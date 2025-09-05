홈런포 장착한 '타격 머신' 문성주, LG 통합우승 이끌까?

▲
4일 경기에서 역전 만루포를 터뜨린 LG 문성주
LG 트윈스 외야수 문성주가 2025시즌 후반기에 불방망이를 휘두르며 팀의 선두 질주를 이끌고 있다. 올시즌 118경기에 출장해 타율 0.321을 기록 중인 문성주는 후반기 이후로는 타율 0.394 OPS 0.990을 기록 중이다. 문성주는 후반기에만 34타점을 쓸어담으며 리그 정상급 해결사의 면모를 보이고 있다.
4일 KT 위즈와의 경기에서도 문성주의 물오른 타격감이 유감없이 발휘됐다. 6-8로 뒤진 8회말 1사 만루에서 KT 마무리 투수 박영현의 2구 129km 체인지업을 통타한 역전 만루 홈런은 그대로 결승타로 이어졌다. 이 홈런은 문성주가 올 시즌 기록한 세 번째 홈런이자 2022시즌 이후 3년 4개월 만에 터진 그랜드슬램이기도 했다.
문성주는 다른 야수들에 비해 상대적으로 작은 체구(175cm)와 대졸 신인이라는 핸디캡으로 인해 2018 신인 드래프트에서 10라운드 97순위로 막차를 타고 LG에 입단했다. 하지만 낮은 지명 순위에도 2018 퓨처스리그에서 타율 0.352 OPS 0.902로 타격 자질을 입증했다.