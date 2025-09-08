아이돌 없이 시청률 22.6%... '대타 편성'으로 홈런 친 드라마

영화에서 박찬욱 감독의 '복수 3부작'과 유하 감독의 '거리 3부작'같은 유명 트릴로지가 있는 것처럼 드라마에도 특정 작가가 하나의 주제로 3개의 작품을 집필하는 3부작 시리즈들이 있다. 2004년 박신양, 김정은 주연의 <파리의 연인>을 통해 스타 작가로 떠오른 김은숙 작가는 2005년 전도연, 고 김주혁 주연의 <프라하의 연인>에 이어 2006년 이서진, 김정은 주연의 <연인>을 집필하며 '연인 3부작'을 완성했다.
데뷔 초 <신세대 보고-어른들은 몰라요>와 <학교1, 2> 같은 청소년 드라마를 주로 집필했던 김지우 작가는 2005년 <부활>을 시작으로 2007년 <마왕>과 2013년 <상어>로 이어지는 '복수극 3부작'을 집필했다. 이 밖에 2012년 <내 딸 서영이>와 2017년 <황금빛 내 인생>, 그리고 현재 방송되고 있는 KBS 주말드라마 <화려한 날들>은 소현경 작가의 '가족 3부작' 또는 '아버지 3부작'으로 불린다.
2007년 <태왕사신기>를 공동 집필했고 작년에는 넷플릭스 드라마 <돌풍>의 각본을 썼던 박경수 작가는 백상예술대상에서 극본상을 두 번이나 수상했을 정도로 뛰어난 작가 중 한 명이다. 특히 박경수 작가는 2012년부터 2014년까지 '권력'을 주제로 한 드라마 세 편을 차례로 선보였는데 2012년 SBS에서 방영된 < 추적자 THE CHASER >(아래 <추적자>)는 박경수 작가 '권력 3부작'의 시작을 알린 작품이었다.