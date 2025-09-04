합성인간은 인간일까 기계일까 , '에이리언 어스'가 한 질문

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
인간이란 어떤 존재로 정의할 수 있을까. 사람처럼 걸어 다니고, 생각하고, 사회를 이루며 살아가면 우리는 그 존재를 인간이라고 불러도 되는 걸까. 사실 대부분은 이런 질문을 깊이 고민하지 않는다. 나와 비슷하게 생기고, 나와 비슷한 감정을 공유하며 살아가는 존재들을 자연스럽게 인간이라 받아들일 뿐이다. 지구에 수많은 생물이 있지만 인간과 닮은 종은 없었기 때문이다.
그러나 아이러니하게도 인간은 인간을 닮은 무언가를 끊임없이 만들고 있다. 로봇을 설계하고, 인공지능을 개발하며, 이제는 인간의 뇌와 기억을 옮겨 합성인간을 창조한다. 이들은 겉모습으로는 인간과 전혀 구분되지 않는다. 오히려 신체적 능력은 더 뛰어나고, 디지털 접근성은 훨씬 빠르다. 그렇다면 이런 존재는 인간일까, 아니면 그저 정교한 기계일까. 디즈니 플러스 시리즈 <에이리언 어스>는 바로 이 질문을 중심에 둔다. 인간의 기억을 주입한 합성인간이 등장하며, 인간과 기계의 경계, 나아가 인간의 본질을 묻는다.
[첫 번째 감정] 웬디의 동정심