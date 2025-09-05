재개발 앞둔 구제 상가, 그녀가 시장 한구석에서 꼭 하는 일

▲
영화 <미래의 내일> 스틸컷인디그라운드
03.
"우리가 더 강경해야 해. 이대로 버티다가는 승산이 없어. 다들 하나씩 나가고 있잖아 지금. 넌 뺄 생각 없지?"
이 작품에서 중심인물인 미래는 재개발의 소용돌이와 생계의 현실 사이에 끼인 인물로 그려지고 있다. 시장 상인들이 대형 플랫폼 입점 문제를 두고 첨예하게 대립하는 동안, 어느 쪽에도 명확하게 속하지 못한 채 사건의 한가운데 놓여 있다. 생계를 위해 이 공간을 붙들어야 하지만, 동시에 변화의 흐름을 완전히 거부할 수도 없다. 특히나 미래는 아직 어리기에 다른 상인들에 비해 아직도 훨씬 더 많은 날을 일하며 보내야 한다. 혼자 다른 매장을 알아보러 다니기도 하고, 플랫폼의 직원이 건네는 은밀한 제안을 단번에 쳐내지 못하는 것도 그래서다. 이런 양가적 태도는 그를 단순한 방관자가 아닌, 어느 한쪽으로도 쉽게 기울 수 없는 상황에 갇힌 인물로 그려낸다.
그런 미래의 자리는 영화가 궁극적으로 묻고자 하는 물음과도 관련이 있다. 재개발이라는 거대한 힘 앞에서 개인이 취할 수 있는, 선택할 수 있는 태도는 종종 저항과 순응 사이의 모호한 경계에 놓일 수밖에 없어서다. 미래가 서 있는 자리가 바로 그곳이며, 영화는 이 자리를 한 개인의 문제로 축소하지 않고 시대적 현실과 겹쳐 보여준다. 자식이 둘이나 있어 어쩔 수 없었다며 매장을 빼기로 했다는 상인과 모든 게 거짓이라며 자신 역시 정리하기 위해 아버지를 대신해 나와 있는 것이라는 커피집 아들 상우(김영 분)의 이야기까지 더해지는 마당에, 버티기만 하다가 혼자가 되면 그 책임은 누구도 져주지 않을 것이니 말이다.
04.
물론 영화 말미가 되면 미래는 어떤 선택을 하게 되고, 그 선택은 이 문제를 조금도 예상하지 못한 방향으로 이끌어가게 된다. 준비된 서사가 모두 끝나고 나면, 오히려 현실적인 게 아니었을까 하는 생각마저 들게 하는 이 선택은 마치 작품이 선택한 타이틀이 바라보는 방향과 같은 곳을 향하고 있는 것처럼 보인다. 우리 모두의 내일이 아닌, '미래'의 내일이라는 특정 인물의 시간에 대해서만 지칭하고 있는 자리다.
사실 영화의 내용만 따지자면, 미래는 사라져 가는 공간, 곧 사라지게 될 공간에서 오늘을 버티고 있는 인물이다. 재개발 소식이 전해질 때마다 건물 내부의 분위기는 시시각각 달라지고, 외부의 힘은 미래의 현실을 옥죄어 온다. 하지만 '미래'라는 이름 속에는 그 자체만으로 다시 올 내일을 가리키며, '미래의 내일'이라는 타이틀은 여기서 한 걸음 더 나아가게 된다. 이런 이중 강조에는 누군가의 강한 믿음과 신념이 깃들어 있기 마련이다. 연출 의도에서 제시되는 '모든 논리와 자본의 가치 위에 있는 마지막 인간에 대한 희망이 잊히고 부정당하는 세태에 대해 말하고 싶었다'라는 감독의 말과 자연스럽게 이어진다.