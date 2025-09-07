"저는 연쇄살인범입니다" 호텔 스위트룸에서 펼쳐지는 심리전

소니픽쳐스엔터테인먼트코리아

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

"인터뷰 요청을 하고 싶습니다. 제가 사람을 죽였습니다. 여러 명을. 저는 연쇄살인범입니다."

영화 <살인자 리포트> 스틸컷01.좁아진 입지로 인해 특종이 필요한 백선주(조여정 분) 기자에게 자신이 연쇄살인범이라고 주장하는 정신과 의사 이영훈(정성일 분)이 인터뷰 요청을 해온다. 이미 11건의 살인을 저질렀고, 3일 뒤 또 한 사람을 죽이겠다는 그는, 자신의 인터뷰에 응해주기만 한다면 생명을 구할 기회를 주겠다고 말한다. 고민 끝에 선주는 영훈이 지정한 호텔 스위트 룸에서 살인자와의 인터뷰를 시작한다. 제보의 진위를 가리고자 하는 목적 하나와 사실인 경우 또 하나의 목숨을 지켜내기 위해서다.영화 <살인자 리포트>는 러닝 타임의 대부분이 호텔 스위트룸 안에서 이루어지는 밀실 스릴러 장르의 작품이다. 상우(김태한 분)가 몸을 숨기고 있는 바로 아래층 객실이 또 하나의 공간으로 제시되지만, 주요 서사는 정신과 의사 영훈이 자신을 연쇄살인범이라 고백하고, 기자인 선주가 그 고백을 취재하는 공간에서 이루어진다. 그동안 밀실과 한정된 공간을 배경으로 하는 영화는 종종 제작되어 왔다. 공간의 제약 때문에 어려움이 있긴 하지만, 시나리오의 밀도를 잘 높일 수만 있다면 그 자체만으로도 서스펜스를 확보할 수 있어서다. 다만, 이 작품에서의 방은 조금 더 적극적인 역할을 부여받는다. 단순한 무대가 아닌 인물을 옭아매는 장치로 활용되면서다. 좁은 공간 안에서 두 인물의 감정과 심리를 집요하게 포착하는 것이 이 작품의 주된 목표다.02.이 작품은 처음부터 장르가 가진 일반적인 틀을 깨뜨리고자 하는 모습을 보인다. 사건의 진위에 대한 의문을 초반부터 제거하고 있다는 점이다. 일반적으로 제보자 혹은 밀실 스릴러의 형태를 갖게 되는 경우 범죄자가 저지를 사건 하나하나를 회상하면서 과거를 따르게 된다. 하지만 영화는 처음부터 영훈을 11건의 살인사건 현장에서 어떤 증거도 남기지 않을 정도로 치밀하지만, 모든 사건을 영상으로 촬영해 소장하고 있는 인물로 그리며 그를 살인자로 확정 지어버린다. 서스펜스의 초점이 '했는가 / 하지 않았는가'의 수사학에서 바로 벗어나게 되는 것이다. 이후 관객이 따르게 되는 것은 왜, 무엇을 위해 그가 살인을 저지르고 있는가 하는 층위다.문제는 여기에서부터의 인터뷰 형식이 증언을 채집하는 절차가 아니라, 증언을 연출하는 프레임으로 변하게 된다는 것이다. 말이라는 것은 상황에 따라 전혀 다른 의미를 함의할 수 있게 되고, 영화는 사실과 해석상의 의미 사이의 간극을 반복적으로 파헤치며 서사를 쌓는다. 하나가 더 있다. 인터뷰라는 형식 자체가 말하는 자에게 프레이밍의 주도권을 내어줄 수밖에 없고, 상황에 따라 언제든 공모자의 위치로 인터뷰어를 끌어내릴 수 있다는 사실이다. 이 영화에서와 같이 인터뷰어에게 내적 동기가 있고, 인터뷰이가 최면에까지 능한 심리 전문가라면, 기자에게 필요한 거리 두기의 윤리가 반드시 지켜지리라 볼 수만은 없다.물론, 그 과정에서 획득할 수 있는 시청각적 자극과 액션 등을 스스로 포기하는 것이나 다름없다. 실제로 조영준 감독은 스펙터클한 요소를 최대한 배제한 채 인물 사이의 대사와 표정, 미세한 공백으로 이루어지는 긴장감을 최대한으로 끌어올리고자 노력한다. 마치 언어와 논리만으로 인간의 두려움을 충분히 구출할 수 있다는 믿음을 관객에게 심어주기라도 하겠다는 듯 말이다. 이제 영화의 목적은 완전히 달라진다. 사건의 재현을 통해 스릴러의 형식을 완성하는 것이 아닌, 그가 어떤 인물인지, 왜 살인을 저질렀는지를 밝혀내고자 하는 기자와 이를 통해 자신의 주장을 관철하려는 살인자 사이의 심리극으로의 이동이다.