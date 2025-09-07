연쇄 살인사건 수사하는 살인마? 고현정 연기 차력쇼 빛났다

▲
SBS 금토드라마 '사마귀 : 살인자의 외출'SBS
수열은 정이신을 추종하고 그녀의 방식대로 일가족을 살해한 혐의를 받고 있는 서구완(이태구 분)을 체포하는데 성공했다. 그의 집에는 정이신에게 받은 편지들로 가득 채워져 있었다. 하지만 내용을 들은 이신은 "내가 썼다는 증거 있어? 너는 경찰이 그것밖에 안돼?"냐며 수열에게 되물었다.
예상대로 편지는 이신의 필체가 아니었고 서구완 본인이 망상에 사로 잡혀 스스로 작성한 것들이었다. 이후 이뤄진 서구완과의 대면 조사에서 정이신은 이내 "거짓말이구나. 너. 아무도 못 죽였지? 너 같은 놈이 나를 따라한다고? 꺼져"라며 도발했다.
그러자 서구완은 "내가 다 말해 버릴거야. 정이신은 살아있고 그 아들은 경찰 차수열이라고"라며 이신을 자극했고, 이신은 쇠창살을 가운데 둔 상태에서 구완의 목을 조르며 여섯 번째 살인을 시도했다. 이신은 수열에게 "다 끝내야 해. 지금 죽여야 된다고. 너도 들었잖아. 쟤는 다 알아"라고 말한다. 살인마와 경찰의 기묘한 공조 수사는 과연 어떻게 흘러갈까?
