구도심과 뉴타운 아파트가 교차하는 곳, '춤을 위한 집'이 생겼다

블랙박스 구조의 단정한 외형과 달리, 무대 안쪽은 압도적이다. 전면은 15미터와 23미터에 달했고, 위로는 9미터 높이의 천고가 뚫려 있었다
서울문화예술교육센터 은평(서울무용창작센터)은 단순한 공연장이 아니다. 대지 1631㎡, 연면적 2963㎡ 규모로 지어진 이 건물은 처음부터 끝까지 무용을 위해 설계되었다. 상부에는 텐션 와이어 그리드 시스템이 설치돼 무대를 프로시니엄, 아레나, 런웨이 등으로 즉시 변환할 수 있었고, 최대 256석의 가변형 객석은 작품 성격에 맞게 배열을 바꾸며 관객과 무대의 거리를 자유롭게 조율했다. 천고 9미터의 공간은 무용수의 점프와 회전을 극대화했고, 조명과 음향은 무대 전체를 장악하며 몸짓의 감각을 배가시켰다. 무엇보다도 너도밤나무 소재의 댄스플로어는 무용수의 신체를 지켜주는 안전망이었다. 이곳에서 무용수들은 마음껏 몸을 던질 수 있었고, 관객은 그 몸짓을 온전히 받아들였다.
서울무용창작센터가 개막작으로 <드래곤즈>를 선택한 것은 필연에 가까웠다. 이 극장이 내세운 비전은 "한국무용, 현대무용, 발레 등 모든 장르의 몸짓을 아우르는 무대"였다. 안은미컴퍼니의 <드래곤즈>는 그 철학을 가장 충실히 구현한 작품이었다. 전통과 현대, 고전과 대중, 세대와 국적을 넘나드는 몸짓의 언어이다. 팬데믹 직전 아시아 5개국을 거쳐 진행한 리서치가 녹아든 이 작품은, 국경을 넘어 시대를 건너 결국 '우리 시대의 몸'을 만들어냈다. 특정 장르에 갇히지 않고 모든 몸짓을 환영하며 다양한 세대와 국적이 함께 춤추는 무대, 서울무용창작센터가 꿈꾸는 미래가 그날 무대 위에 선명히 드러났다.
공연이 끝난 뒤, 무대 중앙으로 걸어 나온 안은미 안무가는 커튼콜 대신 마이크를 잡았다. 숨이 차오른 목소리였지만 또렷했다.
"무용 전용 공연장이 은평구에 생겼다는 소식을 듣고 너무 기뻤다. 앞으로 전 무용인들이 이곳에서 마음껏 자신의 작품을 펼칠 수 있는 희망을 갖게 되었다. 이곳은 무용인뿐 아니라 모든 사람들에게 열려있는 곳이다. 앞으로 더 좋은 작품들이 이곳에 서길 바란다."
관객들은 다시 한 번 환호로 답했다.
뜨거운 감동의 여운 로비에서 계속돼