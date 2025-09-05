미국으로 이적한 손흥민 때문에... 축구 유튜버들, 난리가 났습니다

▲유튜브 채널 '동네축구형 용마니' 동네축구형용마니

<동네축구형 용마니> 역시 손흥민과 토트넘 중심 영상물로 큰 사랑을 받아왔던 터라 앞으로의 생존 전략 모색에 채널 운영자인 김용만 또한 적잖게 고민을 했던 모양이다. 난국 타개를 위해 "요 판에 있는 사람들끼리 힘을 합쳐보자"라고 제안, 품앗이 식의 출연 및 콘텐츠 제작으로 보릿고개를 넘겨보자고 했다.

MLS의 경우, 손흥민의 나이가 있다 보니 오랜 기간 다룰 수 있는 소재는 아니라는 점이 걸림돌로 작용했다. 방향성 모색에 어려움을 겪는 김용만에게 이들은 계속 토트넘 중심의 유튜브 운영과 더불어 K리그 관련 콘텐츠를 병행할 것을 권유했다.



많은 연예인들이 자신의 유명세를 앞세워 유튜브 채널을 운영중이지만 <동네축구형 용마니>처럼 연예 분야가 아닌, 스포츠(축구) 전문 채널로 나름의 자생력을 갖춘 사례는 좀처럼 보기 드물다. 대부분 신변 잡기식 토크쇼 위주로 흘러가기 마련이지만 김용만은 <동네축구형 용마니>를 통해 축구에 대한 애정을 드러내면서 채널을 꾸려온 것이다.

장기간의 휴식기를 끝내고 새 축구 시즌 개막과 맞물려 돌아온 <동네축구형 용마니>의 이번 토론회 영상은 우리가 막연히 생각했던 손흥민의 공백이 상상 이상으로 컸다는 점을 상기시켜줬다. 동시에 구독자 10만 명 규모 채널의 흥미진진한 생존 전략을 함께 고민할 기회도 마련했다는 점에서의미있는 시간이었다고 평가할 만하다.

