를 장기적으로 관리할 공무원이 없고, 역량 또한 부족하다 보니 불가피하게 위탁을 줄 수밖에 없는 경우도 있잖아요. 그렇다면 적어도 하청업체 소속으로 공공의 일을 하는 노동자 처우는 제대로 보장해야죠.
3년마다 계약을 하다 보니 노동자들은 상시적인 고용 불안에 시달려요. 새로운 업체가 입찰에 성공해 업체가 바뀌게 되면 고용 승계가 되더라도 연차가 리셋되고요. 그러면 다시 신입사원으로 일하는 거죠. 여기서 노동자분들이 더 불합리하다고 느끼는 건 바로 낙찰가를 노무비에도 적용한다는 거예요. 그러니까 지자체가 처음에 공고한 표준비의 87% 수준으로 업체가 낙찰을 받으면, 노동자는 그에 따라 표준 노무비의 87%를 받게 되는 거예요."
- 전주리싸이클링타운에서 지난해 일어난 사고 피해자 이야기로 시작했는데 이렇게 구성한 이유가 있나요?
"저는 폐기물 처리장에서의 업무가 더러운 게 아니라 위험한 업무라는 걸 꼭 말하고 싶었거든요. 요즘에 폐기물 처리 방식은 기술적으로도 고도화되어 있고 그러다 보니까 여러 가지 대형 설비가 얽히고 그 설비들을 계속 관리해 줘야 하거든요. 때문에 화재나 폭발과 같은 대형 사고가 날 수 있는 위험한 환경이에요. 전주리싸이클링타운 폭발 사고는 그런 위험 관리가 제대로 되지 않았던 사례였죠."
- 모르는 분들 위해서 간략하게 어떤 사건인지 설명해 주세요.
"전주리싸이클링타운은 생활 쓰레기를 재활용 자원으로 바꾸는 시설인데요. 사고가 난 공간은 지하였고, 아직 재해 보고서가 공개되지 않아 확정된 원인은 없어요. 하지만, 현장에서는 메탄가스가 토치 불꽃과 접촉해 폭발했을 가능성이 크다고 보고 있어요."
- 보고서 공개가 아직 안 됐다고 했잖아요. 1년이 지났는데 왜 안 된 거죠?
"사실 전주 말고도 평택의 비슷한 시설에서 비슷한 사고가 있었거든요. 그 건도 재해 조사보고서 공개가 안 돼요. 사실 모든 사고를 막을 순 없겠지만 비슷한 유형의 사고였다면, 앞선 사고의 보고서만 제대로 공개가 돼도 원인을 제대로 파악하고 대비할 수 있는 길이 있을 텐데, 보고서 공개를 하지 않는 것은 이해하기 어려워요."
- 사고 후 달라진 게 없나요?
" 내부 공개가 안 되기 때문에 저희의 직접 취재가 안 된 부분이라서 정확한 확인은 안 되지만 거기에 다녔던 분들이나 지금 다니고 계신 분들, 주민들의 이야기를 들어보면 달라진 게 크게 없다고 말씀하세요. 운영사 측은 안전 관리 요원도 충원하고 여러 가지 조치를 취했다라고 말은 하고 있습니다."
- 전주시 답변이 무책임한 거 같아요.
"저도 그렇게 생각하고 전주시만의 문제가 아니라 모든 지자체가 민간 위탁이나 특히나 민간 투자 사업으로 진행했을 때 본인들은 아무 책임이 없고 운영사가 잘못한 것이라고 이야기하거든요. 법적으로는 민간 투자 사업 같은 경우에는 책임 운영사가 책임을 지게 되어 있죠. 다만 지자체는 운영에 있어서 관리 감독을 할 수 있는 권한이 있다 정도로 명기된 걸로 알고 있거든요. 그러면 사실 의지의 문제인 거죠."
"한여름 덥고 악취나는 작업장... 노동자들 하루에 두세 번씩 옷 갈아입어"