구도심과 뉴타운 아파트가 교차하는 곳, '춤을 위한 집'이 생겼다

필립리

국내 최초의 무용 전용 공공극장인 서울문화예술교육센터 은평(서울무용창작센터) 건물 전경서울시 서북구에 위치한 '은평구 수색로 322-2'. 이곳은 오래된 주거지인 구도심과 뉴타운 아파트가 교차하는 곳이다.지난 6일 토요일 오후 6시엔 이곳에서 낯선 빛이 창문을 새어 나왔다. 준비 기간까지 포함하면 10년 이상 걸린 '국내 최초의 무용 전용 공공극장'이라는 타이틀을 가진 곳. 그렇게 '서울문화예술교육센터 은평(서울무용창작센터)'은 오랜 기다림을 마치고 드디어 지난 4일에 문을 열었다.이곳은 단순히 새로운 공연장만의 의미를 갖지 않는다. 한국 무용계의 오랜 숙원이 현실이 된 상징적인 공간이다. 개관 페스티벌의 첫 무대를 장식한 작품은 안은미컴퍼니의 <드래곤즈>다. 그날의 공연은 단순한 개막 축하가 아니라, 국내 최초라는 무용 전용 극장의 정체성과 철학을 온몸으로 보여주는 선언이라고 보면 맞을까.극장 안으로 들어서자 차갑고 선명한 공기가 감각을 깨웠다. 새 건물 특유의 냄새와 댄스플로어의 은은한 광택이 코끝에 스쳤다. 좌석에 앉은 관객들은 낮은 목소리로 웅성거리며 무대를 향한 기대를 나눴다. 블랙박스 구조의 단정한 외형과 다르게 무대 안쪽은 압도적인 스케일을 자랑한다. 무대는 15미터와 23미터에 달했고, 높이는 9미터까지 천고가 뚫려 있다. 마치 예술의전당이나 아르코예술극장 대극장에서나 가능할 법한 스케일이 이 작은 공간 속에 응축되어 관객들의 눈길을 사로잡았다. 여기는 비록 256석밖에 되지 않는 아담(?)한 사이즈로 오해할 수 있겠지만, 오히려 여느 대극장의 VIP석만 따로 모아놓은 듯한 착각에 빠져 보인다.사방은 검은색 가림막으로 둘러싸여 있었고, 중앙에는 단순하면서도 강렬한 흰색 원형통이 놓였다. 통천은 마치 '집 속의 집'을 연상하듯 보는 이의 집중력을 자아냈고, 시선은 자연스레 무대 안으로 쏠렸다. 천장에 매달린 조명 장치가 은은한 빛을 뿌리며 객석을 스쳤다. 스피커에서 흘러나온 낮은 진동은 공연이 시작되기도 전에 관객의 몸을 울렸다. 육안으로 보이는 천고는 9미터이지만, 텐션 와이어 그리드 위로 천장까지 6미터의 공간이 더 있는 것을 감안한다면 여유의 공간에서 내뿜는 음향의 잔향을 풍부하게 해주고 있었다.