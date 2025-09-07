침묵과 폭력, 대만 영화가 증언한 역사

▲고령가 소년 살인사건 스틸컷 네이버 영화

에드워드 양의 〈고령가 소년 살인사건〉은 1961년 타이베이에서 일어난 청소년 살인사건을 모티브로 한 작품이다. 당시 대만은 국민당의 계엄령 아래 있었고, 외성인 이주민의 자녀 세대는 본성인과의 갈등 속에서 뿌리내리지 못했다. 학교와 거리에서 충돌이 빈번했고, 청소년들은 갱단을 통해 소속감과 힘을 확인하려 했다. 영화는 이 사회적 배경을 개인의 성장 비극과 엮어낸다.



주인공 샤오쓰(장첸)는 외성인 가정에서 태어났지만, 학교와 집 어디에서도 온전히 받아들여지지 못한다. 아버지는 정치적 탄압에 시달리며 가족을 안정적으로 부양하지 못하고, 가정은 불안하다. 샤오쓰는 소녀 밍(양정이)과의 관계에서 위안을 찾지만, 갱단 싸움과 사회적 고립 속에서 점점 더 몰려간다. 결국 그는 밍을 살해하는 비극적 선택에 이르는데, 영화는 이를 단순한 사건 재현이 아니라 시대의 억압과 세대의 상실감을 드러내는 상징으로 보여준다.



에드워드 양은 인물과 거리를 둔 카메라, 빛과 어둠의 대비, 긴 호흡의 서사를 통해 샤오쓰 세대의 불안을 포착했다. 네 시간에 달하는 러닝타임 동안 영화는 사건을 압축하지 않고, 사소한 대화와 교실 풍경, 밤거리의 어둠까지 집요하게 기록한다. 관객은 차츰 1960년대 청춘의 호흡 속으로 잠식되며, 사회적 구조가 어떻게 개인의 삶에 균열을 새겨 넣는지 체감한다. 샤오쓰의 칼날은 개인의 충동이 아니라, 권위주의 체제와 정체성 갈등이 빚어낸 구조적 폭력의 발현이었다.



침묵과 폭력, 두 감독의 증언



〈비정성시〉와 〈고령가 소년 살인사건〉은 서로 다른 시대를 배경으로 하지만 결국 하나의 궤적을 이룬다. 허우샤오셴은 직접적 국가폭력과 집단적 침묵을 응시했고, 에드워드 양은 그 침묵 속에서 자란 세대의 불안과 파국을 기록했다. 전자가 역사의 공백을 드러냈다면, 후자는 그 공백이 남긴 상흔을 청춘의 시선으로 체험하게 했다.



두 작품은 함께 읽힐 때 대만 현대사의 연속적 비극을 증언하는 일종의 2부작처럼 보인다. 2·28 사건은 사회 전체에 침묵을 강요했고, 그 침묵 속에서 성장한 세대는 방황과 폭력으로 불안을 표출했다. 허우샤오셴과 에드워드 양은 각자의 언어로 같은 역사적 진실을 증언한 것이다.



대만은 민주화와 경제 성장을 이루었지만, 본성인·외성인·원주민의 정체성 갈등은 여전히 사회와 정치 속에 흔적으로 남아 있다. 국립인권박물관, 징메이 백색테러 기념공원, 228 사건 기념재단, 228 평화공원은 과거사 교육과 기억 복원의 핵심 공간으로 자리 잡았다.



허우샤오셴의 침묵 속 사진사 임문청과, 에드워드 양의 소년 샤오쓰는 대만 현대사가 남긴 얼굴이다. 그들의 침묵과 폭력은 단지 과거의 이야기가 아니라, 오늘의 우리에게 던져진 질문이다.



〈비정성시〉와 〈고령가 소년 살인사건〉은 단순한 영화가 아니라, 잊히길 강요당했던 기억을 복원한 증언의 장이다. 침묵과 폭력, 공백과 균열은 대만만의 문제가 아니라 아시아 현대사가 공유하는 보편적 경험이다. 두 감독이 남긴 질문은 지금도 현재진행형이다. "우리는 이 역사를 어떻게 기억할 것인가."



