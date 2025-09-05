'23분 최장' 기립박수... 베니스 울린 가자지구 소녀

이선필

<더 보이스 오브 힌드 라잡> 기자 간담회 현장 사진 오른쪽에 카우타르 벤 하니아 감독, 왼쪽은 배우 사자 킬라니.영화를 본 기자들이 눈물을 훔쳤다. 프리미어 상영에선 기립박수가 23분간 나왔다. 제82회 베니스영화제가 후반부로 접어든 가운데 경쟁 부문 진출작 <더 보이스 오브 힌드 라잡>의 열기가 뜨겁다.영화 <더 보이스 오브 힌드 라잡>은 다큐멘터리 <올파의 딸들>로 한국에도 잘 알려진 카우타르 벤 하니아 감독의 첫 극영화다. 지난해 1월 팔레스타인 가자지구에서 이스라엘군에게 사망한 5세 소녀 이야길 다룬다. 힌드 라잡이란 이름으로 알려진 소녀가 이슬람권 구급대 콜센터(적신월사)에 연락해 자신을 살려달라 했지만, 이 소녀를 찾던 구급대원마저 현장 근처에서 이스라엘군 총격에 사망한 사건이다.영화는 소녀의 다급했던 목소리를 그대로 사용했다. 수화기 너머로 들리는 힌드의 목소리에 배우들이 실제로 반응하며 처절했던 당시 상황을 전한다. 4일 오후 4시 30분 베니스 리도섬의 살라 그란데에서 프리미어 상영엔 카우타르 벤 하니아 감독과 배우들이 힌드 라잡의 사진을 들고 레드카펫을 비장한 표정으로 걸었다. 상영 직후 관객들은 23분간 기립박수를 쳤다. 이번 베니스영화제에서 나온 최장 기립박수 시간이다. 감독과 배우들은 이 영화에 공동 프로듀서로 참여한 배우 호아킨 피닉스와 루니 마라와 포옹하기도 했다.앞서 오전 8시 30분 살라 다르세나 극장에서 열린 기자 시사와 12시 50분 팔라쵸 델 시네마에서 진행된 기자 간담화 반응 또한 뜨거웠다. 통상 간담회가 끝나면 감독이나 배우들에게 사인을 받는 풍경은 없었고, 질문에 답이 끝날 때마다 간헐적으로 박수가 나왔다. 일부 기자들은 눈물을 훔치기도 했다.영화적 완성도 보다는 현재진행형인 사태에 대한 시급성이 중요한 작품이었다. 다른 영화를 준비하던 감독은 힌드 라잡 목소리를 듣자마자 영화화를 결심했고, 12개월의 작업 끝에 이번 베니스영화제에 출품할 수 있었다.기자간담회에선 감독 이하 배우 사자 길라니, 모타즈 말히스, 클라라 쿠어리, 아메르 레헬이 참석했다. 간담회에 앞서 사자 길라니는 성명서를 낭독했다. "대규모 학살, 굶주림, 비인간화, 파괴 등 정말 충분하지 않나"라고 반문한 사자 길라니는 "이 영화는 의견이나 환상이 아닌 진실에 기반한 작품이며 그 아이 목소리는 지난 2년간 가자에서 사망한 1만 9천명 아이들 중 단 한 사람의 것"이라 말했다.