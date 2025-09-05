사이트 전체보기
기업이 다스리는 지구, 우주선 불시착 후 벌어진 일

[디즈니플러스 오리지널 리뷰] <에이리언: 어스>

김형욱(singenv)
25.09.05 14:23최종업데이트25.09.05 14:23
에이리언 어스 스틸컷월트디즈니 컴퍼니 코리아

(* 이 글은 시리즈의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

2120년, 지구는 국가가 아닌 기업이 다스리고 있다. 웨이랜드 유타니, 다이내믹, 트레숄드, 린치 그리고 프로디지였다. 그중 프로디지만 신생 기업이었다. 그때 세상은 인간뿐만 아니라 사이보그와 합성 인조인간들이 함께 존재했다. 하지만 프로디지의 천재 CEO 보이 카발리어가 하이브리드를 만들어 낸다.

직후 프로디지 영토에 거대 우주선이 불시착해 큰 피해를 준다. 카발리어는 하이브리드들을 현장에 투입하기로 한다. 하지만 그들은 모두 어린아이의 의식을 주입한 로봇이기에 생각하고 행동하고 말하는 것들이 어린아이들 같았다. 그러니 수습을 제대로 할 수 있겠는가. 와중에 괴생명체와 마주친다.

알고 보니 불시착한 우주선은 웨이랜드 유타니 소유의 C급 심우주 탐사연구선인 USCSS 마지노선이었다. 겉으로 드러난 임무와 다르게 실제로는 외계 생명체 표본을 수집해 산 채로 지구로 운반하는 임무를 맡고 있었다. 그런데 그 외계 생명체가 승무원들을 싹 다 죽였고 우주선은 불시착했으며 수석 보안요원이자 사이보그 모로만 살아남았다.

막강한 힘을 가진 외계 생명체를 둘러싸고 웨이랜드 유타니와 프로디지 사이에 알력 다툼이 일어나는 와중에, '웬디'를 비롯한 하이브리드들 그리고 사이보그 모로 등이 얽히고설킨다. 그리고 과연 외계 생명체는 인류에 큰 위협이 될 것인가 큰 자산이 될 것인가.

네버랜드로 옮겨온 에이리언

시리즈 <에이리언 어스> 장면월트디즈니 컴퍼니 코리아

1970년대 처음 선보인 이후, '에이리언' 시리즈는 SF 호러 장르의 아이콘으로 자리 잡았다. 본편과 외전, 소설·만화·애니메이션·게임까지 장르의 경계를 넘나들며 지금까지도 사랑받고 있다. 의외로 시리즈에서 지구를 무대로 한 이야기는 거의 없었는데, 이번에 처음으로 <에이리언: 어스>가 그 공백을 메운다. 제목 그대로 지구에서 벌어지는 사건을 다룬다.

작품 속 인물 대부분은 '에이리언'을 처음 맞닥뜨린다. 그래서 시리즈의 전작이나 후속작을 몰라도 이해에 어려움이 없다. 낯선 생명체와의 첫 조우라는 긴장감이 장점이지만, 호러적 공포를 전면에 내세운 작품은 아니기에 어딘가 아쉬움도 남는다.

그러나 분명한 주제의식이 이 빈틈을 채운다. '프로디지'의 보이 카발리어가 만들어낸 하이브리드(인간의 의식을 주입한 로봇)와, 그를 통해 드러나는 '피터팬 콤플렉스'가 그것이다. 하이브리드는 마음먹기에 따라 무한한 힘을 발휘할 수 있는 존재지만, 카발리어가 선택한 의식은 모두 어린아이들의 것이었다. 불치병으로 죽음을 앞둔 아이들에게 영원한 몸을 주는 대신, 프로디지의 소속으로 묶어둔 셈이다. 그들의 이름은 웬디, 투틀스, 커비, 닙스, 슬라이틀리. <피터팬> 속 '잃어버린 아이들' 그대로다.

아이의 시선으로 마주한 미지

시리즈 <에이리언 어스> 장면월트디즈니 컴퍼니 코리아

아이들의 영혼이 깃든 하이브리드가 모여 있는 프로디지의 본부는, 곧 현대판 '네버랜드'다. 카발리어는 피터팬이 되고, 아이처럼 호기심 가득한 눈으로 에이리언과 마주한다. 어른이 경계와 두려움으로 대하는 존재를, 아이들은 거리낌 없이 바라본다.

이 지점에서 작품은 또 다른 메시지를 던진다. 미지와의 진정한 조우는 어른의 시선이 아니라 아이의 순수한 눈빛에서 비롯된다는 것. 그리고 그 순수함만이 세상을 바꾸는 힘이 있다는 것. 지금처럼 급격한 과학기술 변화 속에서 새로운 세계를 맞이하려면, 오히려 아이의 시선이 필요하다는 이야기를 건넨다.

동시에 <에이리언: 어스>는 시리즈가 지켜온 큰 축을 놓치지 않는다. 창조주가 되려는 인간, 인간보다 더 인간적인 인조인간, 모두를 위협하는 외계 생명체, 그리고 그것마저 이용하려는 기업. 역사의 전환점에서 권력과 욕망이 맞부딪히는 장면이 압축되어 있다.

무엇보다 이번 작품은 무대를 우주선이나 외계 행성이 아닌 '지구'로 가져옴으로써 특별함을 더한다. 외계 생명체가 지구에 발을 들이며 인류의 운명이 흔들리는 순간, 그들의 선택은 무엇일까? 누구를 위해, 무엇을 위해 싸울 것인가? 그 궁금증이 끝까지 시청자를 붙잡는다.

디즈니플러스 오리지널 시리즈 <에이리언: 어스> 포스터.디즈니플러스


