연쇄 살인사건 수사하는 살인마? 고현정 연기 차력쇼 빛났다

[리뷰] SBS 금토드라마 <사마귀 : 살인자의 외출>, 변영주 감독의 두 번째 TV 시리즈 연출작

김상화(steelydan)
25.09.07 10:38최종업데이트25.09.07 10:38
SBS 금토드라마 '사마귀 : 살인자의 외출'
SBS가 모처럼 첫 회부터 시청자들에게 경악과 공포, 그리고 몰입감을 동시에 안겨주는 신작을 들고 나왔다. 그 주인공은 다름아닌 <사마귀 : 살인자의 외출>(이영종 극본, 변영주 연출)이다.

지난 5일 첫 선을 보인 <사마귀>는 주인공(연쇄 살인마)이 범죄 해결의 중심에 등장하는, 독특하면서도 제법 파격적인 설정을 다루고 있다. 그리고 중심에는 관록의 배우 고현정이 당당히 자리 잡고 있다.

23년전 수감된 연쇄 살인범 정이신(고현정 분)이 자신을 모방한 범죄자들을 잡으려는 경찰과 의도치 않게 공조하게 되는 기이한 이야기다. 게다가 수사 경찰 중 한 명은 자신의 아들 차수열(장동윤 분)이다.

23년만에 재회한 아들, 그리고 엄마

SBS 금토드라마 '사마귀 : 살인자의 외출'
잔혹한 살인 사건이 발생했다. 현장을 살펴보던 최중호 경정(조성하 분)은 직감적으로 23년전 유사한 연쇄 살인을 저지르고 수감된 정이신을 떠올렸다. 어느 탄광 마을에서 아동 혹은 여성학대를 일삼던 남자 다섯명을 잇달아 살해한 이른바 '사마귀'의 모습이 오랜 시간이 흘러 다시 나타난 것이다.

시간이 흘러 이신의 아들 차수열은 경찰이 되어 온갖 흉악 범죄 현장에서 목숨 걸고 수사에 뛰어든 열혈 형사로 하루 하루를 보내고 있었다. 사마귀 모방 범죄 수사를 위해 자신을 찾아온 최경정에게 이신은 2가지 조건을 내건다. 하나는 현재의 감옥 대신 연금 주택에서만, 그리고 또 다른 하나는 아들 수열을 통해서만 이야기하겠다는 것이다.

오랜 시간이 흘러 대면한 이신과 차수열이 보통의 모자 관계가 아님을 시청자들도 일찌감치 짐작했을 것이다. 이신은 "피 냄새? 난 좋아. 네가 세상에 태어날 때 나던 냄새잖니"라며 수열을 도발한다. 평생을 어머니에 대한 분노와 원망을 갖고 살아온 수열의 입장에선 기가 찰 노릇이다. 이런 인물과 손잡고 범죄자를 잡아야 한다니.

모방 범죄자의 등장

SBS 금토드라마 '사마귀 : 살인자의 외출'
수열은 정이신을 추종하고 그녀의 방식대로 일가족을 살해한 혐의를 받고 있는 서구완(이태구 분)을 체포하는데 성공했다. 그의 집에는 정이신에게 받은 편지들로 가득 채워져 있었다. 하지만 내용을 들은 이신은 "내가 썼다는 증거 있어? 너는 경찰이 그것밖에 안돼?"냐며 수열에게 되물었다.

예상대로 편지는 이신의 필체가 아니었고 서구완 본인이 망상에 사로 잡혀 스스로 작성한 것들이었다. 이후 이뤄진 서구완과의 대면 조사에서 정이신은 이내 "거짓말이구나. 너. 아무도 못 죽였지? 너 같은 놈이 나를 따라한다고? 꺼져"라며 도발했다.

그러자 서구완은 "내가 다 말해 버릴거야. 정이신은 살아있고 그 아들은 경찰 차수열이라고"라며 이신을 자극했고, 이신은 쇠창살을 가운데 둔 상태에서 구완의 목을 조르며 여섯 번째 살인을 시도했다. 이신은 수열에게 "다 끝내야 해. 지금 죽여야 된다고. 너도 들었잖아. 쟤는 다 알아"라고 말한다. 살인마와 경찰의 기묘한 공조 수사는 과연 어떻게 흘러갈까?

고현정의 연기 차력쇼

SBS 금토드라마 '사마귀 : 살인자의 외출'
프랑스 드라마 '사마귀(La Mante)'를 리메이크 한 이번 신작은 시작부터 확실하게 시청자들의 눈도장을 받는데 성공했다. 파격적인 소재와 8부작 드라마가 갖고 있는 집약적인 이야기 구조는 단숨에 극중 주인공 정이신과 차수열, 그리고 주변 인물들을 집중하고 만들었다.

지난해 MBC 금토 드라마 <백설공주에게 죽음을 - Black Out> 이후 두 번째 시리즈물을 선보인 변영주 감독의 탄탄한 연출력도 한 몫했다. 그리고 그 중심에는 주인공 정이신 역을 맡은 고현정이 자리 잡고 있다.

죽어 마땅한 대상자들을 단죄했다곤 하지만 이신은 엄연히 범죄자 아니던가. 그런 복잡 미묘한 인물의 행동에 대한 당위성을 섬뜩한 눈빛 연기와 대사 처리만으로 몰입하게 만든다. 차수열 역의 장동윤 또한 선한 얼굴 속 고뇌하는 캐릭터를 잘 소화해낸다. 여기에 뭔가 숨겨진 비밀을 갖고 있는 또 다른 경찰 최중호까지 얽히면서 <사마귀>는 단순히 살인마의 범죄 수사기 이상의 내용을 담고 있음을 암시한다.

고현정의 '연기 차력쇼'와 더불어 시작된 <사마귀> 속 범죄의 끝은 과연 어디로 향하고 있는 것일까? 흥미진진한 스릴러의 등장이 무척 반가운 이유다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
사마귀

댓글
