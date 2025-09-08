매일 4만톤 쓰레기 처리하는데... "3년마다 연차 리셋, 월급 깎이기도"

▲박해인 PD 이영광

- 경기도의 폐기물 처리 시설 가보셨잖아요. 어땠어요?

"원래 쓰레기 문제에 관심이 있어서 예전에 서울에 있는 자원순환 센터를 가본 적이 있거든요. 그런데 그때 잠깐 방문해서 견학하듯이 본 것과 하루 종일 이분들이 언제 출근해서 어떻게 일을 하는지를 지켜보니까 느낌이 다르더라고요. 예전에는 쓰레기가 이렇게 처리된다고 가볍게 여겼었는데 옆에서 지켜보면 거의 단거리 달리기를 이어서 하는 것 같거든요. 한 번 컨베이어 벨트가 탁 돌면 그때부터 정말 미친 듯이 일을 하세요. 그러고 청소도 본인의 몫이기 때문에 쉬는 시간에도 주변에 떨어진 쓰레기 정리하기 바쁘죠. 인력을 대폭 충원해야 하는 게 아닌가 생각이 들었어요."



- 컨베이어 벨트가 돌아가는데 사람이 선별하는 건 너무 힘들 것 같아요.

"이것도 시설마다 다르기는 해요. 어떤 데는 긴급 상황에 대비해서 컨베이어 벨트를 자기가 직접 멈출 수 있는 버튼이 있긴 해요. 그런데 보통 사람들이 거기 속도에 맞추지 그걸 멈출 생각은 못 하죠. 왜냐하면 그날그날 처리해야 되는 양이 있는 것이고, 선별률에 대해서는 업체나 지자체가 되게 엄격하게 보거든요."



- 거기는 무조건 재활용할 수 있는 것만 오는 건가요?

"선별장에 쌓여 있는 건 모두 사람들이 재활용 쓰레기라고 내놓은 건데 사실 그 와중에는 재활용되지 않는 것들도 많이 있고 방송에도 나왔지만 정말 동물 사체 같은 것도 나오고 음식물도 섞여 있고요."



- 왜 동물 사체가 거기 있을까요? 분리수거할 거 아니에요.

"그러니까요. 이게 종량제 봉투를 시행하면서 저희가 일반 쓰레기를 버릴 때는 봉투를 사서 버려야 되잖아요. 그런데 재활용은 투명한 비닐이면 되거든요. 그러니까 일부 사람들이 종량제 봉투를 쓰기보다는 비닐봉투에 내놓고, 수거원들은 비닐봉투니까 재활용 쓰레기인 줄 알고 정신없이 수거해 오는데 그 와중에 말도 안 되는 물건들이 섞여 있는 거죠."



- 크고 작은 사고가 잦은가 봅니다.

"저희가 방송에서도 소개한 재활용 선별원 대상의 설문조사가 있는데, 찔림 사고를 경험한 사람이 100%로 뜨더라고요. 그러니까 찔리는 경험은 너무너무 그냥 일상적인 거고, 압축기 같은 큰 기계들이 있다 보니 끼임 사고, 거기에 더불어서 지게차가 사람과 뒤섞여서 일 하다 보니까 차량 사고 같은 게 빈번했어요."



- 처리시설이 대부분 지하에 있는 건가요?

"아니에요. 아직 대부분은 지상에 있어요. 소각장 같은 경우에 완전 지하화된 게 하남시인 거고요. 그래서 방송에는 담지 않았지만 지금 또 다른 이슈가 소각장들도 지자체들이 지하화하겠다고 발표하고 있어요. 근데 소각장은 또 그 열기가 엄청나고, 주민들이 걱정하는 배출구는 어차피 또 밖으로 나오는 것이기 때문에 누굴 위한 지하화인가. 걱정이 되는데, 소각장 지하화 역시 추진이 되는 상황입니다."



- 재활용 선별팀의 정해근씨 같은 경우 여름이 힘들다던데 냉방 시설이 없나요?

"2층에 에어컨이 있는데 정말 더워요. 그러니까 에어컨을 틀어놔도 많은 게 아니고 공간은 너무 크다 보니까 한계가 있더라고요. "



- 사람이 일하는 건데 시원하게 해야 일의 효율도 오르지 않을까요?

"효율을 따지더라고요. 공간이 이렇게 넓은데 에어컨을 설치해 봤자 시원해지지 않으니 이동식 선풍기를 쓰는 식이더라고요. 하루씩만이라도 이러한 뭔가 결정을 하는 사람들이 다 일 해보면 좋겠습니다."



- 악취 나는 게 가장 어려울 것 같거든요.

"말로 설명이 잘 안돼요. 저도 처음 경험하는 거였거든요. 그러니까 이게 그냥 냄새가 심하다가 아니라 몸에 해로울 것 같았어요. 노동자분은 사물함에 페브리즈가 엄청 많아요. 작업장에 잠깐 들어갈 때도 무조건 옷을 갈아입는다고 하더라고요. 옷을 거의 하루에 두세 번씩 갈아입고요. 그리고 주변에 밥 먹으러 간다고 해도 당연히 씻고 페브리즈 뿌리고 간다고 하셨어요."



- 하남시에 있는 폐기물 처리 시설은 랜드마크라던데 왜 그렇게 된 건가요?

"공원이 되게 잘 조성돼 있어요. 그리고 냄새가 정말로 안 나요. 그거는 어떻게 보면 기술이 우수한 거라고도 보이죠. 조금은 기이한 게 어쨌든 물놀이하는 아이들이 뛰놀고 있는 공원이 있고 그 바로 밑에서 보이지 않는 데에서 노동자분들이 일을 하고 계신 거거든요. 실제로 그 밑에 어떤 시설이 있는지 모르는 사람도 많고 그냥 물놀이하러 가는 곳 혹은 거기 유니온 타워라고 소각장에서 배출되는 배출구를 전망대로 만들었거든요. 그래서 그런 전망대로 올라가면서도 사실 이 시설에 대한 건 잘 모르시더라고요."



- 거긴 견학 온 사람들에게 보여주는 데와 사람들이 실제 일하는 데는 다른가 봐요?

"이거는 하나의 에피소드인데 그 견학 통로가 정말 시원하고 정말 밝거든요. 에어컨이 거의 뭐 계속 연이어서 설치가 되어 있고 조명이 LED 조명이에요. 근데 약간 서글펐던 게 그 노동자분이 문 열고 들어가시는데 자세히 보시면 옛날 형광등으로 바뀌거든요. 그러니까 이분은 이런 사소한 것에서 불편함을 느끼는 거죠. 그리고 수선별실이라고 손으로 하는 선별실은 견학 통로에서 보이지가 않거든요. 그거는 의도적인 건지 뭔지 모르겠지만 아무튼 노동자를 가리고 있다고 보였어요."



- 취재하며 느낀 점은 뭔가요?

"제가 진짜 몰랐다는 생각을 많이 했어요. 생각보다 폐기물 처리 과정이 너무 어렵고 전문적이고 그래서 이분들은 직무마다 좀 다르긴 하지만 기술직으로 분류되는 분들도 많거든요. 이게 쓰레기를 자원으로 만들겠다는 재활용의 과정이기 때문에 우리 미래를 위해서도 중요한 작업이고 그런데 우리가 너무 그거에 대해서 모르고 무지하지 않나 생각 했고요. 이런 위험한 일을 대신해주는 사람들에 대한 존중과 이해가 있어야 된다고 느꼈습니다."



- 방송에 못 담은 게 있나요?

"방송에 못 내보낸 거 너무 많은데 노동자분들을 저희가 많이 인터뷰했거든요. 근데 그 말들을 좀 많이 못 담은 게 너무 아쉬웠고 말씀 드린 3년 프로젝트 계약직에 대한 문제죠. 어렵게 일을 하는 데에도 그 노무비가 적정한가에 대한 얘기도 이루어졌으면 좋겠어요."

