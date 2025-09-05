전성기 맞은 박민영, IQ 165 '천재 사기꾼' 된다

2011년에 개국한 종합 편성채널 TV조선은 임영웅과 송가인을 배출한 트로트 콘텐츠로 일약 방송가에 돌풍을 일으켰지만 드라마에서는 jtbc와 tvN의 기세에 밀려 좀처럼 힘을 쓰지 못했다. 실제로 2018년까지 TV조선에서 편성된 드라마 중 최고 시청률 5%를 넘겼던 작품은 2018년에 방송된 윤시윤과 진세연,주상욱 주연의 <대군-사랑을 그리다>가 유일했다(최고 시청률 5.6%, 닐슨코리아 시청률 기준).
이에 TV조선은 2021년 한 때 '일일 드라마의 여왕'으로 불리며 많은 히트작을 집필했던 엄성언 작가의 드라마를 편성했다. 바로 세 시즌에 걸쳐 방송되며 TV조선 드라마 역대 최고 시청률(16.6%)을 기록했던 주말 드라마 <결혼작사 이혼작곡>이었다. <결혼작사 이혼작곡>이 포문을 열면서 TV조선은 <엉클>과 <빨간 풍선>, <아싸두리안> 등 시청률 10%를 넘나드는 인기 드라마를 차례로 배출했다.
하지만 TV조선은 <아싸두리안> 이후 <나의 해피엔드>와 <DNA러버>가 부진하자 작년 10월을 끝으로 드라마 편성을 중단했다. 그렇게 한동안 드라마 편성이 없던 TV조선은 오는 6일 11개월 만에 주말 드라마 <컨피던스맨 KR>을 편성했다. 일본에서 드라마와 영화로 제작된 인기 시리즈 <컨피던스맨JP>를 리메이크한 <컨피던스맨 KR>에는 최근 전성기를 맞은 박민영이 팀 컨피던스맨의 리더 윤이랑을 연기한다.
<하이킥>으로 데뷔해 <성균관 스캔들>로 도약