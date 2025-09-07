자해하는 여성 이야기, 이 기획전이 던진 '불쾌한' 질문

한국 영화팬 사이에서 화제가 된 기획전이 있다. 영화팬의 성지라 불리는 한국영상자료원 시네마테크KOFA에서 약 보름 간 진행된 '경계를 감각하라!: 뉴 프렌치 익스트리미티의 쾌락과 불쾌, 그 이후(이하 경계를 감각하라)'(8 월 19일~ 9월 3일)전이다. 세기말과 세기초 약 10년 간 프랑스에서 제작된 일군의 영화들에서 발견되는 선명한 흐름, '뉴 프렌치 익스트리미티'를 한국 극장서 체감할 수 있는 흔치 않은 기회란 점에서 주목받았다.
기획전에 '경계'란 단어가 들어간 이유는 명백하다. 이 기획전이 다루는 것, 또 이를 보기 위해 찾은 이들이 기대하는 것이 오늘날 영화란 매체의 울타리 안에 여유롭게 든 것이 아니기 때문이다. 영화란 매체가 포함하지 못했거나 그 안에 들였다 해도 여전히 논란이 되고 있는 소재들을 기획전에 든 작품들이 내보이고 있다.
때로 그것은 폭력이고, 범죄이며, 인간을 불편하거나 불쾌하게 하는 제 요소이기도 하다. 대중 가운데 상당수가 못마땅해 할 여지가 큰 지난 시대 영화를 이 시대 한국에 소개하는 작업이 의미 있다고 이 기관은 여겼던 것이다. '신체 훼손, 고문, 성폭력 등의 강한 표현이 포함된 작품이 다수 상영'된다며 '감정적·신체적 충격에 대한 주의가 필요하오니, 관객 여러분의 신중한 관람을 부탁'드린다는 주의문구를 곳곳에 별도로 고지하면서까지. 대체 이와 같은 작품이 주는 미덕이 무엇이기에. 그것이야말로 '경계를 감각하라' 기획전이 던지는 질문일 테다.