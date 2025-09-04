사이트 전체보기
영화 속 감정 읽기 합성인간은 인간일까 기계일까 , '에이리언 어스'가 한 질문

합성인간은 인간일까 기계일까 , '에이리언 어스'가 한 질문

[리뷰] 시리즈 <에이리언 어스>

김동근(rabbitgumi)
25.09.04
(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

인간이란 어떤 존재로 정의할 수 있을까. 사람처럼 걸어 다니고, 생각하고, 사회를 이루며 살아가면 우리는 그 존재를 인간이라고 불러도 되는 걸까. 사실 대부분은 이런 질문을 깊이 고민하지 않는다. 나와 비슷하게 생기고, 나와 비슷한 감정을 공유하며 살아가는 존재들을 자연스럽게 인간이라 받아들일 뿐이다. 지구에 수많은 생물이 있지만 인간과 닮은 종은 없었기 때문이다.

그러나 아이러니하게도 인간은 인간을 닮은 무언가를 끊임없이 만들고 있다. 로봇을 설계하고, 인공지능을 개발하며, 이제는 인간의 뇌와 기억을 옮겨 합성인간을 창조한다. 이들은 겉모습으로는 인간과 전혀 구분되지 않는다. 오히려 신체적 능력은 더 뛰어나고, 디지털 접근성은 훨씬 빠르다. 그렇다면 이런 존재는 인간일까, 아니면 그저 정교한 기계일까. 디즈니 플러스 시리즈 <에이리언 어스>는 바로 이 질문을 중심에 둔다. 인간의 기억을 주입한 합성인간이 등장하며, 인간과 기계의 경계, 나아가 인간의 본질을 묻는다.

[첫 번째 감정] 웬디의 동정심

시리즈 <에이리언 어스> 장면
시리즈 <에이리언 어스> 장면

웬디(시드니 챈들러)는 불치병에 걸린 아이의 뇌를 디지털화 해 주입시킨 첫 번째 합성인간이다. 그는 성인의 몸을 가졌지만 정신은 여전히 아이인 존재다. 웬디와 같은 사례는 몇 명 더 존재하며, 그들은 합성된 몸으로 다시 살아난다. 그러나 인간의 신체적 한계를 넘어선 능력을 지녔다고 해도, 그 내면은 여전히 인간적인 고민과 감정을 품고 있다.

웬디가 특히 주목받는 이유는 그의 동정심이다. 죽은 줄만 알고 있던 친오빠 허밋을 그리워하며, 디지털 정보를 통해 그의 일상을 관찰한다. 홀로 남겨진 오빠의 고독과 고통을 지켜보면서 그는 자신도 모르게 연민을 느낀다. 합성인간이라면 불필요할 것 같은 감정이지만, 웬디는 분명히 그것을 경험한다. 이 지점에서 관객은 질문하게 된다. 동정심을 가진 존재라면, 그를 인간이 아니라고 말할 수 있을까.

결국 웬디는 오빠와 재회한다. 그 순간 그가 느끼는 감정은 안도와 기쁨이다. 생물학적 한계를 넘어선 존재라 하더라도, 사랑하고 연민하는 감정은 결코 지워지지 않는다. 오히려 웬디는 인간이란 무엇인가에 대한 질문을 더 강하게 던진다. 동정심이야말로 인간다움의 핵심이라면, 웬디는 이미 인간이다. 동시에 그는 외계 생명체에게도 관심을 가지며, 인간이 동물을 아끼는 것과 비슷한 감정을 보여준다. 이는 인류가 맞닥뜨릴 새로운 진화의 단면처럼 보인다.

[두 번째 감정] 허밋의 공포

시리즈 <에이리언 어스> 장면
시리즈 <에이리언 어스> 장면

웬디의 오빠 허밋(알렉스 로우더)은 삶의 의지가 사라진 듯한 인물이다. 그는 사랑하는 존재들을 잃은 경험 때문에, 주변의 희생을 누구보다 두려워한다. 그래서 상황이 조금이라도 이상하면 직감적으로 위험을 감지하고 동료를 지키려 애쓴다. 그러나 그의 노력이 무색하게도, 동료들은 하나둘 사라진다. 이 과정에서 허밋은 늘 불가해한 공포에 사로잡힌다.

그는 어느 순간, 합성인간 웬디와 마주한다. 그리고 그가 죽은 줄만 알았던 동생이라는 사실을 깨닫는다. 처음에는 충격과 혼란이 컸지만, 곧 동생과 다시 만났다는 사실은 그에게 기쁨을 준다. 그러나 그 기쁨은 오래가지 않는다. 언제든 동생을 다시 잃을 수 있다는 불안이 공존하기 때문이다. 허밋은 본능적으로 기술을 개발한 과학자 보이 카발리어(사무엘 블렌킨)를 의심한다. 그는 웬디와 같은 합성인간들을 결국 파괴할 것이라고 확신한다.

이런 허밋의 태도는 단순한 개인적 불안이 아니라, 인간 사회가 기술에 대해 느끼는 근본적인 공포를 대변한다. 기술은 삶을 연장하고 능력을 확장시키지만, 동시에 인간을 대체하거나 파괴할 수 있다. 허밋의 공포는 과학기술과 인류의 긴장 관계를 상징적으로 보여준다. 웬디가 동정심으로 인간성을 드러낸다면, 허밋은 공포를 통해 인간의 연약함을 드러내는 셈이다.

[세 번째 감정] 커시의 무감정

시리즈 <에이리언 어스> 장면
시리즈 <에이리언 어스> 장면

커시(티모시 올리펀트)는 또 다른 합성인간으로 보인다. 하지만 웬디와 달리 인간의 뇌가 복제된 것이 아니라, 좀 더 인조적인 방식으로 창조된 듯하다. 그는 언제나 무표정한 얼굴로 상황을 관찰하며, 철저하게 이성적인 분석만을 내놓는다. 겉으로는 감정을 전혀 드러내지 않지만, 아이들의 뇌를 복제해 만들어진 합성인간들을 지키려 애쓴다.

커시는 외계 생명체와 조우했을 때 곧바로 그것이 인류에 해가 될 존재임을 직감한다. 그래서 회사에서도 구조와 연구 임무를 그에게 맡긴다. 하지만 그의 내면은 여전히 베일에 싸여 있다. 인간 쪽으로 행동해 왔지만, 언제든 외계 생명체 편에 설 수도 있다. 인간을 위해 싸우는 듯 보이지만, 실제로는 자신의 논리에 따라 예측 불가능한 결정을 내릴 수도 있다.

그의 무감정은 불확실성 그 자체다. 동정심을 드러내는 웬디, 공포를 느끼는 허밋과 달리, 커시는 감정의 빈자리를 통해 관객을 불안하게 만든다. 인간에게 가장 낯선 모습은 오히려 감정을 잃어버린 얼굴일지도 모른다. 그렇기에 커시는 시리즈의 긴장감을 끝까지 지탱하는 미스터리한 존재로 남는다.

인간성의 본질을 묻는 '에이리언 어스'

<에이리언 어스>는 단순한 SF 액션이 아니라, 인간성의 본질을 집요하게 묻는 작품이다. 웬디의 동정심, 허밋의 공포, 커시의 무감정은 서로 다른 방식으로 인간이란 무엇인지 탐구한다. 여기에 새롭게 등장한 제모노프 에이리언은 인간 배우가 움직임을 더한 듯한 리얼리티와 공포감을 동시에 보여준다. 작은 외계 생명체들이 점차 지적 존재로 드러나는 전개는, <에이리언> 시리즈가 여전히 인간과 타자의 관계를 가장 공포스럽게 다루고 있음을 증명한다.

감독은 기존 <에이리언> 시리즈의 긴장감을 유지하면서도, 합성인간이라는 새로운 소재를 통해 세계관을 확장한다. 연출은 차갑고 세밀하며, 한 장면 한 장면에 불안과 긴장을 배치한다. 시드니 챈들러는 웬디의 순수하면서도 복잡한 감정을 섬세하게 연기했고, 알렉스 로우더는 상실과 공포를 짊어진 인물로서 깊은 울림을 남긴다. 티모시 올리펀트는 무감정을 무기로 삼은 캐릭터를 설득력 있게 구현해냈다.

특히 시리즈가 주는 공포는 단순히 괴물의 출현에서 오는 것이 아니다. 인간과 똑같은 합성인간이 어떤 선택을 할지, 기술을 쥔 기업이 어떤 결정을 내릴지, 외계 생명체가 어떤 진화를 보여줄지가 얽히며 복합적인 불안을 만든다. 이는 단순히 스릴러가 아니라, <블레이드 러너>가 다뤘던 인간과 기계의 경계를 <에이리언>의 세계관 속에 옮겨놓은 듯한 고급스러운 SF 호러다.

영화는 결국 질문을 남긴다. 인간과 닮은 존재가 동정심을 느낀다면 그는 인간인가, 기술을 만든 과학자가 신의 역할을 자처한다면 그것은 정당한가, 감정을 잃은 존재가 인간보다 더 합리적이라면 우리는 무엇으로 인간을 정의해야 하는가. <에이리언 어스>는 이 질문을 끝내 답하지 않는다. 그러나 질문을 던지는 것만으로도, 인간이란 무엇인지 다시 생각하게 만든다.

앞으로 이어질 시리즈는 합성인간과 외계 생명체, 그리고 기업의 권력이 얽힌 복잡한 서사를 예고한다. 인간의 자리를 위협하는 타자들과, 인간을 닮은 존재들의 선택이 어디로 향할지 궁금해진다. <에이리언 어스>는 그렇게 다시 한 번, SF 호러가 단순한 장르가 아니라 철학적 질문의 무대가 될 수 있음을 증명한다.

