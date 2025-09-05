"김하성 보러 오세요" 열광하는 애틀랜타

연합뉴스/AP

김하성은 애틀랜타 이적 후 8타수 3안타(1홈런) 3타점과 타율 0.375를 기록하고 있다.김하성은 지난 2일 탬파베이 레이스에서 방출되고 애틀랜타로 옮겼다. 올 시즌 마땅한 주전 유격수가 없었던 애틀랜타는 부상과 부진에 시달리던 김하성에게 과감히 손을 내밀었다.시카고 컵스를 상대로 치른 첫 2경기에서 보여준 활약은 대단했다. 3일 데뷔전에서 멀티히트를 기록하더니, 4일 두 번째 경기에서는 짜릿한 결승 스리런으로 애틀랜타를 연패에서 구출하며 강렬한 임팩트를 남겼다.이 홈런은 애틀랜타 유격수가 터뜨린 올 시즌 첫 홈런이기도 했다. 애틀랜타는 닉 앨런, 루크 윌리엄스, 올랜도 아르시아 등이 유격수로 나섰지만 한 개의 홈런도 없었는데 김하성이 2경기 만에 홈런을 안겨준 것이다.김하성은 애틀랜타 이적 후 8타수 3안타(1홈런) 3타점과 타율 0.375를 기록하고 있다. 아직 2경기에 불과하지만 애틀랜타로서는 간절히 바라왔던 유격수의 활약이다.애틀랜타 간판타자 맷 올슨은 "우리는 김하성이 어떤 선수인지 오래전부터 봐와서 잘 알고 있다"라며 "타석에서 항상 좋은 공격을 보여주고, 수비력이 뛰어나고 도루 능력까지 모든 것을 갖춘 선수"라고 칭찬했다.김하성도 "우리 팀이 승리할 수 있는 홈런을 쳐서 기분이 좋다. 좋은 팀에서, 좋은 선수들과 함께 뛰게 되어 좋다"라며 "이제 홈으로 돌아가는데 애틀랜타 팬들도 엄청나게 열정적인 것으로 알고 있다"라고 홈 데뷔전을 기대했다.현지 언론도 놀랐다. 뉴욕타임스 산하 스포츠전문매체 <디애슬레틱>은 "김하성은 애틀랜타가 부상으로 고전하며 최악의 시즌을 보내고 있던 유격수에게 도박을 건 이유를 알려줬다"라고 강조했다.이어 "김하성은 올 시즌 탬파베이에서 홈런 2개에 그쳤으나, 애틀랜타는 그가 샌디에이고 파드리스에서 2022년부터 2024년까지 매년 3할이 넘는 출루율과 평균 15개에 가까운 홈런을 터뜨렸던 활약에 주목했다"라고 설명했다.<스포츠일러스트레이티드>도 "김하성이 애틀랜타 유격수 고민의 해답이 될 것"이라며 "마침내 애틀랜타가 공격과 탄탄한 수비, 그리고 빠른 주루까지 모두 제공할 수 있는 선수를 찾은 것 같다"라고 평가했다.이들은 벌써 애틀랜타가 내년에도 김하성을 잡을 수 있느냐에 관심을 보이고 있다. 애틀랜타는 올해 김하성의 잔여 연봉 200만 달러와 내년 연봉 1600만 달러를 줘야 한다.그러나 김하성은 내년 연봉을 포기하고 새로운 계약을 맺을 수 있는 옵션 권리가 있다. 지금으로서는 김하성이 안전하게 기존 계약을 유지할 가능성이 크지만, 올 시즌 남은 경기에서 좋은 활약을 펼칠 경우 더 높은 몸값을 요구할 수도 있다는 전망이 나온다.<스포팅뉴스>는 "애틀랜타가 선수 영입에 보수적이고, 내년 이적 시장에서 유격수 자원이 한정적인 것을 고려한다면 올스타전 출전과 골드글러브 수상 경력이 있는 김하성의 연봉이 1600만 달러라는 것은 매우 저렴해 보인다"라고 분석했다.올 시즌 온갖 어려움을 겪다가 애틀랜타에서 새로운 기회를 얻은 김하성이 과연 메이저리그 최고의 내야수로 명예회복에 성공할지 주목된다.