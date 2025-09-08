아이돌 없이 시청률 22.6%... '대타 편성'으로 홈런 친 드라마

<추적자 THE CHASER> 홈페이지

<추적자>는 한 자리 수 시청률로 시작해 22.6%의 동시간대 최고 시청률을 기록하면서 막을 내렸다.데뷔 후 짧지 않은 무명 생활을 견디고 스타로 도약한 배우들은 많이 있지만 손현주야말로 '대기만성'이라는 수식어가 누구보다 잘 어울리는 배우다. 대학에서 연극을 전공하고 1991년 KBS 공채 14기 탤런트로 데뷔한 손현주는 1996년 공전의 히트를 기록한 <첫사랑>에서 최수종과 배용준의 매형 주정남 역을 맡아 주목 받았고 드라마의 인기에 힘입어 '손현주 첫사랑 메들리'라는 앨범을 발표하기도 했다.하지만 <첫사랑>의 열풍이 식으면서 손현주는 다시 대중들에게서 멀어졌고 2000년대 초반까지 왕성한 활동을 이어갔음에도 '얼굴은 익은데 이름은 잘 모르는 배우'에서 벗어나지 못했다. 그러던 2005년, 손현주는 드라마 <장밋빛 인생>에서 고 최진실의 바람 난 남편 반성문을 연기하면서 시청자들에게 자신의 얼굴을 각인 시켰고 <조강지처 클럽>과 <솔약국집 아들들>을 통해 사랑 받는 연기자로 거듭났다.많은 작품을 통해 믿음직한 연기를 보여줬지만 단독 주연을 맡기엔 스타성이 떨어진다는 평가를 받았던 손현주는 2012년 <추적자>에서 백홍석 역을 맡으며 데뷔 첫 단독 주연에 도전했다. 당연히 기대보다 우려의 목소리가 컸던 캐스팅이었지만 손현주는 백홍석 캐릭터를 완벽하게 소화하며 <추적자>를 성공으로 이끌었고 연말 SBS 연기대상에서 대상을 수상하며 데뷔 후 최고의 전성기를 누렸다.손현주는 2013년에 개봉한 영화 <은밀하게 위대하게>와 <숨바꼭질>을 연속 흥행으로 이끌었고 박경수 작가의 <황금의 제국>에서는 주인공 장태주(고수 분)와 대척점에 있는 최민재를 연기하며 열연을 펼쳤다. 손현주는 2016년 <쓰리 데이즈>로 인연을 맺은 김은희 작가가 집필한 <시그널>에서 비리 국회의원 장영철 역으로 특별 출연해 짧은 분량에도 엄청난 존재감으로 시청자들을 사로잡았다.손현주는 2020년과 2022년 두 시즌에 걸쳐 제작된 JTBC 드라마 <모범형사>에서 터프함과 의리로 무장한 인천 서부경찰서 강력 2팀의 강도창 형사를 연기했고 2021년 <트레이서>에서는 다시 악역으로 변신했다. 이렇듯 선과 악을 넘나들며 출연하는 작품마다 최고의 연기로 시청자들의 사랑을 받는 손현주는 내년에도 tvN 드라마 <두 번째 시그널>과 넷플릭스 드라마 <더 원더풀스> 등에 출연할 예정이다.