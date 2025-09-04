UFC와 중국 관광 도시의 협업, 마카오가 불타오른다

UFC 제공

지난달 상하이에서 있었던 UFC 파이트 나이트 ‘워커 vs 장’대회는 전좌석 매진이라는 흥행을 기록했다.UFC 회장 겸 최고경영자(CEO) 데이나 화이트는 "방금 막 중국 출장에서 돌아왔는데 문화, 사람, 선수 모든 게 놀라웠다"고 말문을 열었다. 이어 "이번 갤럭시 마카오와의 새로운 파트너십은 최적의 시기에 성사됐다. 중국의 격투기 팬과 MMA에 엄청나게 좋은 일이다"고 소감을 밝혔다.UFC 전무 이사 겸 아시아 총괄 케빈 장은 "2026년 마카오는 UFC의 도약대가 될 것이다. 2024년 대회의 성공을 기반으로 체결한 이번 파트너십은 아시아 지역에서의 UFC 활동을 더욱 탄탄하게 만들고, 열정적인 팬들의 참여를 이끌어낼 것이다"이라고 전했다. 이어 "우리는 함께 마카오의 중심에서 MMA 정수를 선보일 것이며 다음 세대의 재능을 육성하겠다"고 강조했다.갤럭시 엔터테인먼트 그룹 마카오 최고운영책임자(COO) 케빈 켈리는 "UFC와 파트너십을 맺고 갤럭시 아레나에서 세계적 수준의 파이트 나이트 대회를 개최하게 되어 매우 흥분된다"고 말했다.또한 "이번 파트너십은 마카오 특별행정구 정부의 관광과 스포츠를 통합한다는 비전에 대한 우리 그룹의 계속된 지지의 산물이다. 마카오의 MMA 팬들은 이제 홈에서 정상급 MMA 경기를 관람할 기회가 생겼고, 관광객들은 마카오의 풍요로운 문화와 요리, 엔터테인먼트와 함께 잊을 수 없는 격투기 대회를 즐길 수 있다"고 강조했다.지난해 11월 마카오에서 열린 UFC 파이트 나이트 '얀 vs 피게레도'대회와 지난달 상하이에서 있었던 UFC 파이트 나이트 '워커 vs 장'대회의 연속 매진은 중국에서 UFC 대회에 대한 수요가 확고하다는 증거를 보여줬다. 갤럭시 아레나에서 더 많은 대회를 개최하기로 한 이번 파트너십은 아시아 지역내 UFC 시장 확대에 큰 역할을 할 것이다는 평가다.