제천국제음악영화제 개막작, 음악에 인생 여정 담았다

임순혜

제천영상미디어센터 봄에서 진행된 개막작 '뮤지션' 기자회견개막식 전 제천영상미디어센터 봄에서 진행된 개막작 '뮤지션' 기자회견에서 그레고리 마뉴 감독은 "파리의 작은 카페에서 집필했다"며 "이웃의 바이올리니스트가 연주하는 모습을 보고, 같은 곡도 연주자의 손길에 따라 전혀 다르게 들린다는 걸 깨달았다. 이 순간이 이 작품의 출발점"이라고 말했다.그레고리 마뉴 감독은 "영화 속 네 명의 연주자 중 세 명은 실제 음악가이고 한 명은 연주 가능한 배우로 구성되었으며, 독일과 벨기에까지 찾아간 끝에 캐스팅했다"며 "시나리오와 음악은 현장의 호흡에 맞춰 수정·재구성됐다"고 설명했다.