'3점슛 7방' 강이슬, 일본팀 잡은 '조선의 슈터'

KB가 B조 1위로 박신자컵 4강에 진출하며 WKBL 구단의 자존심을 지켰다.
김완수 감독이 이끄는 KB스타즈는 4일 부산 사직실내체육관에서 열린 2025 BNK 금융 여자프로농구 박신자컵 조별리그 B조 덴소 아이리스와의 경기에서 83-82로 짜릿한 역전극을 연출했다. 지난 8월 30일 헝가리의 DVTK 훈테름에게 73-78로 패했던 KB는 하나은행과 신한은행 에스버드에게 20점 차 이상의 대승을 거둔 후 덴소마저 1점 차로 꺾으며 승자승 원칙에 짜라 B조 1위로 4강행 티켓을 따냈다.
KB는 에이스 박지수가 어깨 부상으로 이번 대회 결장하고 있지만 아시아쿼터 사카이 사라가 10득점8리바운드7어시스트로 알토란 같은 활약을 선보였고 허예은도 11득점6리바운드8어시스트를 기록했다. 하지만 이날 KB가 덴소에게 역전승을 따냈던 것은 역시 이 선수의 활약이 결정적이었다. 종료 2.7초를 남기고 터진 역전 결승 3점슛을 포함해 38득점을 폭발한 '조선의 슈터' 강이슬이 그 주인공이다.
강이슬이 통합한 WKBL 슈터 세계관