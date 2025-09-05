30년 지기 친구의 죽음, 김고은 ·박지현이 전하는 우정 이야기

넷플릭스

넷플릭스 <은중과 상연> 스틸컷10대의 풋풋했던 첫 만남 이후 20대 성인이 된 두 사람은 또다시 동경과 질투의 시선으로 서로를 바라본다. 10년 만에 다시 만난 이들 사이엔 반가움, 어색함, 질투 등의 감정선이 흐른다.김고은은 "은중은 상연을 질투하기보다 멋진 모습을 동경한다. 상연은 늘 어딘가 특별하고 특출나고 빛난다. 기대와 달리 많은 부분 공유 받지 못해 쌓이는 오해 때문에 멀어지게 된다"라며 "상연이 자존심을 지키는 부분이 둘 사이를 틀어지게 했다"고 말했다.박지현은 "겉만 보면 차가워 오해를 살만한 외형으로 다듬었다. 모종의 일로 오해받은 상황과 생각이 상연의 정서나 상황에 영향을 끼칠 것을 생각하며 연기했다"며 "10년 동안 상연이 겪은 질풍노도의 과정을 위해 체중을 감량했다"라고 말했다.20대에 재회했지만 다시 멀어진 두 사람은 30대가 되어 변화를 맞는다. 다시 만나지 않을거라 다짐했지만 재회 후 불편한 감정이 더해갔다.김고은은 "30대로 진입하면 경력에 변화가 오고 일이 큰 비중을 차지하게 된다. 사회생활의 말투와 분위기가 담겨 상연과의 충돌이 걷잡을 수 없이 커지게 된다"고 말했다. 박지현은 "솔직하지 못한 성격 탓에 상연은 주변인들에게 상처를 준다"며 "의도했든 하지 않았든 행동의 정당성과 동기를 찾으려고 노력했다"고 부연했다.작품의 하이라이트는 '마지막 부탁'이다. 상연은 은중에게 죽음에 동행해 달라는 어려운 부탁을 하게 된다. 김고은과 박지현은 드라마 <유미의 세포들>에서 한차례 호흡을 맞춘 바 있어 서로를 향한 믿음과 호감이 돈독해 보였다.박지현은 "같이 가달라는 이기적이고 뻔뻔한 부탁이지만 상연 곁에는 아무도 없어 안타깝다. 저 또한 죽음을 간접적으로 알아가기 위해 관련 도서와 다큐멘터리를 보며 공부하며 감정적으로 최대한 몰입했다"라며 "무엇보다 고은 언니가 은중으로 실존했기 때문에 상연으로서 연기를 마칠 수 있었다"며 고마움을 표했다.김고은은 "상연이 지현이라 다행이라는 감정을 수도 없이 느꼈다. 그래서 든든함과 고마움을 말로 표현하기 힘들다. 송혜진 작가님과 처음 만났을 때 '남아 있는 사람들에 관한 이야기이다'라는 말이 와닿았다"라며 "소중하게 생각하는 사람을 보내줄 기회를 얻게 된다면 어떨지 생각해 볼 기회가 되었다. 친구의 죽음에 동행할 때의 마음, 이후 살아갈 저를 생각해 보게 했다"라고 설명했다.한편, 두 사람의 인생 여정에 동참하게 되는 넷플릭스 시리즈 <은중과 상연>은 오는 9월 12일 공개된다.