'대전 왕자' 문동주의 활약, 삼성전 무패 행진은 계속된다

한화이글스

6일 삼성전 선발로 나온 '대전 왕자' 문동주문동주의 사자 사냥꾼 DNA는 너무나도 강력했다. 이번에도 사자 사냥꾼 위력을 과시하며 팀을 승리로 이끌었다. 한화 문동주 이야기다.문동주는 6일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과의 원정 경기에서 선발로 나와 6.1이닝 4피안타(1피홈런) 1사사구 9탈삼진 2실점(2자책)을 기록하며 삼성 타선을 봉쇄했다. 문동주의 활약에 힘입어 한화는 삼성 상대로 7vs 4 승리를 거뒀다.1회를 삼자범퇴로 시작한 문동주는 2회초 한화 타선이 삼성 선발 이승현을 상대로 4점을 뽑으며 지원을 얻고 시작했다. 하지만 2회말 선두타자 디아즈에게 솔로포를 허용하며 흔들리는 듯했다. 하지만 강민호와 김영웅, 류지혁을 모두 잡아내며 추가 실점 없이 이닝을 마쳤다.3회에는 2사 이후 김지찬에게 2루타를 맞으며 스코어링 포지션을 허용했다. 하지만 김성윤을 2루수 땅볼로 잡아내며 실점 없이 이닝을 마무리 지었다.4회에는 선두타자 구자욱에게 중전 안타를 허용했다. 하지만 디아즈를 삼진, 강민호를 병살타로 잡아내며 실점 없이 이닝을 마쳤다.5회를 삼자범퇴로 막은 문동주는 6회 1사 이후 김지찬에게 안타를 허용했다. 후속타자 김성윤을 삼진으로 잡았으나 구자욱 타석 때 폭투를 범하면서 2루까지 진루를 허용하고 말았다. 하지만 구자욱을 삼진으로 잡아내며 실점 없이 이닝을 마쳤다.7회에는 1사 이후 강민호에게 볼넷을 내주고 말았다. 여기서 한화는 투수 교체를 감행했다. 투구 수가 98개로 많았기 때문이다. 문동주는 아쉬움을 남기고 마운드에서 내려왔다.문동주가 내려간 이후, 한화 마운드는 다소 불안했다. 뒤이어 올라온 김범수가 김영웅을 2루수 직선타로 잡았으나 류지혁에게 볼넷을 허용하며 1, 2루를 자초했다. 여기서 한화는 한승혁으로 바로 교체했다.그러나 한승혁도 이재현에게 1타점 적시 2루타를 허용하며 문동주의 승계 주자를 홈으로 불러들이고 말았다. 스코어는 2vs 5. 주자는 2, 3루 상황이었다. 설상가상 대타 김헌곤에게 2타점 적시타를 맞으며 4vs 5까지 추격을 당하고 말았다. 한화는 여기서 한승혁을 내리고 조동욱을 올렸고, 김지찬을 헛스윙 삼진으로 막아내며 추가 실점 없이 이닝을 마쳤다.이후 8회와 9회를 실점 없이 마무리하며 한화는 7vs 4로 승리를 거머쥐었다. 문동주는 시즌 11승을 챙겼고, 한화는 삼성전 3연패 탈출에 성공했다.