자해하는 여성 이야기, 이 기획전이 던진 '불쾌한' 질문

한국영상자료원

스틸컷영화는 이같이 마음처럼 풀리지 않는 일상 가운데 에스테르가 보이는 이상행동을 부각한다. 이미 난 상처를 헤집고, 제 피부를 찢는 모습을, 급기야 새로운 상처를 내고 그를 감추는 모습을 보여준다. 이상한 해방감이라도 느끼는 것인지 그녀가 스스로 상처를 내며 무언가 긍정적 감정을 느끼는 모습을 영화는 인상적으로 포착한다. 감독이자 주연인 마리나 드 방의 연기가 관객으로 하여금 극중 에스테르가 느끼는 불편한 감상을 그대로 체감토록 한다.영화는 갈수록 깊어지는 에스테르의 행각에 마땅한 사유를 부여한다. 애인의 눈을 피하여, 또 직장 동료들의 시선에서 저를 감추며 갈수록 심한 자해를 하는 모습을 보인다. 그 이유가 일반 대중이 이해할 수 있도록 명확히 드러나지 않는 건 자연스러운 일이다. 누구에게도 공유할 수 없는 불편한 진실과 그 자체로 관객을 괴롭게 하는 행위의 조합이 영화 <인 마이 스킨>을 이끌어가는 주된 동력이 된다. 정말이지 어떤 인간은 다른 인간이 하지 않는 행위를, 그것이 비정상이라 여겨짐에도 불구하고 감행하고는 하는 것이다.온 몸에 문신을 두르고, 혀나 눈알 등 흔치 않은 곳에 문신을 하는 사람들이 존재한다는 건 익히 알려져 있다. 이들이 그로부터 어떤 해방감이며 쾌감을 느낀다는 사실 또한 분명하다. 대중은 그들을 일반적이지 않다고 여기고 구태여 이해하려 하지 않는다. 아예 관심조차 두지 않기 일쑤다. 그러나 이 영화 <인 마이 스킨>은 그에 가까이 다가선다. 지극히 보통의 직장인처럼 보였던 에스테르가 이와 같은 행동을 이어갈 때 그를 긴밀히 따르며 관찰한다. 그 상황의 불편함과 함께, 우리가 정상적이지 않다고 여기는 행위가 어떤 지점에서 불쾌함을 일으키는지를 확인케 하려 든다.