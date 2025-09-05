'3점슛 7방' 강이슬, 일본팀 잡은 '조선의 슈터'

한국여자농구연맹

강이슬은 4일 덴소전에서 경기 종료 2.7초를 남기고 극적인 역전 결승 3점슛을 성공시켰다.2012-2013 시즌 신인 드래프트에서 전체 1순위로 하나외환(현 하나은행)에 지명된 강이슬은 프로 입단 후 3년 차가 되던 2014-2015 시즌부터 하나외환의 주전으로 도약했다. 2014-2015 시즌 전 경기에 출전해 11.3득점을 기록한 강이슬은 무려 47%의 성공률로 98개의 3점슛을 적중 시키며 데뷔 첫 3점슛 여왕에 등극했다. 박정은과 김영옥, 변연하를 잇는 WKBL을 대표하는 새로운 3점슛 여왕이 탄생한 것이다.강이슬은 2015-2016 시즌과 2016-2017 시즌 3점슛 3위를 기록하며 슬럼프(?)에 빠지는 듯 했지만 2017-2018 시즌부터 본격적으로 '강이슬 시대'를 활짝 열었다. 2017-2018 시즌 101개의 3점슛을 적중 시키며 3점슛 여왕 자리를 되찾은 강이슬은 2021-2022 시즌까지 무려 5시즌 연속 3점슛 1위 자리를 놓치지 않았다. 강이슬은 KB로 이적한 2021-2022 시즌 프로 데뷔 첫 챔프전 우승의 기쁨을 누리기도 했다.2022-2023 시즌 3점슛 성공률 29.9%에 그치며 떠오르는 신예 이소희(BNK, 77개)에게 3점슛 여왕 자리를 내준 강이슬은 2023-2024 시즌 35.5%의 성공률로 72개의 3점슛을 기록하며 3점슛 1위 자리를 탈환했다. 강이슬은 박지수가 튀르키예 리그에서 활약했던 지난 시즌에도 64개의 3점슛으로 통산 8번째 3점슛 여왕에 등극하면서 포인트가드 허예은과 함께 박지수가 없는 KB를 플레이오프로 이끌었다.KB는 박지수가 복귀하면서 전력이 급상승했지만 박지수가 어깨 부상을 당하면서 크게 약해진 전력으로 박신자컵을 치러야 했다. 하지만 강이슬은 조별리그 첫 3경기에서 18.3득점5.3리바운드3.3어시스트로 KB를 2승1패로 이끌었고 4일 덴소와의 경기에서 3점슛 7개를 포함해 38득점을 퍼부으며 KB의 역전승을 견인했다. 경기 종료 2.7초를 남기고 극적인 역전 결승 3점슛을 터트린 선수도 강이슬이었다.강이슬은 이번 대회 조별리그 4경기에서 무려 43개의 3점슛을 시도했다. 경기당 평균 10.8개에 해당하는 3점슛 시도로 NBA에서도 스테판 커리(골든스테이트 워리어스) 정도를 제외하면 이렇게 많은 3점을 던지는 선수를 찾기 힘들다. 하지만 기회가 있을 때 자신 있게 슛을 시도해야 하는 것은 슈터의 기본 조건이고 강이슬은 이번 박신자컵을 통해 자신이 왜 '조선의 슈터'로 불리는지 확실히 증명하고 있다.