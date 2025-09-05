미국으로 이적한 손흥민 때문에... 축구 유튜버들, 난리가 났습니다

▲
유튜브 채널 '동네축구형 용마니'동네축구형용마니
<동네축구형 용마니>라는 이름의 개인 축구 채널을 운영중인 방송인 김용만 역시 예외는 아니었다. 2022년 11월 첫 영상일 내건 이래 3년 가까운 기간동안 10만명 구독자 규모로 소소하게 자신이 좋아하는 축구 채널을 오픈한 김용만은 2024-25시즌 프리미어리그가 종료된 후 2개월여의 재정비 시간을 갖고 있었다.
그리고 지난 2일 복귀한 김용만이 내건 동영상의 제목은 "손흥민 없는 대 위기의 축구 유튜브 대토론회!"였다. 재정비 시간 동안 많은 일들이 벌어졌고, 특히 손흥민의 MLS 이적은 그동안 EPL 중심으로 운영되던 축구 유튜브들의 향후 운영 방향에 대한 진지한 고민거리를 던져준 셈.
이러한 현실을 논의하고자 김용만은 '축구 유튜브계의 대기업' 이스타TV의 박종윤, '중소기업' 페노, '프리랜서' 방송인 피터 빈트 등을 한자리에 불러 모아 특유의 입담으로 돌파구 모색의 시간을 가진 것이다. 40분 가까운 영상에서 이들은 현재 축구 유튜브 시장의 찬바람을 체감하고 있다고 입을 모았다.
손흥민이 밥 먹여주냐? 고기도 먹여준다!