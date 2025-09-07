'손흥민 1골 1도움' 홍명보호, 첫 원정 평가전서 미국에 2-0 완승

▲
6일(현지시간) 미국 뉴저지주 해리슨 스포츠일러스트레이티드 스타디움에서 열린 한국 대 미국 친선경기에서 한국 손흥민이 드리블 돌파를 시도하고 있다.연합뉴스
홈팀 미국은 4-2-3-1이었다. 골문은 맷 프리시가 지키고, 포백은 세르지뇨 데스트-트리스탄 블랙몬-팀 림-맥스 아르프스텐이 포진했다. 중원은 타일러 아담스-세바스티안 버홀터, 2선은 크리스천 풀리식-디에고 루나-티모시 웨아, 원톱은 조슈아 사젠트였다.
원정팀 한국은 3-4-3 포메이션을 가동했다. 원톱 손흥민을 축으로 좌우에는 이재성, 이동경이 포진했다. 중원은 이태석-김진규-백승호-설영우가 자리했으며, 스리백은 김주성-김민재-이한범, 골키퍼 장갑은 조현우가 꼈다.
전반 초반 분위기는 매우 팽팽하게 흘렀다. 한국은 전방 3명의 공격수들이 적극적인 압박으로 상대의 빌드업을 억제했다. 이재성이 공수에서 에너지 넘치는 움직임을 가져갔다. 수비시에는 좌우 윙백들이 아래로 내려서며 5-4-1을 형성했다.
전반 13분 김민재가 후방에서 패스 미스를 범하며 위기를 맞았다. 공을 빼앗은 버할터가 시도한 중거리 슈팅은 조현우 골키퍼가 막아냈다. 한국도 전반 15분 첫 번째 슈팅 기회를 잡았다. 김진규, 백승호, 이동경을 거친 매끄러운 패스 전개로 공간을 만들었고, 마지막 이동경의 슈팅이 골키퍼 품에 안겼다.
한국은 전반 18분 적막을 깨는데 성공했다. 이재성이 수비 뒷 공간으로 스루 패스를 찔러 넣었고, 타이밍에 맞게 침투한 손흥민이 다소 각도가 적은 왼쪽 지점에서 강력한 왼발슛으로 마무리지었다.
한국은 미국에서 많은 점유율을 내주면서도 일사분란한 수비 대형을 유지하며 실리적인 운영을 이어나갔다. 전반 25분에는 이동경을 거쳐 이재성의 패스를 받은 이태석이 회심의 왼발 슈팅을 시도하는 등 위협적인 장면을 만들었다.
한 차례 위기도 있었다. 전반 40분 데스트가 오른쪽 측면 돌파에 이은 컷백을 내줬고, 문전 혼전 상황에서 웨아의 슈팅이 골문 왼편으로 벗어났다.
한국은 환상적인 패스 워크를 선보이며 전반 43분 추가골을 만들었다. 미드필드에서 백승호를 시작으로 김진규, 손흥민에게 패스가 연결됐다. 손흥민은 이재성과 원투 패스를 통해 박스 안으로 침투했고, 넘어지는 상황에서 내준 패스를 이동경이 왼발 힐슛으로 골망을 갈랐다. 전반은 한국의 2-0 리드로 종료됐다.
후반 초반 이재성이 햄스트링 부상으로 교체되는 악재를 맞았다. 후반 5분 이재성 대신 배준호가 들어갔다.
후반 초반 미국이 오랫동안 공을 소유하고도 이렇다 할 활로를 열지 못했다. 이에 마우리시오 포체티노 감독은 4명의 선수를 교체했다. 후반 17분 리처즈, 프리먼, 발로건, 롤단이 들어갔다.
한국도 곧바로 교체를 감행했다. 후반 19분 손흥민, 이동경, 김진규 대신 오현규, 이강인, 옌스 카스트로프가 투입됐다. 한국은 후반 들어 잔뜩 움츠린 채 수비 위주의 경기 운영으로 일관했다.
미국은 후반 26분 루나 대신 센데하스를 넣었다. 후반 28분 세트 피스 상황에서 리처즈의 슈팅을 조현우 골키퍼가 선방했다. 후반 34분에는 버홀터 대신 맥글린을 넣으며 교체 카드를 모두 소진했다.
홍 감독은 후반 38분 마지막 실험을 강행했다. 김주성 대신 김태현, 설영우 대신 정상빈을 투입했다. 윙포워드인 정상빈을 윙백으로 기용하는 테스트였다. 한국의 세 번째 득점은 무산됐다. 후반 44분 왼쪽에서 이태석의 크로스를 오현규가 헤더로 돌려놨으나 골키퍼 선방에 막혔다.
한국은 후반 추가 시간 무실점이 깨질 위기에 처했다. 46분 발로건의 연속 슈팅을 조현우 골키퍼가 선방하며 위기를 모면했다. 흘러나온 공을 발로건이 재차 슈팅했지만 골문 위로 떠올랐다.
후반에는 지루한 경기 양상으로 흘러가며 끝내 득점이 나오지 않았고, 결국 한국의 2골차 승리로 종료됐다.
소득 많았던 첫 번째 원정 평가전