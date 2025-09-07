"저는 연쇄살인범입니다" 호텔 스위트룸에서 펼쳐지는 심리전

▲
영화 <살인자 리포트> 스틸컷소니픽쳐스엔터테인먼트코리아
03.
"지금 나가면 그 사람 바로 죽습니다."
정성일 배우는 이 작품이 '감독을 죽이고 싶을 정도'로 방대한 대사량과 집중력이 요구되는 작업이었다고 말한다. 실제로 조여정, 정성일 두 배우의 대사량은 상당한 수준이고, 영화의 많은 부분이 배우들의 역량에 기대고 있는 것도 사실이다. 하지만 영화 전체를 두고 볼 때, 두 인물의 압도적인 대사 공방은 필연적으로밖에 생각되지 않는다. 선주와 영훈의 대화는 단순히 정보를 주고받고, 주어진 정보를 확인하는 수준을 넘어, 서로의 내면을 파고드는 장치가 되고 있어서다.
그로 인한 유일한 단점은 긴 대사량과 같은 배경 장면, 고정된 화면 등의 이유로 신 내부의 호흡이 조금씩 늘어진다는 것. 연출적인 측면에서 단조로움을 극복하기 위한 방법으로 조명과 미술을 활용해 때때로 정서적 변화를 일으키고 있기는 하지만 관객이 직관적으로 받아들이기는 쉽지 않은 영역이다. 예상하지 못한 사건으로 변주를 일으키며 다시 긴장감을 채우는 이유가 여기에 있다. 예상하지 못한 살인이 벌어진다든가, 상우가 가진 비밀이 드러나게 된다든가, 영훈의 최면으로 인해 선주가 심리적인 혼란을 겪게 된다든가 하는 등의 모든 상황이 그 지점에 배치되어 있다.
그 중에서도 상우와 관련된 내용에서, 영화의 초반부에 나왔던 대사를 근거로 후반부 선주의 입장을 완전히 뒤집게 만드는 지점에서의 연출은 이 영화가 얼마나 꼼꼼하고 치밀하게 구성되었는지를 단적으로 보여주는 예가 된다. 하나의 사건이 단순히 극적인 긴장감을 고취하기 위해서 주어지고 있는 것이 아니라는 뜻이다.
04.
영훈이 저지른 살인 사건의 피해자 대부분이 중범죄자라는 것과 그의 모든 행위가 자경단적 정화 행위가 아닌 치료를 위한 의료행위라는 설정. 그가 현재의 모습이 되기까지 겪어야 했던 모든 일들, 그리고 마지막으로 선주가 겪고 있는 일신 그룹 사건과 그로 인한 일련의 이야기 모두는 표면적으로 서사를 연결하기 위한 것이다. 다만 그 과정을 따르다 보면 영화가 '복수'에 관한 윤리적 딜레마를 정확히 응시하고 있음을 깨닫게 된다. 선주의 선택 때문이다.
사실 닫힌 공간과 인터뷰만으로도 영화 속 공간은 윤리적 문제가 놓인 밀실이 된다. 외부 세계는 배제되고 기자와 살인범의 대화만이 오갈 수 있는 장소다. 이 밀실 안에서 언어는 진실이 밝힐 수 있는 도구가 될 수도, 상황을 조종할 수 있는 무기가 될 수도 있다. 그리고 영훈이 선주의 개인적 문제를 파고들며 대리 살인의 선택지를 제시하는 순간, 이 인터뷰는 윤리적 거래를 위한 것으로 변질되게 된다. 영화는 이 지점을 통해 진실과 복수, 정의와 같은 개념이 개별적으로 분리될 수 없음을 짚어낸다. 살인자의 손을 빌려 또 다른 살인을 실행하게 되는 선택과 장면이 우리에게 정의라는 개념이 어디까지 사적 감정에 의해 사유될 수 있는지 묻게 만드는 것이다.
다시 말하면, 극 중의 마지막 대리 살인은 정의의 주체가 누구인가 하는 문제와도 연결된다. 밀실은 곧 제도적 정의가 실패 혹은 부재한 자리가 되고, 그 안에서 일어나는 개인의 윤리적 선택이 딜레마 위에 놓인다. 물론 영화는 그 복수가 폭력의 사적 순환에 불과할 수도 있다는 가능성을 영화 마지막에 남겨둠으로써, 정의 자체를 단순한 도덕적 선으로만 그려내지는 않는다. 오히려 복수와 정의 사이의 간극을 남겨둔 채로, 그 모호함 자체를 윤리적 질문으로 환원시킨다. 영화의 마지막 선택과 일련의 과정이 카타르시스가 아닌 불편함의 영역에 해당된다면, 그건 바로 우리가 이 문제 앞에서 아직 패배하지 않았기 때문이다.