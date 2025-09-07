'최고 인기남'을 차지하기 위한 고3 소녀의 고백 계획

넷플릭스

영화 <고백의 역사> 스틸컷넷플릭스 오리지널 영화 <고백의 역사>는 무난한 대만 청춘 로맨스물 같다. 짝사랑에 빠진 소녀의 고백을 전학생 소년이 도와주다가 정작 둘이 서로 사랑에 빠진다는 클리셰에 충실하다. 삐삐를 비롯해 90년대 후반의 일상을 다룬 묘사는 향수를 더한다. <그 시절, 우리가 사랑했던 소녀>와 같은 영화를 다시 보는 것 같은 인상을 받기에 충분하다.딱 한 가지 특이점이 있다. 바로 곱슬머리다. 너무나도 강한 아버지의 유전자 때문에 세리는 일반 펌으로 못 펴는 곱슬머리를 가졌다. 곱슬머리는 세리의 짝사랑을 방해한다. 짝사랑 상대인 김현의 이상형은 흑백의 긴 생머리 여성이기 때문. 그래서 세리는 곱슬머리를 펴기 위해 온갖 노력을 다한다. 다리 다친 전학생 한윤석도 적극적으로 돕는다. 그의 환심을 사서 서울 매직 펌을 할인받을 요량으로.그런데 어느 지점부터 곱슬머리는 세리의 사랑을 방해하지 않는다. 세리가 자기 마음이 김현이 아닌 윤석이를 향한다는 사실을 깨닫고, 윤석이도 자기를 좋아한다는 사실을 알아차린 순간부터다. 이때부터 세리는 굳이 곱슬머리를 피고 다니려는 노력을 기울이지 않는다. 이 변화는 윤석이의 취향과는 무관하다. 그보다는 더 중요한 이유가 있다. 윤석이에게 세리의 곱슬머리는 정상성이라는 감옥으로부터의 탈출구를 뜻하기 때문이다.소나기를 피해 세리 아버지의 작업실 겸 창고에 들린 윤석과 세리. 세리는 창고에 모아둔 만화책을 윤석에게 소개하고, 언제든 자유롭게 와서도 읽어도 좋다고 허락한다. 며칠 후, 밤에 불 켜진 작업실을 찾은 세리는 의아한 광경을 목격한다. 세리의 아버지 '홍일'(류승수)과 윤석이 같이 있고, 윤석이가 라면 끓일 물을 받아오는 광경을.이윽고 작업실에 들어선 세리는 물이 끓기를 기다리고 세리와 홍일은 일상적인 대화를 나눈다. 공부를 잘하는 이란성쌍둥이, '혜리'(이다은)를 언급하면서 투정을 부리는 세리에게 홍일은 애초에 성적을 기대한 적이 없다고 말한다. 세리가 째려보자, 그는 한 마디를 덧붙인다. 기대를 안 하는 게 아니라, 성적만 기대하지 않는다고. 공부가 아닌 다른 잘하는 길을 찾아낼 거라고 믿는다고. 윤석이는 옆에서 조용히 세리 부녀의 대화를 지켜본다.이때 윤석이의 눈빛은 신기함 반, 부러움 반으로 가득하다. 자기 아버지와는 한 번도 비슷한 대화를 해본 적이 없으니까. 의대 교수인 윤석이의 아버지는 아들이 모의고사에서 서울대에 갈 성적을 기록해도 학대에 가깝게 훈육했다. 아들이 수능 응시를 거부할 정도로 공황에 빠지고, 아내가 아들을 데리고 부산으로 도망치듯이 이사해도 개의치 않았다. 그러니 윤석이가 보기에 세리 부녀의 모습은 이세계라고 해도 과언이 아니다.흥미롭게도 이 장면을 분기점으로 윤석이는 세리에 대한 태도를 바꾼다. 그전까지 윤석이는 세리를 귀찮은 같은 반 친구 정도로 대한다. 다리 깁스를 한 그를 세리가 도와줘도 대단히 고마워하거나 반기지 않았다. 하지만 이제는 다르다. 그는 세리에게 품은 호감을 숨기지 않고 드러낸다.