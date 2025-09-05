재개발 앞둔 구제 상가, 그녀가 시장 한구석에서 꼭 하는 일

▲영화 <미래의 내일> 스틸컷 인디그라운드

사소하지만 눈에 들어오는 장면이 하나 있다. 미래가 시장 한구석에 마련해 둔 새들을 위한 작은 물통과 관련한 시퀀스다. 안내문까지 써두었지만, 이 물통은 담배꽁초를 버리며 망가뜨리는 사람들로 인해 언제나 잿더미 같은 모습이다. 그는 매일 이곳으로 와 쓰레기를 치우고 다시 물을 채운다. 중요한 것은 영화가 이 장면에서 담배꽁초를 버리는 사람들의 얼굴을 끝내 보여주지 않는다는 점이다. 여기에서의 얼굴 없음은 재개발을 압박하는 건설사 직원들의 익명성과 겹치며, 폭력이 얼마나 비인격적인 방식으로 작동하는지를 드러낸다. (미래를 만나러 오는 직원 한 명이 등장하지만, 일련의 과정에서 위력을 끼치는 이가 그 하나만은 아닐 것이 분명하다.) 시장을 허물고 사람을 몰아내는 압력의 주체가 드러나지 않는 현실이 이 작은 장면 하나에 녹아 있다.



다시, 그럼에도 새들을 위한 작은 급수대를 포기하지 않는 미래의 모습은 인간이 취할 수 있는 최소한의 윤리처럼도 여겨진다. 작은 생명을 위한 공간을 반복적으로 복원하는 그의 모습은 재개발과 변화 속에서도 상가의 삶을 붙들고자 하는 모습과도 교차하며, 이후 벌어지게 되는 행위에 대한 일말의 변명이 된다. 적어도 그전까지는 저항의 전면에 나서지 않지만, 세상에 대한 연민과 책임을 놓지 않는, 중간에 끼인 인물이라는 처지가 소극적인 태도 때문이 아닌 무너져 가는 현실 속에서 한 인간이 감내해야 할 무력함이라는 것으로 읽히게 만든다.



영화 <미래의 내일>은 끝내 한 사람의 얼굴에 오래 머문다. 어쩔 도리 없이 상황의 경계에 놓여 있던 서사의 시작점에서도, 미래가 저지른 일련의 사건 이후가 되는 끝점에서도 마찬가지다. 그때나 지금이나 하나 변하지 않는 것은, 적어도 오늘은 여전히 소멸과 생존 사이에 존재한다는 사실이다. 오히려 더 복잡한 마음이 되고 만다. 지금 반대 구호가 적힌 현수막을 바라보는 그의 표정에는 어떤 마음이 더 크게 담겨 있어야 하는 걸까.



마지막까지 남는 것 하나는 분노나 저항의 함성이 아니라 고요한 질문 하나다. 사라져 가는 세계를 앞에 두고 인간이 할 수 있는 일은 무엇인가, 우리는 또 어떤 태도로 내일을 맞이해야 하는가 하는 물음. 정답이 제시되는 것은 아니다. 대신 무너짐과 돌봄, 소멸과 반복이 교차하는 경계 위에 한 사람의 삶을 길게 비춘다. 그리고 그 비침의 자리에, 끝내 사라지지 않는 인간의 표정이 남는다.

