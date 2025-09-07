엄마 거부하는 4세 금쪽이의 역대급 생떼, 오은영의 솔루션은?

5일 방송된 채널A '금쪽같은 내새끼'에는 36개월 딸(금쪽이)을 양육 중인 엄마와 큰 이모가 함께 출연했다. 흔한 조합은 아니었는데, 사정을 들어보니 그들은 공동 육아를 하기로 하고 한집에서 살아가는 중이었다. 요즘처럼 각개전투가 당연해진 세상에서 의기투합한 자매의 우애는 패널들의 부러움을 샀다. 어려움이 있을 때마다 도와줄 가족이 옆에 있다는 사실이 얼마나 든든하겠는가.
금쪽이는 30분 우는 건 기본으로 일관된 톤으로 울 때마다 악을 썼다. 항상 목이 쉬어 있을 정도였다. 이상한 점은 굼쪽이가 엄마 앞에서만 떼를 쓰며 운다는 것이었다. 어린이집 등원도 별다른 문제가 없었고, 아빠나 이모 등과도 아무런 갈등 없이 지냈다. 단지, 엄마와 둘만 있을 때 상황이 발생했다. 엄마는 금쪽이의 마음을 알고 싶다며 오은영 박사의 도움을 간곡히 요청했다.
외식 중에 함께 밥을 먹던 아빠가 자리를 뜨자 금쪽이는 갑자기 불안해 하더니 금세 울음을 터뜨렸다. 엄마는 금쪽이를 안고 식당 밖으로 나갔는데, 금쪽이는 온몸으로 거부하더니 바닥에 누워 생떼를 썼다. 쉽게 잦아들지 않는 흥분에 엄마는 숙수무책이었다. 달래면 밀어내고 멀어지면 다가오는 금쪽이 때문에 지처버린 듯했다. 결국 아빠가 온 후에야 마법처럼 진정됐다.
다음 날, 유치원 하원 중 집 앞에서 금쪽이의 울음이 터지고 말았다. 나가서 놀자는 하는 요구를 들어주지 않은 게 화근이었다. 아무리 달래도 진정되지 않는 금쪽이 때문에 엄마는 녹초가 됐다. 그런데 막내 이모의 등장에 금쪽이가 갑자기 웃음을 띠며 달려가는 게 아닌가. 이모와 즐겁게 놀며 애교를 부리는 금쪽이를 바라보는 엄마의 심정은 복잡미묘할 수밖에 없었다.
엄마의 속마음