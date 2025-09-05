광주에서 열리는 양궁세계선수권... 세계 궁사들, 한국으로

박장식

2025 현대양궁세계선수권대회에 나서는 리커브 6인방. 왼쪽부터 김우진·이우석·김제덕·강채영·안산·임시현.대한민국 대표팀은 실력과 안정감을 모두 챙겼다는 평가를 받는다. 리커브에서는 지난 2020 도쿄 올림픽과 2024 파리 올림픽에 나섰던 멤버들이 그대로 이번 세계선수권에도 나선다. 컴파운드에서도 '신구조화'가 이루어지면서 최상의 성적을 기대할 수 있게 됐다.남자 리커브 대표팀의 경우 지난 2024 파리 올림픽에서 단체전 금메달을 합작했던 김우진·김제덕·이우석이 이번 대표팀에도 그대로 승선했다. 파리 올림픽 3관왕 김우진이 여전히 맏형으로서 중심을 잡고 있다. 두 차례의 올림픽에 나서 세 개의 금메달을 품에 안은 김제덕, '칠전팔기'의 올림픽 챔피언 이우석이 이번에도 광주에서의 금빛 명중에 나선다.여자 리커브 대표팀은 2024 파리 올림픽 3관왕을 달성한 임시현을 비롯해 2020 도쿄 올림픽의 3관왕 안산, 역시 2020 도쿄 올림픽 단체전 금메달리스트인 강채영이 나선다. 올림픽 경험을 갖고 있는 세 선수가 모두 대표팀에 나서는 만큼, 강채영·안산·임시현의 한국 양궁 트로이카가 어떤 성적을 달성할 지도 주목된다.남자 컴파운드에서는 '불혹의 베테랑' 최용희를 필두로 김종호·최은규가 나선다. 최용희와 김종호는 지난 2018 자카르타·팔렘방 아시안 게임에서 단체전 금메달을 합작했던 선수다. 세 선수는 이미 지난 5월 중국 상하이에서 열린 현대 양궁월드컵 2차 대회 단체전 마카오와의 1라운드 경기에서 24발 중 24발을 명중시키는 '무결점 경기'를 펼치는 신기록을 달성했던 바 있다.여자 컴파운드도 '간판' 소채원 선수를 비롯해 심수인·한승연까지의 대표팀 3인방이 나선다. 2025 현대 월드컵 4차 대회에서 단체전 금메달을 합작하는 등 자신감을 끌어올린 선수들은 이번 대회 전종목 석권 도전에 나선다.2025 현대세계양궁선수권대회는 5일 공식 연습을 시작으로 본격적인 대회에 들어선다. 컴파운드가 먼저 대회 분위기를 끌어올린 뒤, 리커브가 대미를 장식할 전망이다. 6일 광주국제양궁장에서의 컴파운드 예선을 시작으로 7일 컴파운드 남녀·혼성 단체전 결승, 8일 컴파운드 남자 개인전 결승, 9일 컴파운드 여자 결승전이 5.18민주광장에서 펼쳐진다.리커브는 8일 공식 연습을 시작으로 9일 남녀·혼성 단체전 예선과 8강전까지를 광주국제양궁장에서 치른다. 10일부터는 5.18 민주광장에서 남녀·혼성 단체전 결승전이 열린다. 11일에는 남자 결승전이, 12일에는 여자 결승전이 역시 5.18 민주광장에서 열린다.광주국제양궁장에서의 예선 경기는 무료로 관람할 수 있으며, 5.18 민주광장에서 펼쳐지는 결선 및 메달 결정전은 유료 관람이 가능하다. 현장 티켓 부스에서 잔여석 구매가 가능하다. 아울러 주요 경기 역시 KBS를 통해 생중계된다.