WC 본선 노리는 이탈리아, 가투소 체제 첫 경기서 승리할까

이탈리아 축구 대표팀 공식 SNS

훈련을 지휘하고 있는 젠나로 가투소 이탈리아 축구 대표팀 감독가투소가 선임되며 새로운 국면을 맞이한 이탈리아지만, 이를 바라보는 시선은 그리 곱지 않았다. 바로 감독 변신 후 뚜렷한 성과를 기록하지 못했기 때문. 1978년생인 가투소는 선수 시절 대단한 실력과 명성 그리고 커리어를 쌓았지만, 2013년 선수 은퇴 후 지도자 생활을 시작한 이후 선수 시절과는 다른 행보를 보여주고 있다.2013년 3월에는 FC시옹(스위스)서 선수 겸 감독을 맡았지만, 시즌 종료 후 경질됐고, 이어 세리에B에 자리하고 있던 팔레르모 사령탑으로 취임했으나 성적 부진으로 결말은 똑같았다. 이후 크레타-피사를 거쳐 2017-18시즌 중반 AC밀란 소방수로 부임, 괜찮은 지도력으로 그다음 시즌에는 5위를 기록하며 웃었다. 이후 나폴리에서도 중도에 선임, 7위로 시즌을 마감했다.이어 2020-21시즌, 나폴리서 리그 5위로 유로파리그 진출권을 따냈으나 전술적인 역량과 선수 기용 문제가 겹치며 비판을 받기도 했다. 시즌 종료 후 나폴리와의 계약을 끝내고 발렌시아-마르세유에서 감독직을 수행했으나 성적 부진으로 인해 경질되며 다시금 가투소 감독에 대한 지도력에 의심이 피어오르기 시작했다.이후 지난해 6월에는 HNK 하이두크 스플리트에서 시즌 3위를 기록했지만, 크로아티아 리그 수준이 낮다는 부분을 고려하면 엄청난 성과로 보기는 어렵다.물론, 기대할 수 있는 부분은 있다. 강력한 카리스마를 통해 선수단을 장악할 수 있는 부분과 단장으로 역임하고 있는 잔루이지 부폰과 필드 플레이어 코치로 합류한 레오나르도 보누치와의 호흡을 통해 무너진 멘탈리티를 확실하게 잡을 수 있다는 것. 또 다수의 소방수 경험을 토대로 위기 상황에서 어떻게 대응할 수 있는지에 대한 체계가 잡혀있다는 것.의문 부호와 기대감이 공존하는 가운데 가투소는 경기를 하루 앞두고 열린 기자회견을 통해서 데뷔전 소감을 밝혔다. 가투소는 "내일 멋진 경기를 기대한다. 선수들의 프로 정신과 인간적인 모습에 찬사를 보내고, 우리는 항상 소속감과 팀에 대한 소속감을 이야기하곤 한다"라며 전술 혹은 기술보다는 집단성과 투지에 대해서 강조하는 모습을 보여줬다.가투소는 이번 데뷔전에서 반드시 승리를 거둬야만 최소한 플레이오프에 오를 가능성이 매우 높아지게 된다. 현재 노르웨이가 압도적인 전적으로 4연승을 내달리고 있는 가운데 9월 2연전에서 반드시 승점 6점을 목표로 해야 한다. 최약체인 에스토니아를 잡는 거는 당연하며, 9일(한국시간)에 예정된 2위 이스라엘과의 맞대결에서는 무승부가 아닌 승점 3점이 필요하다.만약 여기서 2연승이 아닌 승점 3점 혹은 4점에 그치게 되면 사실상 자력으로 올라갈 가능성은 0에 수렴하게 된다. 이번 2연전은 물론, 10월 2연전에서도 연승을 내달린 후 11월 17일에 예정된 노르웨이와의 맞대결에서 승리를 통해 뒤집어야만 하는 이탈리아다.그렇기에 유럽 현지 매체인 <원풋볼>도 "이탈리아는 실수할 여유가 없다. 플레이오프 진출을 피할 수 있는 유일한 희망은 11월 마지막 경기에서 홀란드와 그의 팀이 실수해서 조 1위를 차지하기를 바라는 것"이라며 "역사적으로 유리하지 않았던 플레이오프라는 지옥의 도가니가 될 것이고, 올해는 플레이오프 라운드에 참가하는 16개 팀 중에서 2026년 월드컵에 진출할 수 있는 팀은 겨우 4개 팀뿐이기 때문에 상황이 훨씬 더 복잡해질 것이다"라고 했다.월드컵 본선 진출을 12년 만에 노리고 있는 이탈리아. 키를 잡은 '선장' 가투소는 과연 데뷔전에서 첫 단추를 잘 꿸 수 있을까.