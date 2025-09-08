미국 민주당 앨리트들이 사실은 도마뱀? 음모론의 실체

▲
음모론의 심리학
영국의 스포츠 해설가 데이비드 아이크는 1990년대 중반의 대표적인 음모론자이다. 그는 영국 왕실과 엘리트들이 사실은 도마뱀인간이라는 황당한 주장을 하기 시작했다. 이 주장은 인터넷 하위문화 영향력 아래 빠르게 퍼졌다. 도마뱀 인간 음모론은 미국으로 수입, 민주당 앨리트들이 도마뱀인간이라는 설로 진화하게 된다.
마이애미대학교 정치학 교수인 조셉 우신스키에 따르면, 이 아이디어를 믿는 사람은 전체 인구의 4% 미만이라고 한다. 대부분의 사람은 믿지 않지만, 소수의 사람은 실제로 이를 믿는다는 것이다.
코로나 백신에 대한 불신 그리고 음모론
도마뱀 인간과 관련된 음모론은 그래도 애교에 속한달까.
코로나가 범람하던 시기, 코로나 백신에 대한 불신이 음모론을 지폈다. 미국의 대표적 음모론자 그룹인 큐어넌(QAnon)은 코로나 백신이 개의 DNA로 만들어졌다고 주장했다. 이를 믿는 사람들은 코로나 백신을 맞지 않은 것은 물론, 제약 산업 전반으로 불신이 펴져 암에 걸려도 치료를 받지 않고 죽는 사람이 발생하는 상황까지 벌어졌다.
듀크대학교 행동경제학과 댄 애리얼리 교수는 코로나가 발생한 이후 빌 게이츠 재단과 협업을 하며 일하다 다수의 음모론자들로부터 살해 위협까지 당했다고 고백한다. 댄 애리얼리 교수는 자신이 경험한 음모론을 바탕으로 <미스빌리프>라는 책을 저술했다. 이 책에서 그는 말한다. '인간이기 때문에 음모론을 만들어 내고 믿는다'고.
댄 애리얼리 교수는 음모론의 시작을 '스트레스'로 본다. '아프고, 일자리도 잃었는데'와 같이 설명할 수 없는 인생사의 고통 때문에 사람들은 스토리(STORY)를 만들고자 한다는 것이다. 만약 내가 겪은 고통이 비밀스러운 게획의 일부라면? 사악한 악당의 음모가 원인이라면? 마치 모기에 물려 긁으면 잠시 시원함을 느끼듯 사람들은 음모론으로부터 마음의 위로를 얻는다는 것이다.
인간의 역사와 함께하는 '음모론'
음모론의 유래는 인간의 역사와 함께 한다. 특히 음모론이 득세했던 건 '이성의 시대'인 17세기이다. 종교 개혁 전쟁으로 세상이 뒤숭숭하고, 소 빙하기라는 기상이변 때문에 기근이 발생해 살기 힘들었던 시절이었다. 사람들은 그 고통의 원인을 '마녀'에서 찾았다. 무려 2만 5천 명 이상이 마녀로 몰려 처형을 당했고 사람들은 마음의 평화를 얻었다.
언론인 마이크 로스차일드는 그렇게 음모론을 만들어서라도 이유를 찾으려는 사람들의 심리 근저에 모든 것을 통제하고자 하는 욕구가 자리 잡고 있다고 분석한다.
2008년 하버드대학교에서 실험을 했다. 그리 심하지 않은, 동일한 강도로 다섯 번의 전기 충격을 가하는데 A 그룹은 상대방의 의도와 무관하게 전기 충격이 가해진 반면, B 그룹은 가상의 상대방이 전기 충격 정도를 조절할 수 있다고 믿게 만든 상황에서 충격을 가했다. 결과는 어땠을까.
A 그룹이 7까지의 강도에서 평균 3.5 정도로 충격의 강도를 느낀 반면, B 그룹은 누군가가 자신에게 의도적으로 고통을 주었다는데 분개하며 더 크게 고통을 느꼈다. 이들의 평균 고통 체감도는 6 이었다.