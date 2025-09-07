부산영화제 예매 시스템 또 '삐걱', 관객들 뿔났다

▲
30회 부산영화제 예매 시스템. 5일 개폐막작을 비롯한 오픈 시네마 등 일부 상영작의 예매가 먼저 시작된 가운데, 대부분 매진을 나타내고 있다.부산영화제
올해로 30회를 맞은 부산영화제 예매에 올해도 수많은 관객이 몰리면서 불안정한 모습을 보였다. 이제는 예매의 어려움조차도 부산영화제 개막을 앞두고 선택이 아닌 필수 과정이 되는 모습이다.
개·폐막작 등의 예매가 시작된 지난 5일, 예매 시스템은 여전히 불안정한 모습이었다. 개·폐막작 예매, 오픈 시네마, 미드나잇 패션, 액터스 하우스 등이 먼저 예매를 시작했으나, 불안함을 해소하기는 어려웠다. 9일 일반상영작 예매 시작에 앞선 전초전이라고 볼 수 있는데, 관객들의 불만은 여기저기서 터져 나왔다. 개·폐막작 보다는 전체 상영작에 대한 9일 예매가 가장 치열하기에 온라인 영화커뮤니티 등에서는 우려가 잇따라 제기됐다.
5일 오후 2시부터 시작된 예매의 경우 초반 30분 정도 접속이 어려웠다. 온라인 영화 커뮤니티 게시판에는 '다른 분들은 어떠냐'는 글들이 올랐고 분통을 터뜨리는 반응도 잇따랐다. 30분 정도가 경과한 이후 조금씩 상황이 나아지기 시작했고, 가장 관심을 받은 개막작의 경우 오후 3시쯤 모든 좌석이 매진됐다.
가장 좌석이 많은 야외 상영작들을 제외하고는 대부분 상영작이 매진됐다. 배우들을 직접 볼 수 있는 액터스 하우스와 남포동에서 열리는 커뮤니티비프 상영의 매진이 도드라졌다. 주말 야외상영작인 <타년타일>의 경우 처음 마련된 2600석이 예매 오픈과 동시에 매진됐다. 이에 홍보사 측은 긴급 좌석을 추가로 확보했다고 밝혔다.
부산영화제 측은 "서버 다운 현상이 발생하지는 않았으나 초반에 극심한 지체 현상이 있었다"며 "서버회사에서 자료를 받아 9일 일반 상영작 예매에 보완할 예정"이라고 밝혔다.
아울러 올해 예매시스템 구조가 기존과 바뀐 부분이 있어 관객들이 혼란을 느낀 데 대해 영화제 측은 "예매 시스템을 담당했던 기존 대기업 계열회사가 문을 닫으면서 새로운 회사를 구했다. 이 과정에서 일부 변동이 있었으며 예전에 비해 조금 개선된 부분도 있다"라고 설명했다. 부산영화제 측은 "기존 업체가 올해 부천영화제를 끝으로 사업을 정리하면서 새로운 업체를 찾는 과정에서 안정적이지 못한 결과가 나온 것 같다"라며 고충도 토로했다.
몰리는 관객에... 25년째 이어지는 예매 불안정 어쩌나