"왕을 영아처럼..." 연산군 주물렀던 장녹수의 실체

▲
tvN <폭군의 셰프> 관련 이미지. tvN
실제 기록상의 장녹수는 제3자를 움직일 것도 없이 연산군의 심리를 자기 마음대로 주물렀다. 두 사람의 관계에서는 일종의 가스라이팅이 작동했다. 음력으로 연산군 8년 11월 25일자(양력 1502.12.24.) <연산군일기>는 "왕을 조롱하는 것이 마치 젖먹이를 대하듯 하고, 희롱하고 모욕하는 것이 마치 노예를 대하듯 한다"고 기술했다.
이 기록에 사용된 젖먹이의 원문은 영아(嬰兒)다. 유아를 다루듯이 하는 수준을 뛰어넘어 영아를 다루듯이 연산군을 조종했던 것이다. 이를 감안하면 <폭군의 셰프> 속의 강목주는 상당히 점잖은 편이다.
장녹수는 연산군의 5촌 당숙인 제안대군의 노비였다. 제안대군의 노비와 결혼해 자녀를 낳은 장녹수는 운평(運平)과 흥청의 단계를 밟아 연산군을 만났다.
연산군은 관청에 속한 공노비 중에서 춤과 음악을 잘하는 기생들을 운평으로 선발했다. 사노비가 아니라 국가 소속의 공노비였던 장녹수는 이런 운평의 일원으로 선발됐다. 연산군은 운평 중의 일부를 흥청으로 선발하고 궁궐로 불러들였다. 장녹수는 이 단계도 통과했다.
장녹수는 노비이자 기생이고 연산군은 군주였지만, 이런 신분 차이는 두 사람의 관계에서는 힘을 발휘하지 않았다. 이 사이에서는 장녹수의 개인적 특성이 훨씬 강하게 작용했다.
우선, 장녹수는 노래 실력이 대단했다. 위 <연산군일기>는 "노래를 잘해서 입술과 치아를 움직이지 않고도 그 소리가 청량하고 들을 만하다"고 평했다. 이 기록을 남긴 사관(士官)은 장녹수에 대해 부정적 시각을 가진 인물이다. 그런 사관이 "들을 만하다"는 평을 남겼다. 장녹수의 팬이 기록을 남겼다면 훨씬 나은 평가가 나왔을 것이다.
장녹수는 연산군보다 인생 경험도 풍부했다. 1502년에 나온 위 기록은 장녹수가 "30여 세"였다고 말한다. 연산군은 1476년 생이다. 그래서 1502년에 26세였다. 이해에 장녹수가 서른을 넘겼다고 했으니, 연산군보다 대여섯 살 혹은 그 이상 많았다고 볼 수 있다.
연산군이 나이 들어 보이는 여성을 좋아했던 것은 아니다. 위 기록은 "(장녹수는) 나이는 30여 세이지만 외모는 16세 아이 같다"고 했다. 그러면서 "얼굴은 중인(中人)을 넘지 못했다"고 말한다.