사이트 전체보기
침묵과 폭력, 대만 영화가 증언한 역사

침묵과 폭력, 대만 영화가 증언한 역사

허우샤오셴의 〈비정성시〉와 에드워드 양의 〈고령가 소년 살인사건〉

김승기(shaorang17)
25.09.07 10:53최종업데이트25.09.07 10:53
1980년대 말과 1990년대 초, 대만 뉴웨이브의 두 거장은 각기 다른 방식으로 역사를 응시했다. 허우샤오셴의 〈비정성시〉(1989)와 에드워드 양의 〈고령가 소년 살인사건〉(1991)은 서로 다른 시점을 배경으로 하지만, 공통적으로 국가 권력이 강요한 침묵과 사회적 균열 속에서 한 가족과 한 소년이 어떻게 희생양이 되는가를 집요하게 묻는다. 두 영화는 대만 현대사의 비극을 기록한 거대한 증언이며, 동시에 오늘날 관객에게도 여전히 유효한 질문을 던진다.

억압과 갈등, 대만 현대사의 맥락

대만의 근현대사는 외래 권력의 지배와 전쟁, 이주와 갈등이 얽힌 역사였다. 1895년 청일전쟁 이후 시모노세키 조약이 체결되면서 대만은 일본에 할양됐다. 일본은 도로와 학교, 병원 같은 근대 시설을 도입했지만, 동시에 현지 본성인과 원주민을 억압했다. 본성인은 일본어 교육과 문화 속에 살아갔지만, 그 안에서 자신들의 정체성을 형성하기도 했다.

1945년 일본 패망과 함께 대만은 다시 중화민국의 통치를 받게 되었다. 국민당 정부는 자신들을 중국의 정통 정부라 규정했고, 본토에서 건너온 외성인 관료와 군인들이 권력을 장악했다. 일본 통치에 익숙했던 본성인과 새로 들어온 외성인 사이에는 문화적·언어적 차이가 컸다. 갈등은 곧 폭발했다. 1947년 2월 28일, 타이베이 거리에서 단속원이 본성인 여성 노점상을 폭행한 사건은 민중 봉기로 이어졌다. 국민당 정권은 이를 무력으로 진압했고, 수천에서 수만 명이 희생됐다. 정확한 피해 수치는 은폐와 기록 소실로 인해 지금도 불명확하다.

1949년 국공내전에서 패한 장제스와 국민당 정부는 대만으로 옮겨와 계엄령을 선포했다. 이 계엄은 1987년까지 38년간 이어졌고, 이 시기를 백색테러라 부른다. 반체제 인사와 지식인, 학생들이 대거 구금·처형되었으며, 본성인과 외성인 사이의 불신은 깊어졌다. 언어와 교육은 중국식으로 동화되었고, 본성인의 경험과 기억은 공적으로 말해지지 못했다.

민주화는 1980년대 후반에야 본격적으로 시작되었다. 1987년 계엄 해제, 1991년 임시조치 폐지, 1996년 첫 직선제 대통령 선거는 제도적 민주주의의 기반을 마련했다. 그러나 외성인·본성인·원주민의 정체성 갈등은 여전히 대만 정치와 사회의 저류에 남아 있다.

금기의 역사, 〈비정성시〉가 폭로한 공백

비정성시 스틸컷.
비정성시 스틸컷.네이버 영화

허우샤오셴의 〈비정성시〉는 바로 이 억압의 시대를 배경으로 한다. 영화는 임씨 가문의 네 형제를 중심으로 이야기를 펼친다. 맏형 임문웅은 장사를 했지만, 2·28 사건 이후 혼란 속에서 총격에 휘말려 목숨을 잃는다. 둘째 형 임문상은 군의관으로 징집돼 필리핀 전선에 투입된 뒤 실종된다. 셋째 형 임문량은 일본어 통역사 출신으로 전후 범죄조직에 연루돼 고문을 당하고 정신적 고통을 겪는다. 양조위가 연기한 막내 임문청은 청각장애를 가진 사진사로, 글과 사진으로 시대를 응시한다. 그의 침묵은 단순한 장애가 아니라 당시 대만 사회 전체가 강요당한 침묵의 은유다.

허우샤오셴은 롱테이크와 화면 밖에서 들려오는 총성과 비명, 그리고 길게 이어지는 정적을 활용해 말해지지 못한 역사를 영화적으로 형상화했다. 인물들의 침묵과 화면의 공백은 곧 국가 권력이 지워버린 기억의 자리다. 관객은 영화 속 침묵을 통해 역사가 개인에게 강제한 공포와 억압을 체험한다.

〈비정성시〉는 1989년 베니스영화제에서 황금사자상을 수상했다. 이는 단순히 영화적 성취가 아니라, 오랫동안 금기시된 2·28 사건을 대만 사회 내부와 세계 영화사의 공적 담론으로 끌어올린 사건이었다. 허우샤오셴은 이 작품을 통해 감독이 역사의 침묵을 깨뜨리는 증언자가 될 수 있음을 입증했다.

〈고령가 소년 살인사건〉이 포착한 균열

고령가 소년 살인사건 스틸컷
고령가 소년 살인사건 스틸컷네이버 영화

에드워드 양의 〈고령가 소년 살인사건〉은 1961년 타이베이에서 일어난 청소년 살인사건을 모티브로 한 작품이다. 당시 대만은 국민당의 계엄령 아래 있었고, 외성인 이주민의 자녀 세대는 본성인과의 갈등 속에서 뿌리내리지 못했다. 학교와 거리에서 충돌이 빈번했고, 청소년들은 갱단을 통해 소속감과 힘을 확인하려 했다. 영화는 이 사회적 배경을 개인의 성장 비극과 엮어낸다.

주인공 샤오쓰(장첸)는 외성인 가정에서 태어났지만, 학교와 집 어디에서도 온전히 받아들여지지 못한다. 아버지는 정치적 탄압에 시달리며 가족을 안정적으로 부양하지 못하고, 가정은 불안하다. 샤오쓰는 소녀 밍(양정이)과의 관계에서 위안을 찾지만, 갱단 싸움과 사회적 고립 속에서 점점 더 몰려간다. 결국 그는 밍을 살해하는 비극적 선택에 이르는데, 영화는 이를 단순한 사건 재현이 아니라 시대의 억압과 세대의 상실감을 드러내는 상징으로 보여준다.

에드워드 양은 인물과 거리를 둔 카메라, 빛과 어둠의 대비, 긴 호흡의 서사를 통해 샤오쓰 세대의 불안을 포착했다. 네 시간에 달하는 러닝타임 동안 영화는 사건을 압축하지 않고, 사소한 대화와 교실 풍경, 밤거리의 어둠까지 집요하게 기록한다. 관객은 차츰 1960년대 청춘의 호흡 속으로 잠식되며, 사회적 구조가 어떻게 개인의 삶에 균열을 새겨 넣는지 체감한다. 샤오쓰의 칼날은 개인의 충동이 아니라, 권위주의 체제와 정체성 갈등이 빚어낸 구조적 폭력의 발현이었다.

침묵과 폭력, 두 감독의 증언

〈비정성시〉와 〈고령가 소년 살인사건〉은 서로 다른 시대를 배경으로 하지만 결국 하나의 궤적을 이룬다. 허우샤오셴은 직접적 국가폭력과 집단적 침묵을 응시했고, 에드워드 양은 그 침묵 속에서 자란 세대의 불안과 파국을 기록했다. 전자가 역사의 공백을 드러냈다면, 후자는 그 공백이 남긴 상흔을 청춘의 시선으로 체험하게 했다.

두 작품은 함께 읽힐 때 대만 현대사의 연속적 비극을 증언하는 일종의 2부작처럼 보인다. 2·28 사건은 사회 전체에 침묵을 강요했고, 그 침묵 속에서 성장한 세대는 방황과 폭력으로 불안을 표출했다. 허우샤오셴과 에드워드 양은 각자의 언어로 같은 역사적 진실을 증언한 것이다.

대만은 민주화와 경제 성장을 이루었지만, 본성인·외성인·원주민의 정체성 갈등은 여전히 사회와 정치 속에 흔적으로 남아 있다. 국립인권박물관, 징메이 백색테러 기념공원, 228 사건 기념재단, 228 평화공원은 과거사 교육과 기억 복원의 핵심 공간으로 자리 잡았다.

허우샤오셴의 침묵 속 사진사 임문청과, 에드워드 양의 소년 샤오쓰는 대만 현대사가 남긴 얼굴이다. 그들의 침묵과 폭력은 단지 과거의 이야기가 아니라, 오늘의 우리에게 던져진 질문이다.

〈비정성시〉와 〈고령가 소년 살인사건〉은 단순한 영화가 아니라, 잊히길 강요당했던 기억을 복원한 증언의 장이다. 침묵과 폭력, 공백과 균열은 대만만의 문제가 아니라 아시아 현대사가 공유하는 보편적 경험이다. 두 감독이 남긴 질문은 지금도 현재진행형이다. "우리는 이 역사를 어떻게 기억할 것인가."
대만영화 비정성시 고령가소년살인사건 에드워드양 허우샤오셴

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
10만인클럽
10만인클럽 회원
김승기 (shaorang17) 내방

기자가 되기 위해 노력하는 김승기입니다.

이 기자의 최신기사 신호수 없고 2인 1조 무시... 철도 현장 안전 대책은 '앱'뿐이었다