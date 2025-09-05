홈런포 장착한 '타격 머신' 문성주, LG 통합우승 이끌까?

케이비리포트

LG 문성주의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 kbreport)프로 1년차 이후 병역 문제를 일찌감치 해결한 문성주는 2021시즌 막판 1군에 진입했고 이후 1군 전력으로 자리매김했다. 정교한 컨택 능력과 타석에서의 인내심을 겸비한 문성주는 4할에 가까운 통산 출루율(0.392)를 기록하며 팀 득점에 기여하고 있다.지난해 이후 올시즌 전반기까지 홈런이 없었던 문성주는 후반기에만 3홈런을 터뜨리며 경기의 분위기를 바꾸고 있다. 최근 10경기에서는 타율 0.512 멀티히트만 무려 7차례를 기록할 정도로 압도적인 안타 생산력을 보이며 팀 타선을 이끌고 있다. 소속팀 염경엽 감독의 깊은 신뢰를 받고 있는 문성주는 붙박이 리드오프 홍창기의 부상 공백을 완벽히 메꾸고 있다.추가로 시즌을 거듭할 수록 안정감을 보이는 수비력도 문성주의 빼놓을 수 없는 강점이다. 코너 외야수로서 활용도가 높고 안정적인 송구 능력은 팀의 든든한 외야수비를 책임진다. 타격 뿐 아니라 수비에서도 꾸준히 힘을 보태는 문성주는 LG 선두 질주의 숨은 주인공이다.