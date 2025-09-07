침묵과 폭력, 대만 영화가 증언한 역사

1980년대 말과 1990년대 초, 대만 뉴웨이브의 두 거장은 각기 다른 방식으로 역사를 응시했다. 허우샤오셴의 〈비정성시〉(1989)와 에드워드 양의 〈고령가 소년 살인사건〉(1991)은 서로 다른 시점을 배경으로 하지만, 공통적으로 국가 권력이 강요한 침묵과 사회적 균열 속에서 한 가족과 한 소년이 어떻게 희생양이 되는가를 집요하게 묻는다. 두 영화는 대만 현대사의 비극을 기록한 거대한 증언이며, 동시에 오늘날 관객에게도 여전히 유효한 질문을 던진다.
억압과 갈등, 대만 현대사의 맥락
대만의 근현대사는 외래 권력의 지배와 전쟁, 이주와 갈등이 얽힌 역사였다. 1895년 청일전쟁 이후 시모노세키 조약이 체결되면서 대만은 일본에 할양됐다. 일본은 도로와 학교, 병원 같은 근대 시설을 도입했지만, 동시에 현지 본성인과 원주민을 억압했다. 본성인은 일본어 교육과 문화 속에 살아갔지만, 그 안에서 자신들의 정체성을 형성하기도 했다.
1945년 일본 패망과 함께 대만은 다시 중화민국의 통치를 받게 되었다. 국민당 정부는 자신들을 중국의 정통 정부라 규정했고, 본토에서 건너온 외성인 관료와 군인들이 권력을 장악했다. 일본 통치에 익숙했던 본성인과 새로 들어온 외성인 사이에는 문화적·언어적 차이가 컸다. 갈등은 곧 폭발했다. 1947년 2월 28일, 타이베이 거리에서 단속원이 본성인 여성 노점상을 폭행한 사건은 민중 봉기로 이어졌다. 국민당 정권은 이를 무력으로 진압했고, 수천에서 수만 명이 희생됐다. 정확한 피해 수치는 은폐와 기록 소실로 인해 지금도 불명확하다.
1949년 국공내전에서 패한 장제스와 국민당 정부는 대만으로 옮겨와 계엄령을 선포했다. 이 계엄은 1987년까지 38년간 이어졌고, 이 시기를 백색테러라 부른다. 반체제 인사와 지식인, 학생들이 대거 구금·처형되었으며, 본성인과 외성인 사이의 불신은 깊어졌다. 언어와 교육은 중국식으로 동화되었고, 본성인의 경험과 기억은 공적으로 말해지지 못했다.
민주화는 1980년대 후반에야 본격적으로 시작되었다. 1987년 계엄 해제, 1991년 임시조치 폐지, 1996년 첫 직선제 대통령 선거는 제도적 민주주의의 기반을 마련했다. 그러나 외성인·본성인·원주민의 정체성 갈등은 여전히 대만 정치와 사회의 저류에 남아 있다.
금기의 역사, 〈비정성시〉가 폭로한 공백