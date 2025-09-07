'성적 부진 사임' 이을용 감독, 반복되는 경남FC 사령탑 잔혹사

경남FC 공식 SNS

7일, 공식적으로 경남FC 사령탑 직을 내려 놓은 이을용 감독이을용 감독은 첫 프로 사령탑에서 쓰라린 맛을 봐야만 했다. 1975년생인 이 감독은 선수 시절 스타 플레이어 중 한 명이었다. 데뷔 초반 그리 주목받지 못했지만, 2002 한일 월드컵을 기점으로 전국구 스타로 발돋움했다. 이후 트라브존스포르(튀르키예)-FC서울-강원FC에서 활약하며 선수 생활을 2011년에 마무리했다.이후 지도자로 변신한 이 감독은 강원(코치)-청주대(코치)를 거쳐 2017년에는 FC서울의 2군 코치로 경력을 쌓았다. 또 2018시즌 중반에는 황선홍 감독이 자진 사임하자 대행으로 임명, 나름 좋은 성적을 거뒀으나 팀의 추락을 막지 못했다. 이듬해에는 제주 수석코치를 거쳐 2022년에는 용인시축구센터 총감독으로 활동하며 기회를 엿봤다.그렇게 지난해 11월 12일, 감독 자리를 찾던 경남과의 협상 끝에 이을용은 현장에 복귀하며 생애 첫 프로팀 감독으로 도전을 시작했다. 충분한 시간과 겨울 전지훈련을 통해 시즌을 준비한 이 감독은 자신감을 내비치기도 했다. 지난 2월 20일에 진행됐던 K리그2 미디어데이를 통해 준비를 많이 했다"라고 답하며 기대감을 형성했다.이 감독은 개막전 인천에 2-0으로 패배하며 고개를 숙였지만, 2라운드서 승격 후보로 꼽히던 부산을 잡아내며 이변을 만들었다. 이후 4경기 무패(2승 2무)를 질주했지만, 아쉽게도 상승 흐름은 여기까지였다. 6라운드 수원 원정서 4-0 대패를 당한 후 14라운드까지 5승 2무 7패로 부진한 모습을 보였다.또 15라운드부터는 8경기 무승(1무 7패)으로 급격하게 무너졌다. 이에 더해 여름 이적시장에서의 성과도 상당히 아쉬웠다. 외인이었던 마테우스, 폰세카는 팀을 떠났고 원클럽맨 수비수인 우주성은 대구FC의 러브콜을 받고 이탈했다. 또 핵심 미드필더인 이강희는 오스트리아 명문 아우스트리아 빈으로, 기대를 모았던 전역생 모재현은 전역 후 곧바로 강원으로 향했다.물론, 이들의 공백을 메울 수 있는 자원들의 영입도 이뤄졌다. 포르투갈 명문 FC포르투 출신 미드필더 코스타를 비롯해 박태용(임대), 마세도, 단레이, 이찬동이 차례로 수혈됐다. 하지만 끝내 부진을 극복하지 못하면서 이을용 감독은 프로 첫 사령탑 도전기를 마감해야만 했다.