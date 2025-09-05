전성기 맞은 박민영, IQ 165 '천재 사기꾼' 된다

KBS 화면 캡처

박민영은 <성균관 스캔들>을 통해 KBS 연기대상 우수상,네티즌상,베스트 커플상을 휩쓸었다.초등학교를 졸업하고 미국으로 유학을 가 필라델피아에서 중고 시절을 보낸 박민영은 배우의 꿈을 가지고 귀국해 검정고시를 본 끝에 동국대 연극학부에 진학했다. 2005년 통신사 CF를 통해 연예계에 데뷔한 박민영은 2006년 MBC 시트콤 <거침없이 하이킥>에서 엉뚱 발랄한 매력의 미스터리한 학생 강유미 역을 맡으며 주목 받았다. 박민영은 데뷔작으로 인지도를 얻으며 무명 생활 없이 배우 활동을 시작했다.2007년 KBS 드라마 <아이 엠 샘>을 통해 처음 주연을 맡은 박민영은 2008년 <전설의 고향-구미호편>에 출연했고 2009년에는 SBS의 사극 드라마 <자명고>에서 '낙랑공주' 라희를 연기했다. 하지만 박민영이 연기자로서 본격적으로 인정 받은 작품은 역시 2010년 조선 성균관을 배경으로 한 로맨스 청춘 사극 <성균관스캔들>이었다. 박민영은 <성균관스캔들>로 KBS 연기대상에서 3관왕을 차지했다.박민영은 2011년7월에 개봉한 공포 영화 <고양이: 죽음을 보는 두 개의 눈>을 통해 스크린에 데뷔했지만 <고양이>는 67만 관객에 그치며 흥행 실패했고 박민영은 더 이상 영화 출연을 하지 않았다(영화관입장권 통합전산망 기준). 박민영은 같은 해 드라마 <시티헌터>와 <영광의 재인>에 출연했고 2012년에는 타임슬립 드라마 <닥터진>에서 1인2역에 도전했지만 기대만큼 좋은 결과를 가져오진 못했다.2013년 휴식기를 가진 박민영은 2014년 법정 드라마 <개과천선>에서 로스쿨 출신 로펌 인턴 이지윤을 연기했고 <여명의 눈동자>,<모래시계>의 송지나 작가가 각본을 쓴 <힐러>에서는 인터넷 신문사 연예부 기자로 변신했다. <힐러>의 인기로 중국 활동을 병행하기 시작한 박민영은 2015년 연말 유승호와 호흡을 맞춘 <리멤버-아들의 전쟁>에서 서울 중앙지검 강력부 검사 이인아를 연기했다.2016년 한한령으로 인해 중국 활동이 막힌 박민영은 2017년 <7일의 왕비>에서 조선 역사상 가장 짧은 시간 동안 왕비의 자리에 앉았다가 폐비된 단경왕후 신씨를 연기하며 '원톱주연'으로 존재감을 발휘했다. 박민영은 2018년 <김비서가 왜 그럴까>에서 유명그룹 부회장 이영준(박서준 분)의 개인비서 김미소 역을 맡아 시청자들의 사랑을 독차지하며 드라마의 높은 인기와 화제성을 동시에 잡았다.